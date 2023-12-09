AÅŸk, ihanet, karanlÄ±k iliÅŸkiler... Hepsi bu ailede... Gelin kayÄ±npederinin izinden gitti

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AÅžK, EVLÄ°LÄ°K, Ä°HANET VE ÅžÄ°MDÄ° DE Ã–LÃœM TEHDÄ°TLERÄ°

Hem de tam Danimarka kraliyet ailesinden gelen ihanet iddialarÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼ne yayÄ±ldÄ± bu haberler. Ã–yle ki herkes Ã¼lkenin gelecekteki kralÄ± Frederik'in karÄ±sÄ± Mary'yi gerÃ§ekten MeksikalÄ± bir sosyetikle aldatÄ±p aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulamayÄ± bir kenara bÄ±raktÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir kitap nedeniyle ortaya serilen bu yeniÂ iddialar Ã¶yle sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kadar basit deÄŸil. Ä°ÅŸin ilginci satÄ±rlara dÃ¶kÃ¼len bÃ¼tÃ¼n o olaylar aynÄ± ailenin baÅŸka bir Ã¼yesini akÄ±llara getirdi.Â Â

Åžimdi kafalardaki soru Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia'nÄ±n gerÃ§ekten Ã¶nce eski aÅŸkÄ± sonra da eski eski eniÅŸtesi olan iÅŸ insanÄ±yla aÅŸk yaÅŸayÄ±p yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±.

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Evlilik. dizi dizi yasak aÅŸklar. Ã¶lÃ¼m tehditleri... Ä°spanyol kraliyet ailesinin iki farklÄ± kuÅŸaÄŸÄ± son bir haftadÄ±r gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmÃ¼yor.

Olaylar gerÃ§ekten de bu tÃ¼rden dedikodularÄ± sevenlerin iÅŸtahÄ±nÄ± kabartacak tÃ¼rden baÅŸka bir deyiÅŸle.

Konuyu baÅŸÄ±ndan beri takip edenler zaten olaylarÄ± biliyor. 91 yaÅŸÄ±na gelen Ä°spanyol gazeteci Jaime Penafiel bir kitap yazdÄ±.... Bu kitap da KraliÃ§e Letizia'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸi Telma'nÄ±n eski kocasÄ± Jaime del Burgo'nun iddialarÄ±nÄ± merkeze alÄ±yor.

Eski bir TV spikeri olan ve halktan gelen kraliÃ§e olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan Letizia'nÄ±n sÄ±rlar saklayÄ±p saklamadÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine kurulu olan kitapta bu eski eniÅŸtenin dudak uÃ§uklatan iddialarÄ± yer alÄ±yor.

TAM EVLENME TEKLÄ°F EDECEKTÄ° KÄ° BAÅžKASIYLA TANIÅžTI

Bunlara gÃ¶re del Burgo, aslÄ±nda Letizia ile sevgiliydi. Fakat tam ona evlenme teklif edecekken, Letizia o sÄ±rada prens olan Felipe ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Tabii ki onunla evlendi.

Jaime del Burgo da Letizia'yla evlenemedi ama bir sÃ¼reliÄŸine de olsa kÄ±z kardeÅŸi Telma ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Zaten evlilik Ã§ok da yÃ¼rÃ¼medi ve Ã§ift boÅŸandÄ±.

Ama eski eniÅŸte Jaime'nin iddialarÄ±na gÃ¶re Letizia ile iliÅŸkileri de Ã¶yle hemen bitmedi. Bir baÅŸka deyiÅŸle birÃ§ok kiÅŸi buna inanmasa da Letizia, Felipe ile evlendikten sonra da Jaime ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Haydi dÃ¼mdÃ¼z sÃ¶yleyelim kocasÄ±nÄ± aldattÄ±.

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Ä°ÅŸte bu noktada birÃ§ok kiÅŸi bunun ne kadarÄ±nÄ±n gerÃ§ek olduÄŸunu sorguluyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ normal bir mantÄ±kla bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼lkesinin tahtÄ±na oturacak bir adamla evli olan Letizia'nÄ±n onu aldatmasÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil.

