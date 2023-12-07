Bir dÃ¶nem haber merkezinin en gÃ¼zel kÄ±zÄ±ydÄ±... KocasÄ±nÄ± stajyerle bile aldattÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼... Bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne bulalÄ±m, Ã§ocuÄŸumuz olsun

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DUDAK UÃ‡UKLATAN SÃ–YLENTÄ°LERÄ°N MERKEZÄ°NDE

SonuÃ§ olarak yeni ortaya serilen iddialar da pek Ã§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan bu ailenin bir geleneÄŸi olarak algÄ±lanÄ±yor. Bir baÅŸka deyiÅŸle bu Ã¼nlÃ¼ aile yine dudak uÃ§uklatan sÃ¶ylentilerin merkezinde.

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n "masal prensesi" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bir kadÄ±n, son bir haftadÄ±r bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla geceleri rahat uyuyamÄ±yor.

Bunun nedeni de hakkÄ±nda yazÄ±lan bir kitap ve o kitapta kendisiyle ilgili ortaya serilen iddialar. Eski eÅŸini de ÅŸu anda evli olduÄŸu eÅŸini de aldatmasÄ±. Onlardan birinden taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yoluyla bebek sahibi olmak istemesi ve daha bir dizi dudak uÃ§uklatan iddia.

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AÅžK, Ä°HANET, ALDATMA... SANKÄ° FÄ°LM SENARYOSU GÄ°BÄ°Â

BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken bu dedikodularÄ±n kahramanÄ±, eski TV spikeri yeni Ä°spanya kraliÃ§esi Letizia.

Yani Kral Felipe'nin eÅŸi... DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri... Ä°spanya'nÄ±n gelecekteki kraliÃ§esinin annesi.

91 yaÅŸÄ±ndaki gazeteci Jaime Penafiel'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Letizia &I: What Secrets is Queen Letizia Hiding (Letizia ve Ben: KraliÃ§e Letizia Ne SÄ±rlar SaklÄ±yor) adlÄ± kitap 51 yaÅŸÄ±ndaki Letizia hakkÄ±nda duyanlarÄ± hayretler iÃ§inde bÄ±rakan iddialar iÃ§eriyor.

Ãœstelik bunlarÄ±n Ã§oÄŸunun kaynaÄŸÄ± da Letizia'nÄ±n kÄ±z kardeÅŸinin eski kocasÄ± yani eski eniÅŸtesi Jaime del Burgo.

SÃ¶z konusu kitaba katkÄ±da bulunan asÄ±l kiÅŸide eski eniÅŸte del Burgo. Hayret verici bir not daha: BÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n kaynaÄŸÄ± olan Jaime del Burgo, Letizia'nÄ±n da eski sevgilisi!Â

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°YDÄ° ENÄ°ÅžTESÄ° OLDU

Letizia'nÄ±n kardeÅŸi Telma'nÄ±n eski eÅŸi Jaime del Burgo'nun iddialarÄ±ndan biri karÄ±sÄ±yla evlenmeden Ã¶nce Letizia ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re daha sonra Letizia ile deÄŸil Telma ile evlendi iÅŸ insanÄ± Jaime. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o sÄ±rada Letizia Prens Felipe ile tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia iÅŸ insanÄ± Jaime del Burgo'dan bir bebek sahibi olmak istedi. Bunun iÃ§in de ABD'den bir taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne bulmayÄ± Ã¶nerdi. BÃ¶ylece kendi biyolojik Ã§ocuklarÄ±na da sahip olabileceklerdi.

Bu arada yazar Penafiel'in kitabÄ±nÄ±n sayfalarÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re eski Kral Juan Carlos, Letizia'yÄ± hiÃ§bir zaman gelini olarak benimsemedi. Hatta evlendikten sonra bile oÄŸluna ondan boÅŸanmasÄ±nÄ± Ã¶nerdi.

Ama kitapta yer alan iddialar sadece bunlarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Panafiel'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia, Felipe'den Ã¶nce evli olduÄŸu ilk kocasÄ±nÄ± da bir stajyerle aldattÄ±.Â

Åžimdi skandallarÄ±yla ve olaylarÄ±yla bilinen Ä°ngiliz kraliyet ailesinin Ã¼yelerini bile geride bÄ±rakan bu kitabÄ±n iddialarÄ±na bir bakalÄ±m.Â

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Ä°LK KOCASIYLA 16 YAÅžINDA TANIÅžTI... BÄ°R YIL SONRA Ä°HANET ETTÄ°Â

