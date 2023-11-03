İstese ona kuş sütü bile içirir... Kızı kuru soğanı kabuğuyla birlikte yedi

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Sonradan ailesinin yeni nesilleri yaş aldıkça onlar da en az Kim kadar dikkat çekmeye başladılar.

Ama yine de Kim Kardashian, her adımları olay olan Kardashian- Jenner ailesinin en "kıdemli" bu yüzden de en çok göz önünde olan üyesi. Elbette bu konumunu korumak için elinden geleni yaptığını da söylemeye gerek yok.

Görünüşe göre kendi ailesinden büyük bir rakibi de geriden gayet hızı bir şekilde geliyor. Bu kişi de Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ile birlikteliğinden dünyaya gelen en büyük çocuğu, ilk göz ağrısı North West.

Kardashian'ın eski eşi Kanye West'ten dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı North, kocaman bir kuru soğanı kabuğuyla birlikte elma gibi ısırarak yedi.

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Artık 10 yaşında olan North, epey uzun zamandır sık sık annesiyle birlikte kamera karşısına geçiyor.

Hatta bazen annesinden "rol çaldığı" bile oluyor. İşte bunun son örneklerinden biri de geçtiğimiz gün yaşandı.

Kardashian- Jenner ailesinin "tam kadro" kamera karşısına geçtiği The Kardashians adlı program kapsamında Kim Kardashian kızı North ve programın kamera arkasındaki yapımcılarından biriyle bir sohbet gerçekleştirdi.

Anne ile kızın o sahneleri de daha şimdiden unutulmazlar arasına girdi. Bunun nedeni de North West. Ama tabii North'un bu kadar ön plana çıkması da boşuna değil.

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North soğanını yerken Kardashian da kızını büyütürken yaşadığı zorlukları anlattı. North'un bu dünyadaki "hayat dersi" olduğunu ve küçük kızdan sabırlı olmayı öğrendiğini sözlerine ekledi.

Çünkü küçük kız bir yandan annesiyle ve programın yapımcısıyla sohbet ederken bir yandan da kabuğu soyulmamış kocaman bir kuru soğanı elma gibi ısırarak yemeye başladı.

Kim Kardashian program kapsamında en büyük kızı North'un ne kadar özel bir çocuk olduğunu ve onu büyütürken karşılaştığı zorlukları anlattı.

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North'un gerçekten çok özel, zeki ve yaratıcı bir çocuk olduğunu söyleyen Kim Kardashian, kızının her şeyi kendi bildiği gibi yaptığını belirtti.

O sırada North da mutfakta yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Programın yapımcısının kendisine yönelttiği "Annen yemek pişirebiliyor mu?" sorusuna da "Hayır" diye yanıt verdi küçük kız.

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Soğanını keyifle ısırarak yiyen North West, annesinin yemek pişirmeyi bilmediğini de gizlemedi.

Bu arada Kim Kardashian da ablası Kourtney'in mutfakta çocuklarıyla birlikte yiyecek bir şeyler yapması konusunda kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Kim Kardashian kızı North'un ise yemek yapmayı sevdiğini sözlerine ekledi.

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North West ise mutfağa girdiğinde salatalık ruloları hazırladığını ve bunu iki eliyle yapabildiğini anlattı. Küçük kız salatalık dilimleyebildiğini de sözlerine ekledi.

Bir ara Kim Kardashian kızına yemek pişirmekle görevli şefi çağırabileceklerini söylediğinde de North "Hayır bunu kendimiz yapacağız" diye yanıt verdi.

Kim Kardashian, dört çocuğunun en büyüğü olan North'un çok zeki ve yaratıcı olduğunu söyledi. Her şeyi kendi bildiği gibi yaptığını da sözlerine ekledi.

Kim Kardashian kızı Nortnh sayesinde daha sabırlı olmayı öğrendiğini küçük kızın sabrın yanı sıra hayatla ilgili birçok ayrıntıda kendisi için öğretici olduğunu sözlerine ekledi.

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Bu arada North kabuğu soyulmamış kocaman bir soğanı aldı ve elma gibi ısırarak yemeye başladı Hatta annesine "İster misin?" diye sordu. Kim Kardashian da bunun üzerine "Hayır teşekkürler" diye yanıt verdi.

Bu arada North çiğ kuru soğanından bir ısırık daha aldı. Kim Kardashian da kızının bir kuru soğanı elma gibi ısırarak yemesi üzerine Noth'un bunu sürekli yaptığını, sebzeleri çiğ olarak yediğini anlattı.

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North, artık annesine bazı etkinliklerde eşlik ediyor. Bu yıl MET Gala gecesine de annesiyle birlikte katıldı.





North West, kelimenin tam anlamıyla kamera karşısında büyüdü.

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Birkaç ay önce bütün ünlülerin akın ettiği Beyonce konserinde de North, annesi gibi pırıltılı giysileri içinde seyirciler arasındaydı.





Kim Kardashian, kızı daha küçükken onu yetişkin gibi giydirdiği için eleştiriliyordu.