O elbiseyi boşuna giymemiş... Ailesinin 'gül yüzlüsü' mesajını böyle verdi

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Kim mi bu taçlı dünyanın yeni gözdesi kraliyet ailesi üyesi? İspanya'nın gelecekteki kraliçesi, Asturias Prensese Leonor.

Geçen ekim ayında 18'inci yaşını ülke çapında düzenlenen resmi bir törenle kutlayan Leonor, bu kez de Madrid'de parlamento açılışına katıldı.

Babası Kral Felipe ve annesi Kraliçe Letizia ile birlikte törende yer alan Prenses Leonor yine bütün bakışları üzerinde topladı. Bunun nedeni de sadece bu törene ilk kez katılması değildi. Tören için giydiği elbiseyle verdiği mesajdı.

HER ANLAMDA AİLENİN GELECEĞİNİN SİMGESİ

Prenses Leonor, o tören için yeşil bir elbise giydi. Boynuna da 18'inci doğum gününde babası tarafından kendisine takılan ve artık bir yetişkin olduğunu simgeleyen iki tane kolye vardı.

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Ama bugün Leonor ile ilgili en çok konuşulan ayrıntı o değil üzerindeki elbisenin rengiydi. Çünkü Leonor, o rengi giyerek önemli bir mesaj da verdi.

Şöyle bir parantez açalım... Başta İngiltere olmak üzere monarşinin hala varlığını sürdürdüğü birçok ülkede kraliyet karşıtı tepkiler de giderek yükseliyor.

Ama öte yandan ülkelerinin tahtını elinde tutan monarşi aileleri de bu durumu korumak için bütün güçleriyle mücadele ediyor.

YEŞİL RENGİN SÖYLEDİKLERİ

Bunu söyledikten sonra gelelim Leonor'un seçtiği elbise rengiyle verdiği mesaja: Genç Prenses'in elbisesinin rengi olan yeşil, onlarca yıldır monarşiye desteğin simgesi olarak kabul ediliyor.

Yeşil renk, kraliyet ailesine ve 1975 yılında eski kral Juan Carlos'un yönetimi altında yeniden kurulan İspanya monarşisine desteğin bir simgesi. O zamandan beri yeşil renk bunun sembolü olarak kullanılıyor.

Leonor da Madrid'deki parlamento açılışında bir anlamda ailesinin geleceğinin de simgesi olan bu rengi seçti.

Bu arada hemen hatırlatalım... Leonor artık 18 yaşına girdi. Eğer gerekirse bu kadar genç yaşta bile tahta çıkıp ülkesini yönetebilecek.

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AİLESİNİN VİTRİN YÜZÜ OLDU... BOZULAN İMAJI DAHA DA TOPARLADI

Prenses Leonor, son dönemde bir yandan gördüğü askeri eğitimle bir yandan da 18 yaşına gelişiyle artık giderek daha fazla resmi görev üstlenmesiyle dikkat çekiyor.

Aslına bakılırsa Leonor; gençliği ve dünya çapında ilgi gören güzelliğiyle İspanya kraliyet ailesinin de bir anlamda vitrin yüzü haline geldi.

Aile, Felipe'nin tahta çıkmasından önce eski Kral Juan Carlos ile iki kızının isimlerinin karıştığı yolsuzluk davaları nedeniyle imajını iyice zedelemişti. Bütün bunlara eklenen ve Juan Carlos'un evlilik dışı ilişkilerinin sürekli ön plana çıkması da cabası.

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Zaten eski kral bütün bunlar yüzünden yerini oğluna bırakıp karısı Sofia ile birlikte Abu Dabi'de yaşamaya başladı.

Felipe ile karısı Letizia ailenin dağılan imajını biraz da olsa topladılar. Ama zaman içinde daha genç ve yeni bir yüz olan Leonor öne çıkmaya başladı.

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EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİ ANNESİ VE KRAL BABASI

Zaten babası Felipe ve annesi Letizia da bu yüzden onun yıldızını parlatmak için gayret gösteriyor. Leonor, kardeşi Sofia ile birlikte kraliyet ailesiyle genç kuşaklar arasında bir bağlantı aracı olarak görülüyor.

Prenses Leonor, askeri üniforması içinde halkın karşısına çıktığında büyük bir ilgi çekti. Ardından gelen 18 yaş kutlamaları ona daha fazla artı puan kazandırdı. Sonuç olarak da İspanya'da bir Leonor çılgınlığı başladı. Hatta bu çılgınlık giderek dünyaya da yayıldı.

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İspanyol kraliyet ailesi de bu ilgiden kendi adına olumlu bir sonuç elde etmek için ailenin resmi internet sitesinde Leonor için ayrı bir bölüm hazırlamakta buldu çareyi. Bu sayede ailenin genç kuşakla iletişimi de tazelenmiş olacak.

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EVLİLİK DEĞİL KAN BAĞIYLA TAHTA ÇIKAN 'GERÇEK' KRALİÇE OLACAK

Son bir not... Leonor zamanı gelip tahta çıktığında adını sadece bunun için değil başka bir sebeple de tarihe yazdıracak.

Genç kız, ahta geçtiği gün ülkesinin son 150 yılında hükümdar olan ilk kraliçe olacak. Tıpkı bugün "dünyanın tek gerçek kraliçesi" olarak anılan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe gibi.

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