Bunlardan birine gÃ¶re bir zamanlar sevilen ve Ã¼nlÃ¼ bir haber spikeri olan Letizia ilk evliliÄŸini lisedeki Ä°ngilizce Ã¶ÄŸretmeni Alonso Guerrero Perez ile yaptÄ±. TanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda Letizia 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Perez ise ondan 9 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼.Â

Ã‡ift, 10 yÄ±llÄ±k bir iliÅŸkinin ardÄ±ndan 1998'de evlendi. Ama evlilikleri bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Ertesi yÄ±l boÅŸandÄ±lar. Bunun nedeni de kitaptaki iddialara gÃ¶re Letizia'nÄ±n ihanetiydi.Â

Panafiel'in kitabÄ±na gÃ¶re Letizia, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± TV istasyonundaki stajyerlerden biriyle yasak iliÅŸki yaÅŸadÄ±.Â Efe adlÄ± bu stajyerle iliÅŸkisi Letizia'nÄ±n evliliÄŸinin de sonunu getirdi.

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Bu arada Panafiel, Letizia'nÄ±n o sÄ±rada sadece Efe adlÄ± stajyerle deÄŸil aynÄ± zamanda yine aynÄ± TV kanalÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan baÅŸka biriyle de iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Â

YAYIN YAPTIÄžI YEMEKTEÂ FELÄ°PE Ä°LE TANIÅžTI

2002 yÄ±lÄ± geldiÄŸinde o sÄ±rada Asturias Prensi olan Felipe bir yemekte Letizia ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Letizia, TV kanalÄ±nÄ±n gÃ¶revlisi olarak Felipe'nin de bulunduÄŸu yemekte yayÄ±n yapÄ±yordu.

AslÄ±nda o sÄ±rada Jaime del Burgo ile de flÃ¶rt ediyordu Letizia. Ama belli ki Felipe'nin ilgisine de kayÄ±tsÄ±z kalmadÄ±.

Oysa Jaime ile iliÅŸkileri ciddiydi. Hatta o sÄ±rada genÃ§ bir adam olan Jaime, cebinde niÅŸan yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ bile taÅŸÄ±yordu.

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Letizia baÅŸlarda Felipe ile flÃ¶rt edip etmeme konusunda bir sÃ¼re kararsÄ±z kaldÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re. O sÄ±rada bir arkadaÅŸÄ±na "Felipe Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ama ben kÄ±vÄ±rcÄ±k saÃ§lÄ± adamlarÄ± sevmiyorum" dediÄŸi de kitapta yer alan iddialardan.

Bu arada Letizia'nÄ±n flÃ¶rt ettiÄŸi Jaime onunla evlenme konusunda kararlÄ±ydÄ±. Ama bir gece buluÅŸtuklarÄ±nda Letizia ona mesleÄŸini bÄ±rakmasÄ±nÄ± gerektiren biriyle tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sonra da Jaime ile Letizia sadece arkadaÅŸ olmaya karar verdiler. Ama Letizia, Jaime'ye "Felipe ile sevgili olduÄŸumuzu kimseye sÃ¶yleme" diye tembih etti.Â

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FELÄ°PE ANNE VE BABASINA REST Ã‡EKTÄ°: YA EVLENÄ°RÄ°M YA GÄ°DERÄ°M

KitabÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re o dÃ¶nemde kral olan Felipe'nin babasÄ± Juan Carlos ile eÅŸi Sofia oÄŸullarÄ±nÄ±n Letizia ile evlenmesine baÅŸta onay vermedi.

Hatta babasÄ± Jua Carlos, oÄŸlu Felipe'yi "MonarÅŸi'yi yÄ±kacaksÄ±n" diye azarladÄ±. Ama Felipe buna boyun eÄŸmedi. "Ya onunla evlenirim ya da tahttan feragat ederim" diye yanÄ±t verdi.

Bunun Ã¼zerine Kral ile karÄ±sÄ± oÄŸullarÄ±nÄ±n isteÄŸini kabul etmek zorunda kaldÄ±.Â

Jaime del Burgo'nun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Letizia, Felipe ile evlenmeden bir gece Ã¶nce onunla bir restoranda buluÅŸtu. Elini tuttu ve "Neden bana evlenme teklif etmedin? LÃ¼tfen beni bÄ±rakma" dedi. Ertesi gÃ¼n Jaime eski sevgilisi Letizia ile Felipe'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde konuklar arasÄ±nda yer aldÄ±.

BabasÄ± da bir gazeteci olan Letizia Ortiz Rocasolano, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±ndan bu yana mesleÄŸe hevesliydi. Zaten bu meslek sayesinde kaderi deÄŸiÅŸti... Ãœlkesinin kraliÃ§esi oldu.Â