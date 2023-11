Hatalarımla, sevaplarımla kendimi hiç bu kadar güzel hissetmemiştim... Hepsi kocamın sayesinde!

Haberin Devamı

BÖYLE BİR EŞ BULMAK KOLAY DEĞİL

Böyle birine rastlamak da öyle sanıldığı kadar kolay değil kuşkusuz. Ama bir kere böyle biri hayatına girdiği zaman da onu asla bırakmak istemez hiç kimse.

Aşkların, evliliklerin "saman alevi gibi" bir anda parlayıp söndüğü gösteri dünyasında böyle bir ilişkiyi yakalayabilmek daha da zor elbette.

Yine de sayıları az da olsa böyle bir aşk hatta evlilik yapan bir çift var. Bu çiftin kadın tarafı ise uzun yıllar sonra kavuştuğu eşinin hayatını ve özellikle de kendine bakışını nasıl değiştirdiğini kelimelere döktü.

Haberin Devamı

Hemen söyleyelim, kocası sayesinde kendisinin her halinden memnun olan bu ünlü Jennifer Lopez.

54 yaşındaki Lopez, ilk olarak 2000'lerin başında nişanlanıp ayrıldığı Ben Affleck ile yeniden bir araya geldi geçen yıl. O ilk seferde birbirlerini kaybeden çift bu kez elini çabuk tuttu ve hemen resmi olarak hayatların birleştirdi.

Eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden ikiz çocuk annesi olan Jennifer Lopez, Ben Affleck'in kendisini nasıl mutlu ettiğini ve güzel hissettirdiğini Vogue dergisine verdiği röportajda anlattı.

Jennifer Lopez, "Kendimi her zamankinden çok daha güzel hissediyorum. Sonunda kendime ait her parçayı sevebildiğim bir noktadayım" diye konuştu.

Gösteri dünyasında JLo adıyla bilinen yıldız, dergiye verdiği röportajda "Her bir parçamı, vücudumu, sesimi, seçimlerimi, hatta hatalarımı bile seviyorum. Bütün bunlar beni bugün olduğum kişi yapan ayrıntılar" dedi.

Gözden Kaçmasın Önceki gün 18 yaşına girdi... Hemen uygun bir eş adayı aramaya başladılar Haberi görüntüle

HER ZAMANKİNDEN DAHA RAHAT

Lopez, 51 yaşındaki kocası Ben Affleck'in de kendi değerini bilmesi konusunda kendisine çok yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.



Jennifer Lopez, "Her zamankinden daha rahat ve konfor içinde hissediyorum kendimi" diyerek durumunu ifade etti. Ardından da bunun sayesinde kendini hiç olmadığı kadar güzel bulduğunu anlattı.

Haberin Devamı

Ben Affleck de birkaç ay önce katıldığı bir sohbet programında Jennifer Lopez'i "Dünyanın en muhteşem kadını" olarak tanımlamıştı. Affleck, karısı hakkında "Teni bile kusursuz Benim karım dünyanın en muhteşem kadını" diye konuşmuştu.

Gözden Kaçmasın Gözünün nuru kızını gelin gibi giydirdi: Babası kaderini kendi elleriyle boynuna astı Haberi görüntüle

BAŞKA AŞKLAR VE EVLİLİKLER BİRBİRLERİNİ UNUTTURAMADI

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in aşkı 2002 yılında birlikte oynadıkları Gigli adlı filmin setinde başladı. O film gişede büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ama iki yıldızın, birbirlerine aşık olmasına zemin hazırladı.



Lopez ile Affleck, 2004 yılında ayrıldılar. Hatta Affleck bu arada Jennifer Garner ile bir evlilik yaptı ve üç çocuk sahibi oldu. Lopez de o ayrılığın ardından Marc Anthony ile evlenip biri kız diğeri erkek ikiz çocuk dünyaya getirdi. Dansçılarından Casper Smart ile aşk yaşadı. Alex Rodriguez ile nişanlandı.



Ama belli ki ikisi de birbirlerini unutamamıştı. Aradan 20 yıl geçtikten sonra tekrar bir araya geldiler ve bu kez evlendiler. Önce bir Las Vegas nikahı yapan çift daha sonra da gösterişli bir düğünle mutluluklarını kutladı. Her ne kadar evliliklerinde bazı sorunlar olduğu ileri sürülse de Lopez ile Affleck'in ya da ilişkilerinin ilk döneminden beri kendilerine takılan isimleriyle Bennifer'ın evliliği sürüyor.

