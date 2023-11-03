Kendi kendine verdiği sözü tutamamış: Fazla yakışıklı erkekle evlilik onu yordu

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İşin ilginci o sırada kadın bir başkasıyla nişanlıydı. Her ne kadar artık o ilişkinin sonuna gelmiş olsalar da bunu bilmeyen erkek, bu yüzden güzel kadından bir süreliğine uzak durdu.

Ama Yeşilçam filmlerindeki o ünlü deyimle "kader ağlarını örmüştü" bir kere. İlişkileri başladı. Sadece altı ay sonra nişanlandılar. Fazla zaman geçmeden de evlendiler.

Sekiz yıl kadar da her şey yolunda gitti. Ama beklenmedik bir anda ayrıldıklarını açıkladılar.

Üstelik boşanma davası açan da ilişkinin başında güzel kadının peşinde koşan yakışıklı oyuncu oldu.

Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun dışarıdan mutlu gibi görünen evliliği geçen yaz aniden sona erdi. Çift, sessiz sedasız boşandı.

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Büyük olasılıkla kimden söz ettiğimizi anladınız. Ayrılık açıklamasını yaptıkları andan itibaren ilgi odağı olan Sofia Vergera ile Joe Manganiello bu anlattığımız ünlü çift.

Romantik ilişki yaşamaya başladıktan altı ay sonra nişanlanan Vergara ile Manganiello, yedi yıl süren evliliklerini geçtiğimiz yaz bitirdi.Bu arada hatırlatalım ki boşanma davasını açan kişi Joe Manganiello'nun ta kendisiydi.

Bu ilişki bittikten sonra da magazin dünyasında Sofia Vergara ve Joe Manganiello'nun isimleri birlikte anılmayı sürdürüyor.



Belki kendileri bile birbirlerini bu kadar çok anmıyorlar artık. Ama ünlüler dünyasının kulislerine meraklı olanlar eski çiftin peşini bir türlü bırakmak bilmiyor.

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İleri sürülenlere göre Vergara, hızlı hayatından ödün vermek istemedi. Ama eski eşi tam tersine daha sakin bir yaşam hayal ediyordu.



Vergara ile Manganiello'nun boşanma nedeni hakkında çok iddia ileri sürüldü. Bunlardan birine göre Manganiello, eski kötü alışkanlıklarını ve hızlı hayatını bir kenara bırakmıştı ve daha sakin yaşamak istiyordu.

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Ama Vergara tam tersine Hollywood'un pırıltılı dünyasına uygun hayatını sürdürme taraftarıydı.



Bunun yanı sıra Joe Manganiello'nun 46 yaşında olmasına rağmen hala çocuk gibi bütün gününü bilgisayar oyunları oynayarak geçirdiği ileri sürüldü. Buna göre ondan sadece 4 yaş büyük olan Vergara'nın tercihi daha olgun bir eşti.



Bir de çocuk konusu vardı eski çiftle ilgili olarak öne sürülen Buna göre Manganiello hiç çocuk sahibi olmamıştı ve kendi kanından bir çocuk istiyordu. Çok genç yaşta anne olan Vergara ise zaten 30'lu yaşlarında yetişkin birçocuk sahibiydi. Yani bu konuya sıcak bakmadı.

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Vergara, Manganiello ile nişanlıyken çok yakışıklı bir erkekle birlikte olmamaya dikkat ettiğini söylemişti. Arkadaşlarının iddiasına göre bu konuda şanslı olan Manganiello ile evlilik güzel yıldızı biraz yordu.

Bunlar zaten aylardır bilinenler. Fakat Sofia Vergara'nın arkadaşları öyle bir iddia ileri sürdü ki işte o herkesin şaşırttı.



Arkadaşlarının ileri sürdüğüne göre Sofia Vergara bu evlilik sırasında kendini boğuluyor gibi hissetmeye başlamıştı.

Bir de başka bir ayrıntı vardı. Vergara'nın kendini boğuluyor gibi hissetmesinin bir nedeni belki eşiyle arasındaki hayata bakış farkıydı. Ama o kadar değil. Aslında bunun ipuçlarını da Vergara daha Manganiello ile yeni nişanlandığı sırada vermişti.

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Sofia Vergara, fazla yakışıklı erkeklerin, kadınların ilgisini çektiğini söyleyip onlarla bir hayat sürmeyi "Fazla iş gerektiriyor" diyerek tanımlamıştı.

Birlikte katıldıkları bir sohbet programında Vergara çok ilginç bir konuya değinmişti. Anlattığına göre Vergara, eski nişanlısı Nick Loeb'dan ayrıdıktan sonra bir daha hayatına girecek erkeğin çok yakışıklı olmaması konusunda özel bir dikkat göstermeye kararlıydı.

O sohbet programında Sofia Vergara çok yakışıklı bir erkeğin hayatına girmesini istemediğini çünkü bu tür erkeklerin kadınların ilgisini çok fazla çektiğini söylemişti.

Vergara "Kızlar böyle erkelerin dikkatini çekmek için kendilerini ortaya atıyorlar" diye konuşmuştu.

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Vergara'ya göre çok yakışıklı bir erkekle hayatı paylaşmak bir kadının çok çaba göstermesini gerektiriyordu. İşte iddialara göre Vergara, boylu poslu, dikkat çekecek kadar yakışıklı olan Joe Manganiello ile ilişkisinde biraz da bu durumdan yorgun düşmüştü.

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Sofia Vergara, Joe Manganiello ile evli olduğu sırada birçok erkeğin kendisine kur yaptığını ve flört ettiğini de itiraf etmişti.

Bu arada Vergara, Joe Manganiello ile evli olmasına rağmen güzelliği ve çekiciliği sayesinde yine de çevresindeki erkeklerin ilgisini çekiyordu.

Hatta sonradan itiraf ettiğine göre evlilikleri sıraında bile bir sürü erkek onunla flört etti. Tabii ki bunu Joe Manganiello'ya belli etmeden yaptılar

Öyle ya da böyle hayranları eski çiftin neden ayrıldığını net olarak bilemeyecek... Tabii ki bunu kendileri açıklamazlarsa...

Ama öyle ya da böyle belki de hayatlarına yeni birisi girinceye kadar eski çift hakkındaki iddialar bitmek bilmeyecek.

Vergara, Joe Manganiello ile evlenmeden önce Nick Loeb ile nişanlıydı. Çift, sonradan çocuk sahili olmak amacıyla dondurulan embriyolar yüzünden olaylı şekilde ayrıldı.





Güzel yıldız, önceki hafta Kim Kardashian'ın doğum gününe ortopedik cerrah Justin Saliman ile birlikte katıldı. Tabii ki hakkında hemen aşk söylentileri çıktı.





Bu arada... Dün gece yeni bir gelişme daha oldu.. Vergara, ortopedik cerrah Saliman ile bir kez daha birlikte görüntülendi. Vergara'nın da Saliman'ın da keyfinin yerinde olması dikkat çekti.