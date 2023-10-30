Dedesinin yarattığı skandal lekesini onun mavi gözleri sildi: 150 yıl sonra bir ilke imza atıp tarihe geçecek!

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Evet bildiniz... Kraliyet ailelerinden söz ediyoruz. Hem de demokrasinin en ileri düzeyde olduğu savunulan Avrupa ülkelerinde varlıklarını sürdürenlerden.

Her ne kadar bir çoğu sembolik olsa da sadece kendi ülkelerinde değil dünyanın dört bir yanında bu monarşi ailelerine mensup kişilerin takipçileri hatta hayranları var.

Kraliyet ailesi denilince de birçok kişinin aklına İngiltere geliyor. Belki de tarihinin her döneminde ilgi çekecek bir takım gelişmelerin kahramanı oldukları için.

SKANDALLARYLA KONUŞULUYORLARDI

Ama son dönemde Mountbatten Windsor ailesinin çok ciddi rakipleri var. Bunlardan biri Danimarka kraliyet ailesi. Öte yandan son günlerde onlar da biraz geride kalıyor başka bir kraliyet ailesi nedeniyle.

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Son birkaç aydır İngiliz kraliyet ailesini bile gölgede bırakan bu taçlı aile İspanya'da Madrid'de yaşıyor. Aslına bakılırsa geçmiş yıllarda Borbon ailesi, eski kral Juan Carlos'un ve kızları ile damadının karıştığı skandallarla gündemin ilk sıralarında yer alıyordu.

Fakat Asturias Prensi Felipe'nin tahta geçmesinden sonra artık bu tatsız konuların yerini ülkenin geleceği olarak görülen genç bir yüz aldı...

31 Ekim'de 18 yaşına girecek olan Veliaht Prenses Leonor. Yani İspanya'nın gelecekteki kraliçesi...

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'LEONOR ÇILGINLIĞI' BAŞLADI

Bu genç kız aslında daha dünyaya gözlerini açtığı gün gelecekte üstleneceği görev çoktan belliydi. Ama son dönemde işler biraz daha değişti.

Genç Prenses'in 18 yaşına sayılı günler kala İspanya'da kelimenin tam anlamıyla bir "Leonor çılgınlığı" başladı. Üstelik bu çılgınlık ülke sınırlarının dışına bile taştı çoktan.

Son iki yılda babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia tarafından planlı bir şekilde ön plana çıkarılan Leonor, askeri eğitime başladığında bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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Buna 31 Ekim'de 18 yaşına gireceğini de eklersek Leonor bundan böyle dünya sahnesinden inmeyecek gibi görünüyor.

ARTIK BİR YETİŞKİN OLUYOR

Prenses Leonor'un artık bir yetişkin sayılacağı 18 yaşına girişi sadece ailesinin içinde değil geniş bir katılımla uluslararası düzeyde kutlanacak. Tıpkı geçtiğimiz hafta Danimarka'nın ikinci sıradaki veliahtı Prens Christian'a olduğu gibi.

Her ne kadar monarşi karşıtları zaman zaman seslerini yükseltse de ülkesi İspanya'da Leonor'un yeni yaşı için hazırlıklar başladı bile.

Sokaklara, üzerinde Leonor'un fotoğrafının yer aldığı süslemeler asıldı. Dünyaya gözlerini açtığı gün de yeni yaşı gösterişli bir şekilde kutlanacak.

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150 YILI AŞKIN BİR SÜRE SONRA İLK KRALİÇE OLACAK

Bu arada Leonor, tahta geçtiği gün tarihe de adını silinmeyecek şekilde yazdıracak. Ama bunun nedeni sace tahta geçmesi olmayacak. Leonor başka türden bir tarih yazacak.

Çünkü Leonor, tahta geçtiği gün ülkesinin son 150 yılında hükümdar olan ilk kraliçe olacak. Tıpkı bugün "dünyanın tek gerçek kraliçesi" olarak anılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe gibi.

Son olarak bundan önce Leonor'un dört kuşak öteden büyük büyükannesi Isabella II bu görevi üstlenmişti. Doğuştan prenses yani kraliyet ailesinin soyundan gelen hükümdar kraliçe Isabella, 1833 yılında tahta çıkmış ve 1868 yılına kadar bu görevini sürdürmüştü.

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Gerçi onun hayatı acıklı bir şekilde sona erdi. Tahttan indirildi ve hayatının geri kalanını Fransa'da sürgünde geçirdi. Ama yine de görünüşe göre Leonor'un hayatı pek öyle olmayacak.

AĞIR SORUMLULUĞUN FARKINDA

Prenses Leonor da gencecik yaşına rağmen gelecekte kendisini bekleyen görevin ağırlığının farkında.

Geçtiğimiz hafta yapılan Asturias Prensesi ödül töreninde yaptığı konuşmada "Görevini gayet iyi anladığını ve sorumluluklarının farkında olduğunu" söylemişti.

2005 yılında dünyaya gözlerini açan Prenses Leonor aslında küçük yaşından itibaren gelecekteki görevine hazırlanıyor.

Genellikle ailesiyle birlikte resmi görevlere katılıyor. Ama bazen de tek başına da iki yaş küçük kardeşi Prenses Sofia ile birlikte bazı görevlerini yerine getiriyor.

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Leonor, geçtiğimiz hafta da ülkesinin en önemli ödüllerinden biri olan ve bir anlamda ev sahibi de olduğu Asturias Prensesi Ödülleri'nde bir konuşma yaptı.

Kalabalık ve ünlülerden oluşan bir topluluk karşısında yaptığı bu konuşma sırasında zaman zaman heyecandan sesi titrese de yine de başarılı bulundu.