Haberin Devamı

Jennifer Lopez, set arkadaşlığının nasıl büyük bir aşka dönüştüğü konusunda şunları söyledi bir röportajında: "Sanırım olan şu: Birlikte çalışırken iyi arkadaş olduk. Sonra da birbirimiz için deli olduğumuzun farkına vardık."

Bundan sonra anlattıkları ise gerçekten aşık olan birçok kişinin yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor: "Film bitti ama ben kendimi, sürekli onu düşünürken buldum. Bu arada da kendi işime bakıyordum. Çünkü o süreçte bitmiş bir ilişkiden yeni çıkıyordum."

Yeri gelmişken hatırlatalım Jennifer Lopez o dönemde ikinci eşi Cris Judd ile ayrılmak üzereydi.

Haberin Devamı

Jennifer Lopez her ne kadar bir ilişkisi henüz biterken başka bir ilişkiye başlamak istemiyor gibi görünse de başka bir nokta vardı anlattığına göre.

Bunu da "Bu insan benim birlikte olmak istediğim insandı" diyerek anlattı. Lopez, Affleck'e olan aşkının aniden ortaya çıkmadığını belli bir süreçte geliştiğini sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın Kapı önü aşıkları: Kalabalıktan sessizce uzaklaştılar Haberi görüntüle

AŞK ACISINI UNUTMAK İÇİN KENDİNİ İŞİNE VERDİ

Lopez, ilişkilerinin ilk döneminde hüsranla sonuçlanmasından medyayı sorumlu tutmaya devam etti. Bunca yoğun ilginin Affleck ile ilişkilerini etkilediğini ve hatta yerle bir ettiğini söyledi.

Dışarıdan gelen bu enerjinin kendilerini olumsuz etkilediğini ifade edip "yine de birbirlerini sevdiklerini" söyledi. O dönemde yaşadıklarını da "Zordu" diye tanımladı.

Haberin Devamı

Bu konuda yaşadıkları bir tuhaflığı da söylemeden geçmedi Lopez. Her ikisinin de bütün zaman ve enerjilerini işlerine verdiklerini hatırlattı. Çünkü söylediğine göre bu yaşadıkları olumsuzluklar bir yandan da iş anlamında onları motive ediyordu. Ben Affleck yönetmenlik işine yoğunlaştı, kendisi de albümlerine yöneldi.

Ama kariyerleriyle ilgili bütün bu adımları ayrı ayrı atmak zorunda olduklarını hatırlattı. Lopez, o dönemde kendisi hakkında ortaya atılan dedikodulardan da söz etti röportajda "İnsanlar benim müzik kariyerimin bittiğini söylüyordu. Şöyle ya da böyle olduğumu söylüyorlardı. Biliyor musunuz o dönemde ne yaptım? Çalışmak zorundaydım... Çalıştım, çalıştım, çalıştım."

Gözden Kaçmasın İstese ona kuş sütü bile içirir... Kızı kuru soğanı kabuğuyla birlikte yedi Haberi görüntüle

'YENİDEN KAVUŞMAK İÇİN AYRILMIŞIZ'

Röportajda Ben Affleck ile nasıl yeniden bir araya geldiklerini anlatırken de ilginç tanımlamalar yaptı.

Yollarını, yeniden bir araya gelmek için ayırdıklarını söyledi. Şu anda yani ilişkilerini, nihayet evlilikle taçlandırdıkları bu ikinci diliminde daha fazla yaş almış, daha olgun, aşklarından eskisinden daha emin olduklarını ekledi.

Bu noktada Affleck ile ilişkileri hakkında çok bilinmeyen bir ayrıntıyı da açıkladı Lopez. Affleck'in kendisine evlilik teklif ederken verdiği yeşil iri taşlı yüzüğün içinde 'Hiçbir yere gitmiyorum anlamına gelen "Not. Going. Anywhere" sözcüklerinin yazılı olduğunu söyledi.

Bunu da şöyle anlattı bir röportajda Lopez: "Biz yeniden görüşmeye başladıktan sonra Ben, elektronik postalarını söyle imzalardı. "Merak etme, hiçbir yere gitmiyorum."