Ãœstelik Felipe hem nÃ¼fuzlu hem de fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle dikkat Ã§eken biri. Yani belki de ÅŸu anda dÃ¼nya Ã¼zerinde tahtta oturan krallarÄ±n en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±sÄ±.

Ã–LÃœM TEHDÄ°TLERÄ° ALDIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRDÃœ

Durum bÃ¶yleyken "Letizia eÅŸiyle evliyken de benimle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼" diyen Jaime del Burgo ile ilgili baÅŸka bir haber gÃ¼ndeme dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu aÃ§Ä±klamalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ eski eniÅŸte.

AslÄ±nda birÃ§ok kiÅŸi onun yaptÄ±ÄŸÄ± dudak uÃ§uklatan aÃ§Ä±klamalardan sonra "maÃ§o ve kadÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±" olmakla suÃ§lamÄ±ÅŸtÄ±. Bu Ã¶lÃ¼m tehditleri iddiasÄ± da tam onun Ã¼zerine geldi.

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Bu iddialarÄ±n Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'yÄ± nasÄ±l etkilediÄŸi henÃ¼z bilinliyor. Ama bilinen bir gerÃ§ek var ki eski eniÅŸtenin anlattÄ±klarÄ± ve Penafiel'in kitabÄ±na da konu ettiÄŸi bu olaylar Ä°spanyol kraliyet ailesinin imajÄ±nÄ± bir kez daha sarstÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ aile, veliaht prenses Leonor ve onun gÃ¼zelliÄŸi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla peÅŸini bÄ±rakmayan bu karanlÄ±k imajdan tam da kurtulmak Ã¼zereydi.

Letizia ile ilgili iddialarÄ±n ardÄ±ndan tÃ¼m ailenin unutmak istediÄŸi o karanlÄ±k geÃ§miÅŸ bir kez daha gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±.

LETIZIA Ä°LK DEÄžÄ°L

BirÃ§ok kiÅŸi bu konuÅŸulanlarÄ±n monarÅŸinin sonunu getireceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olsa da aslÄ±nda Ä°spanya da Ä°spanyol kraliyet ailesi de bu gibi konulara hiÃ§ yabancÄ± deÄŸil.

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Her ne kadar Felipe gayet dÃ¼zgÃ¼n bir imaj Ã§izse de ondan Ã¶nce kral olan babasÄ± Juan Carlos'un bu konudaki defteri epey kabarÄ±k.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Juan Carlos, karÄ±sÄ± Sofia'yÄ± defalarca aldatmasÄ±yla, metreslerine pahalÄ± hediyeler gÃ¶ndermesiyle hatta gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°spanyol gizli servisini bile kullanÄ±p onlarÄ± tehdit etmesiyle biliniyor.

Zaten son bir haftadÄ±r KraliÃ§e Letizia ile ilgili ortada dolaÅŸan iddialar da akÄ±llara hemen eski kralÄ± getirdi.

En son adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yolsuzluk olaylarÄ±ndan sonra tahtÄ± oÄŸlu Felipe'ye bÄ±rakan Juan Carlos tasÄ± tarafÄ± toplayÄ±p Abu Dabi'ye yerleÅŸmiÅŸti.

ESKÄ° METRESLERÄ° BÄ°RER BÄ°RER KONUÅžTU

Onun tahtÄ± bÄ±rakmasÄ±ndan bir sÃ¼re sonra da eski metreslerinden bazÄ±larÄ± birer birer ortaya Ã§Ä±kÄ±p Ã§ok konuÅŸulan aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

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Bunlardan biri de 2004 ile 2014 arasÄ±nda yani tam 10 yÄ±l eski kral Juan Carlos'un metresi olan Corinna zu Sayn Wittgenstein Sayn ya da artÄ±k bilinen adÄ±yla Corinna Larsen oldu.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir podcast yayÄ±nÄ±nda herkesin bildiÄŸi bu yasak iliÅŸkiye dair eteÄŸindeki taÅŸlarÄ± dÃ¶ktÃ¼ Corinna.