Bu arada hemen hatırlatalım Leonor, daha küçük yaşlarında da birkaç kez bu tür konuşmalar yapmıştı.

BİR DÖNEM SKANDALLARA BOĞULAN AİLESİNİN AYDINLIK YÜZÜ

Prenses Leonor, son dönemde Zaragoza Askeri Akademisi'nde gördüğü askeri eğitim nedeniyle gündemdeydi. Sık sık üniformasıyla görüntülenen hatta o şekilde bir resmi törene de katılan Leonor, daha şimdiden gelecekteki görevine hazır.

Genç kız, askerlik görevine başlamadan hemen önce kardeşi Sofia ile birlikte yanlarında anne ve babaları olmadan bir resmi görev üstlenmişti.

Aslına bakılırsa Leonor, bir dönem skandallarla gündeme gelen İspanyol kraliyet ailesinin "parlayan yüzü" olarak da nitelendiriliyor kardeşi Sofia ile birlikte.

Kral Felipe'nin babası, yani Leonor'un dedesi eski Kral Juan Carlos sık sık yolsuzluk ve evlilik dışı ilişkileriyle gündeme geliyordu. Ayrıca Leonor'un halalarının adı da yine bazı yolsuzluk skandallarına karıştı.

Kral Juan Carlos, biraz yaşının ama en çok da bu skandalların etkisiyle tahtını oğlu Felipe'ye bırakınca ailenin imajı da değişmiş oldu. İşte bu yüzden önce veliaht Leonor hemen ardından da kardeşi Sofia ailenin "vitrin yüzü" oldu.

ÖN PLANA ÇIKARILIYOR

Zaten genç yaşta kraliçe olan anneleri Letizia'nın etkisiyle düzelen aile imajı iki genç kız sayesinde daha da toparlandı. Biraz da bu yüzden son dönemde Prenses Leonor daha fazla ön plana çıkarılıyor.

Hatta dünyanın en iyi ve en iddialı giyinen kadınlarından biri olan Kraliçe Letizia bile kızıyla katıldığı etkinliklerde biraz da bilerek kendisi sönük kalma pahasına özellikle de Leonor'u parlatmaya çalışıyor.

PRENSES ÇAKI GİBİ ASKER OLDU

Prenses Leonor yaz mevsiminin son döneminde ailesi tarafından Zaragoa Askeri Akademisi'ne bırakıldığında bütün dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde toplamıştı.

Geçen ay da okul tarafından yapılan açıklamada genç kızın acemilik eğitimini tamamladığı duyuruldu.

Kral Felipe'nin de eğitim gördüğü Zaragoza'daki Casa de S.M. el Rey Askeri Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre Leonor, temel acemi eğitimini tamamladı.

Bu eğitim kapsamında silahlı talim, topografik turlar ve bir askeri eğitimin parçası olan her ayrıntı bulunuyordu.

Kraliyet'ten yapılan açıklamaya göre Leonor, gördüğü bu temel eğitim sırasında bir savaşçı olarak nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yetiştirildi. Silah ve teçhizat hakkında bilgiler aldı. Ayrıca askeri konularda akademik eğitim de gördü.

Tabii ki Leonor'un askeri eğitimi bununla bitmeyecek. Genç kız, buradan sonra denizcilik okuluna gidecek. Onun ardından da havacılık konusunda askeri eğitimini tamamlayacak.

VELİAHT PRENSESLER KUŞAĞINDAN

Prenses Leonor, bugün dünyanın en çok ilgi çeken veliahtlar kuşağından. Bu cümleyi "en çok dikkat çeken veliaht prensesler kuşağı" diye düzeltelim.

Çünkü Leonor; Avrupa'nın farklı ülkelerindeki çoğu kuşaktaşı olan genç prenseslerle birlikte zamanı geldiğinde ülkesinin tahtına oturacak.

Asturias Prensesi unvanını taşıyan Leonor, babası Kral Felipe'nin yerine geçeceği için de o gençliğinde ne tür eğitimler aldıysa kendisi de aynı yollardan geçiyor.

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PRENSESLERİN OKULUNDA EĞİTİM GÖRDÜ

Leonor, 17 yaşında olmasına rağmen daha küçücük yaşından itibaren resmi görevler üstleniyor. Genellikle anne ve babasıyla birlikte resmi ziyaretlere giden Leonor, son iki yıldır artık kendi başına da bu tür etkinliklere katılıyor.

Bu arada Leonor, askeri eğitim almadan önce Avrupa'daki diğer veliaht prenseslerin de tercih ettiği Galler'deki UWC Atlantik Koleji'nde eğitim gördü. Hollanda Prensesi Alexia, Belçika'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Elisabeth de bu okulda eğitim gören kraliyet ailesi üyelerinden. Hollanda Kralı Willem Alexander da bu okulun mezunlarından.

İspanya Veliaht Prensesi Leonor da UWC Atlantik Koleji'ni bitirdikten sonra askeri eğitimini aldı. Ama onun için eğitim süreci henüz bitmedi. Bundan sonra gelecekteki görevine hazırlanmak için farklı okullarda eğitim görecek.

Zamanı geldiğinde tahtı babasından devralacak olan 17 yaşındaki Leonor, ile 15 yaşındaki kardeşi Sofia, epeydir anne ve babalarıyla birlikte çeşitli ziyaretlere giderek dünya sahnesinde ön planda çıkmış durumda. Kimi zaman, iddialı anneleri Letizia'yı bile gölgede bırakıyorlar üstelik.

Prenses Leonor, geçen hafta yapılan Asturias Prensesi ödül töreninde bir konuşma yaptı. O sırada zaman zaman heyecandan sesi titrese de annesi Letizia ve babası Felipe, gurur dolu bakışlarla onu izledi.