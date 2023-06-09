Ünlü oyuncuya 13 yaşındaki kızından şok: Uzaklaştırma talebiyle dava açtı: Babamdan korkuyorum

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SIK RASTLANAN BİR GELİŞME DEĞİL

Habere göre, olaylı bir şekilde boşanan ünlü çiftin, henüz 13 yaşında olan kızı, kendi öz babası için uzaklaştırma kararı talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Bu kadarla da kalmamış, babasının sevgilisine karşı da "korunma" talep etmişti.

Küçük kız bu kararı kendi başına almadı büyük olasılıkla. Babasıyla gürültülü bir şekilde boşanmaya çalışan annesinin de etkisi olması muhtemel.Ama ne olursa olsun, henüz 13 yaşındaki bir çocuğun bu tür bir taleple yasalara başvurması çok da sıradan bir gelişme değildi. Gelin, olanları kısaca bir hatırlayalım ve sonra da bu konudaki yeni gelişmeye bakalım.

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BABASINDAN VE ONUN SEVGİLİSİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ

Babasına ve onun sevgilisine karşı uzaklaştırma ve korunma kararı talep eden o küçük kız, rol aldığı Fantastic Four (Fantastik Dörtlü)adlı yapımla bilinen oyuncu Ioan Gruffudd'un, Alice Evans ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından büyük olanı Ella.

Küçük kız, 9 yaşındaki kardeşiyle birlikte babasının sevgilisiyle yaşadığı eve gittiğinde ikisinden de şiddet gördüğünü ileri sürdü mahkeme dokümanlarına göre. Bu yüzden de yasaların kendisini ve kardeşini koruma altına almasını talep etti.

Alice Evans ile Ioan Gruffudd'un büyük kızının mahkemeye sunduğu iddianame de ortaya çıktı. Ella Gruffudd'un ifadesine göre babasının sevgilisi Bianca Wallace, küçük kıza şiddet uyguladı. Babasının evinde bulunduğu sırada yaşanan ateşli bir tartışmanın ardından Wallace, 13 yaşındaki Ella'nın suratına kapıyı çarptı.





BABASININ YATAĞINA SÜT DÖKTÜ, YÜZÜNE YULAF FIRLATTI

Ella'nın ileri sürdüğüne göre bu olay 26 Mayıs'ta gerçekleşti. Ella, o gün babasının sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve gitmişti ve Bianca Wallace ile ilk kez karşılaşmıştı. Yanında 9 yaşındaki kardeşi Elsie de vardı.

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Mahkeme dokümanlarına göre Ella orada bir gece kalacaktı. Fakat daha önce babasına Bianca Wallace'la karşılaşmak istemediğini söylemişti.

Yine Ella'nın iddiasına göre babasının sevgilisiyle birlikte kalmaktan hoşlanmayan küçük kız, Ioan Gruffudd'un yatağına süt döktü, ardından yere hardal döktü. Bununla da yetinmeyip Gruffudd'un yüzüne yulaf ezmesi fırlattı. Bunun üzerine babası ve sevgilisi ona "narsist, taczici ve manipülatif" dedi.

Ella bu olayların ardından evden ayrılmak istediğinde de Wallace onu engellemeye çalıştı. İşte o noktadan sonra da olaylar fiziksel şiddete dönüştü.





'KAPIYI YÜZÜME ÇARPTI, BAŞIMDA ŞİŞLİK OLUŞTU'

Ella'nın mahkemedeki yazılı ifadesinde olayın gerisi şöyle anlatılıyor: " Onun (babasının sevgilisi Bianca) etraıfndan dolaşmayı başardım ve kapıyı açtım, Kapının yarısına kadar ilerlemiştim tam olarak dışarı çıkmamıştım. Wallace kapıyı suratıma kapattı. :Bu yüzden kapı başıma ve koluma çarptı. Kolum morardı, kafamda da bir şişlik oluştu."

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Küçük kızın iddia ettiği bu morlukların ve şişliğin fotoğrafları da dava dosyasında yer alıyor. Bu olayın ardından Ella ile 9 yaşındaki kardeşi Elsie, babaları onlara yetişemeden sokağa çıkmayı başardılar.

O sırada Ella babasına "Sevgilin kapıyı yüzüme çarptı" diye bağırdı. Babası ise ona "Hayır yapmadı, yalan söylemeyi kes" diye bağırarak yanıt verdi.

'BABAMDAN KORKUYORUM' :Oyuncu Gruffudd'un büyük kızı Ella, mahkeme dokömünlarındaki ifadesinde çarpıcı sözlere yer verdi: "Babamdan korkuyorum... Onunla görüşmelerimiz sırasında ne zaman yanlış bir davranış sergilesem babam, polisi aramakla beni tehdit ediyor" dedi.

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ANNESİ POLİSE BAŞVURDU

Mahkemeye sunulan iddianameye göre bir aile dostları, daha sonra, kendi aracıyla iki küçük kızı anneleri Alice Evans ile birlikte yaşadıkları eve götürüp bıraktı.

Ertesi gün Alice Evans kızının kolundaki morluğu ve başındaki şişliğiği gördü sonra da olayı polise bildirdi.

Ella daha sonra kişisel güvenliğinden endişe duyduğu gerekçesiyle Bianca Wallace aleyhine resmen koruma kararı talep etti. Babası için de uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep etti.