Åžu anda 58 yaÅŸÄ±nda olan Corinna Larsen; 10 yÄ±l yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Juan Carlos hakkÄ±nda "Kraliyet dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en baÅŸtan Ã§Ä±karÄ±cÄ± Ã¼yelerinden biri" diye konuÅŸtu. Hatta daha da ileri girip kendini onunla evli gibi hissettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

BAÅžKALARIYLA DA METRESÄ°NÄ° ALDATTI

Kamuoyunda eski metres olarak tanÄ±nan Corinna, ÅŸu anda 85 yaÅŸÄ±nda olan Juan Carlos'un karÄ±sÄ± Sofia'yÄ± bir tek kendisiyle aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da saklamadÄ±. Hatta anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re kendisiyle birlikteyken baÅŸka kadÄ±nlarla da kaÃ§amaklar yapÄ±yordu.

Corinna Larsen, eski kral ile Westminster DÃ¼kÃ¼'nÃ¼n Ä°spanya'nÄ±n gÃ¼neyindeki La Garganta'da dÃ¼zenlediÄŸi bir av partisinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

O dÃ¶nemde kendisi de Prens Casimir zu Sayn Wittgenstein Sayn ile birlikte o partideydi. AkÅŸam yemeÄŸinde herkesten Ã¶nce masadan kalkÄ±p protokol kurallarÄ±nÄ± Ã§iÄŸneyince de Juan Carlos'un ilgisini Ã§ekti. Sonra da her gÃ¼n ona Ã§iÃ§ekler ve aÅŸk mektuplarÄ± gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±.

Corinna bu tanÄ±ÅŸmadan bir yÄ±l sonra da Juan Carlos uÄŸruna kocasÄ±ndan boÅŸandÄ±. Kendini bu yasak iliÅŸkiye bÄ±raktÄ±.

Ama bu yasak iliÅŸki hep gÃ¼llÃ¼k gÃ¼listanlÄ±k gitmedi elbette. 2014 yÄ±lÄ±nda iliÅŸkilerinin bitmesinden sonra Juan Carlos kendisine gÃ¶nderdiÄŸi 65 milyon euro'yu geri istedi.

Ä°ÅŸte bu para iiÅŸkisi de Juan Carlos'un kral olarak sonunu hazÄ±rladÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Corinna Larsen eski kralÄ±n dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bankalarÄ±nda yÃ¼klÃ¼ miktarda hesaplarÄ± oludÄŸunu biliyordu. Bu bilgi yÃ¼zÃ¼nden de Ä°spanyol gizli servisi tarafÄ±ndan Ã¶lÃ¼mle tehdit edildi.

Zaten eski Kral'Ä±n tahtÄ±nÄ± oÄŸluna bÄ±rakma nedeni de adÄ±nÄ±n en son karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kara para aklama olayÄ± oldu. Ailenin imajÄ± iyice sarsÄ±lÄ±nca Juan Carlos da tahtÄ± Felipe'ye bÄ±rakÄ±p Ã¼lkeden ayrÄ±ldÄ±.

Ama sanmayÄ±n ki eski kralÄ±n tek metresi Corinna Larsen'di. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu doÄŸdu deÄŸil. BirÃ§ok kadÄ±nla yasak iliÅŸki yaÅŸadÄ± eski kral., Gerci bunlarÄ± bilmeyen yoktu ama dile getirmek o kadar kolay deÄŸildi.

Ãœstelik sonradan ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Juan Carlos bu iliÅŸkileri hakkÄ±nda konuÅŸmamalarÄ± iÃ§in gerektiÄŸinde metreslerini tehdit de ettiriyordu.

