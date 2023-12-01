Artık ev kirasını ödeyemiyor, kızlarına yiyecek alamıyor: Ünlü oyuncu boşandı, sıfırı tüketti

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İşte tıpkı bu şekilde boşanan bir ünlü çiftten birinden çok dikkat çekici bir haber geldi... Kocasının kendisinden boşanacağını gazete haberlerinden öğrenen oyuncu, onunla yollarını ayırdı ayırmasına da kendisi de çok zor bir durumda kaldı.

Yollarını ayırdığı kocasıyla arasındaki sorunlar yüzünden zor bir dönemden geçen bu oyuncu, şimdi de beş parasız kaldı. Öyle ki evliyken kocasıyla birlikte yaşadıkları evin satışından eline geçen para bitti.

İki çocuğuyla bir başına kalan bu ünlü oyuncu kirasını ödeyemez, hatta evine yiyecek alamaz hale geldi. Hatta bir kafe zincirinde çalışmayı bile düşünür oldu. Ondan önce de boşandığı kocası da sıfırı tükettiğini kendisine kız arkadaşının baktığını söylemişti.

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Boşandıktan sonra sıfırı tüketen Alice Evans, evinin kirasını ödeyemediği gibi kızlarını beslemek için yiyecek bile alamaz hale geldi.

Bu ilginç olayın kahramanları rol aldığı Fantastic Four serisiyle tanınan Ioan Gruffudd ile eşi Alice Evans. 2007 yılında evlenen çiftin boşanma süreci örneğine az rastlanır türden sancılı bir şekilde geçiyor.

Bu evlilikten iki tane kız çocukları bulunan çiftin boşanma serüveni 2011 yılında başladı. Alice Evans kocasının kendisini boşayacağını da gazete haberinden öğrendi. Sonra bunu sosyal medya sayfasından herkese duyurdu.

O dönemde Ioan Gruffudd, boşanma duruşmalarından birinde son zamanlarda iş alamadığını, parasının bittiğini ve kendisine sevgilisinin baktığını ileri sürmüştü.

Hatta karısıyla birlikte oturdukları evin satışına izin çıkması için duruşmada hakime yalvardığı da hatırlanıyor.

Kocasıyla birlikte oturduğu evin satışından gelen para da bitti. Evans şimdi bir kahve zincirinde iş bulmayı bile planlıyor iddialara göre.

Gruffudd'un eski eşi Alice Evans da şimdi tıpkı onun gibi zor durumda aldı. İki kızıyla birlikte yaşayan Alice Evans iddialara göre beş parasız kaldı.

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Kızlarıyla yaşadığı evinin kirasını ödeyemiyor, hatta onları beslemek için yiyecek bile alamaz hale geldi.

Arkadaşları, 55 yaşındaki Evans'ın bir kahve zincirinde işe girmeyi bile planladığını ileri sürdü.

Çiftin evliyken yaşadığı ev 100 bin dolara satıldı Bu paradan da kendilerine düşen payı aldılar: Ama Alice Evans'ın eline geçen bu para da bitti. Bu paranın büyük bir bölümü mahkeme masraflarına gitti.

Şu anda çalışmadığı için eline bir para da geçmiyor. Durum böyle olunca da büyük bir finansal kriz içinde Alice Evans.

Arkadaşlarına göre Alice Evans, maddi açıdan öyle büyük bir zorluk içinde ki geceleri ağlamadan uyuyamıyor.

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Bir arkadaşı, Alice Evans'ın durumunu şöyle anlattı: "Bana söylediğine göre ev kirasını ödemekle yiyecek almak arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Maddi açıdan dibe vurmuş durumda. Hatta ne kendisinin ne de kızlarının sağlık sigortaları var."

Yine yakın arkadaşlarının anlattığına göre Alice Evan yaşamını sürdürmek için iş bulmak zorunda. Ama herhangi bir oyunculuk teklifi alamıyor. Ayrıca bir yandan da çocuklarına bakmak zorunda.

Bir arkadaşı "Bir kahve zincirinde işe girmeye çalışıyor. Ama bu iş için muhtemelen çok yaşlı, çünkü 55 yaşında" diye anlattı durumu. Sonra da sözlerini şöyle sürürdü: "Ayrıca menajeri de bunu yapmasını istemiyor. Bunun kötü bir görüntü serrgileyeceğini söylüyor."

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Arkadaşarının anlattığına göre Alice Evans her gece ağlayarak uykuya dalıyor.

Alice Evans, eski eşi Ioan Gruffudd ile 2007 yılında evlenmişti. 2021 yılında onun kendisini boşayacağını da gazete haberlerinden öğrendi.