KOCASININ KENDİSİNİ BOŞAYACAĞINI İNTERNET SİTESİNDEN ÖĞRENDİ

Dilerseniz şimdi de küçük kızlarını çok etkilediği belli olan bu boşanma davasının kahramanları Ioan Gruffudd ve Alice Evans'a bir bakalım. Yani çiftin kavgalı- gürültülü boşanmasını bir hatırlayalım.

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Evans, 2021 yılının mart ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında kocasının kendisine açtığı boşanma davasının haberini yapan internet sitesinden bir bölümün görüntüsünü paylaşıp "Tamam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim" diye yazdı.

Evans'ın takipçileri, bu paylaşıma yorum yağdırdı. Birçoğu Alice Evans'a "Bunu öğrenmenin en korkunç yolu" diye yorum yaptı. Bazıları da Evans'ı ve çocuklarını düşündüğünü anlattı.





'O ZATEN KIZGIN DOĞMUŞ'

Alice Evans ile Ioan Gruffudd'ın 11 yaşında Ella ve 7 yaşında Elsie adında iki kızı bulunuyor. Bir süredir sosyal medya sayfasında eşiyle arasının iyi olmadığını ifade eden paylaşımlar yapan Alice Evans, boşanma haberinin ortaya çıkmasından sonra yaptığı bir başka paylaşımda da kızlarının, babalarının davranışı yüzünden hayal kırıklığına uğramış olmalarından korktuğunu belirtti.

Evans, eşinin yarattığı durumun kızlarının gelecekte karşı cinsle kuracakları romantik ilişkileri olumsuz etkilemesinden çekindiğini de anlattı.

Evans, onun sosyal medya üzerinden yaptığı bu paylaşımların, ayrılmak üzere olduğu kocasını kızdırma ihtimalinin de bulunduğunu belirterek "Biliyorum kızacak, o her zaman kızgındır, kızgın doğmuştur" diye yazdı.





'BİZE BUNLARIN OLACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Alice Evans, kırık kalp simgesi yer alan bir başka sosyal medya paylaşımında da, kendisine ve kocasına bunların olabileceğini hiç düşünmediğini ifade etmişti. Evans, o paylaşımda kocasını da hala sevdiğini anlatıp "Ama onun kafasının içinde bir şeyler oldu. Ve o her neyse onun bize geri döndüğünü görmüyorum" diye yazmıştı.

Alice Evans, bu paylaşımdan önce kocası Ioan Gruffudd'un kendisine ruhsal işkence yaptığını da ileri sürmüştü.





SIFIRI TÜKETTİĞİNİ SÖYLEDİ

48 yaşındaki Ioan Gruffudd ve 55 yaşındaki eşi Alice Evans 2007 yılında evlendi. İki kız çocuğu olan çiftin geçen yıl aralık ayında gerçekleşen boşanma davasında ilginç anlar yaşandı. Evans'ın nafaka talebi karşısında Gruffud, beş kuruş parası kalmadığını ileri sürdü.



Gruffudd, finansal olarak battığını ve banka hesabında sadece 2 bin 800 doları kaldığını ileri sürdü. Hatta Gruffudd, şu anda eşinin yaşadığı Los Angeles'taki 2 milyon dolarlık malikanesinin satışı konusunda izin verilmesi için mahkemeye yalvardı.

Ioan Gruffudd, ne boşanmak üzere olduğu Alice Evans'ın ne de kendisinin evin kredisini ödeyebilecek maddi imkanı olmadığını iddia edip malikanesini haciz işlemleri başlamadan önce satmak istediğini belirtti.

Gruffudd "Alice ve ben bu evi elimizde tutmak için gereken ödemeleri yapacak durumda değiliz. Ama Alice evi satmak istemiyor" diye konuştu.





'MASRAFLARI SEVGİLİM KARŞILIYOR'

Ioan Gruffudd, finansal olarak dibe vurduğu iddiasını mahkeme heyetine tekrarladı. Boşanma haberi ortaya çıktıktan sonra tek bir sunuculuk görevi dışında hiç iş alamadığını belirten Galli oyuncu Gruffudd, geçimini sağlamak için şu andaki sevgilisi Bianca Wallece'den yardım aldığını ileri sürdü.

Oyuncu "Şu anda sevgilimle birlikte aylık kirası 3 bin 400 dolar olan bir evde yaşıyoruz. Benim finansal durumum nedeniyle evin kirasını da bütün yaşamsal giderleri de sevgilim ödüyor" dedi.





'BÜYÜK BİR FİNANSAL MÜCADELE VERİYORUM'

Bu durumu boşanmak üzere olduğu Alice Evans'a anlattığını belirten "Ioan Gruffudd, finansal durumun zorluğunu ortadan kaldırmak için Los Angeles'daki malikaneyi satmak gerektiğini ona defalarca söyledim. Ama Alice ne bu malikaneyi satmayı kabul etti ne de benim uzlaşma tekliflerimi" diye konuştu.

Oyuncu, 2021 yılının ocak ayında ayrıldıklarından bu yana eşi Alice ile kızlarının kaldığı evin 6 bin 500 doların üzerindeki aylık masraflarını kendisini ödediğini ama bunu sürdürmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Bu parayı artık ödeyemeyeceğini ileri süren Gruffudd "2022 yılındaki gelirim, 2021'dekinden de ondan önceki yıllardakinden de düşük. Kendim, Alice ve çocukların sağlık sigortası ve diğer kamu giderlerini ödeyebilmek için büyük bir mücadele veriyorum" diye belirtti.