Ä°SPANYOL GÄ°ZLÄ° SERVÄ°SÄ° DE Ä°ÅžE KARIÅžTI

Eski kralÄ±n metreslerinden bir baÅŸkasÄ± olan Barbara Rey de yasadÄ±ÄŸÄ± bu yasak iliÅŸkiden kimseye sÃ¶z etmemesi iÃ§in eski kral tarafÄ±ndan yÄ±llar iÃ§inde kendisine 5 milyon sterlinden fazla para aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yani sus payÄ± verildiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ãœstelik bÃ¼tÃ¼n bunlar casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle mesleÄŸini kaybeden eski polis ÅŸefi Jose Manuel Villarejo'nun not defterinde yer alÄ±yordu. Bu defteri ele geÃ§iren El Pediodico gazetesi de bu bilgiyi ifÅŸa etti.

EN ÃœNLÃœ METRESLERDEN BÄ°RÄ°

Bu bilgilere gÃ¶re sÃ¶z konusu para Rey'in hesabÄ±na Ä°spanyol gizli servisi tarafÄ±ndan aktarÄ±lÄ±yordu.

Hatta iddialara gÃ¶re Barbara Rey'in elinde Juan Carlos ile iliÅŸkisini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Ã¼Ã§ tane video kaset de vardÄ±. Yine iddialara gÃ¶re Rey bu kasetlerle eski krala ÅŸantaj bile yaptÄ±.

Barbara Rey bu konu hakkÄ±nda bir rÃ¶portaj vermek iÃ§in Canal Nou ile anlaÅŸtÄ±. Durum ekranlardan seyirciye ilan edildi.

Ancak Rey bu rÃ¶portaja hiÃ§ gidemedi. Sonradan bir odaya kilitlenip stÃ¼dyoya gitmesi engellendiÄŸi iÃ§in rÃ¶portaja katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ÅŸte Letizia ile ilgili olarak gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸen bu iddialar akÄ±llana kayÄ±npederini Juan Carlos'u getirdi.

ODA HAPSÄ°NE ALINDIÄžI Ä°LERÄ° SÃœRÃœLDÃœ

Penafiel'in kitabÄ±nda iddia edildiÄŸine gÃ¶re Letizia sadece Felipe'yi aldatmakla kalmadÄ± ilk kocasÄ±nÄ± da bir deÄŸil iki kez aldattÄ±.

Daha Ã¶nce de Letizia ihanet iddialarÄ±nÄ±n odaÄŸÄ±ndaydÄ±. O dÃ¶nemde sÃ¶ylenenlere gÃ¶re Letizia yolsuzlukla suÃ§lanan bir iÅŸ insanÄ± ve aynÄ± zamanda aile dostlarÄ± olan Javier Lopez Madrid ile de kaÃ§amak yaptÄ±.

Hatta telefon mesajlarÄ± yakalandÄ±.Â Bu mesajlardan birinde "Ã–zledim seni" yazÄ±yordu ve takvimler de 2/12 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Yani Letizia ile Felipe Ã§oktan evlenmiÅŸti.

Tabii ki bu iddialar Ã¼lkeyi karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Hatta iddialara gÃ¶re Letizia sarayÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde oda hapsine alÄ±ndÄ±. O zaman Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k olan kÄ±zlarÄ± Leonor ve Sofia'yÄ± gÃ¶rmesine bile izin verilmedi.

Letizia'nÄ±n adÄ±nÄ±n yasak aÅŸk iliÅŸkisine karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ insanÄ± ise Javier Lopez Madrid ise Ã¼lkeyi terk etti.

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Ä°spanyol kraliyet ailesi daha uzun sÃ¼re bu iddialarla konuÅŸulacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Letizia hakkÄ±nda eski eniÅŸtesinin anlattÄ±klarÄ± herkese kayÄ±npederi Juan Carlos'u hatÄ±rlattÄ±. Ã–te yandan sosyal medya platformlarÄ±nda konuÅŸulan baÅŸka bir konu daha var. Herkesin aklÄ±ndaki tek soru ÅŸu: Ä°yi bir baba olduÄŸu kÄ±zlarÄ±na davranÄ±ÅŸlarÄ±ndan belli olan Kral Felipe gerÃ§ekten gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi sadÄ±k bir eÅŸ mi yoksa onun da gÃ¼nÃ¼n birinde ortaya Ã§Ä±kacak bÃ¶yle kaÃ§amaklarÄ± var mÄ±?