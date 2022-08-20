Eski karısını da davet etmiş: Düğünün ilk günü hastanede geçti!

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AMBULANS HERKESİ TELAŞLANDIRDI

Gösteri dünyasının yıllar sonra muratlarına eren aşıkları Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in üç gün sürecek olan düğünü beklenmedik bir kaza nedeniyle hastanede başladı. Düğünün yapılacağı, Ben Affleck'e ait Georgia'da bulunan malikaneye gelen ambulans, herkesi telaşlandırdı. İlk duyulan haberlere göre Affleck ya da Lopez'in çocuklarından biri bir kaza geçirmiş ve ambulans bu nedenle çağrılmıştı. Fakat gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

KAZA GEÇİREN KİŞİ AFFLECK'İN ANNESİYDİ

Üç günlük düğünün yapılacağı malikaneye ambulans çağrılmasının nedeni, Ben Affleck'in annesi Christopher Anne Boldt'un geçirdiği kazaydı. Boldt, oğluna ait malikanede düşmüş ve bacağından yaralanmıştı. Annesini kanlar içinde bulan Affleck de hemen ambulans çağırdı.

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Anne Boldt hastaneye kaldırılırken oğlu Ben Affleck ve gelini Jennifer Lopez de onu yalnız bırakmadı. Affleck, hastanenin kapısı önünde gergin bir şekilde beklerken görüntülendi. Ben Affleck'in annesinin durumunun ciddi olmadığı, düğünü iptal etmeye gerek kalmadığı belirtildi.

ESKİ KARISINI DA DÜĞÜNE DAVET ETTİ

Bu arada Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in düğünüyle ilgili başka bir iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Affleck, 20 yıl önce ayrılıp yeniden bir araya geldiği ve bu kez evlendiği Jennifer Lopez ile düğününe eski eşi Jennifer Garner'ı da davet etti. Fakat Affleck'in 10 yıl evli kaldığı Garner, bu daveti geri çevirdi. Yine de ünlü oyuncunun, eski kocası Ben Affleck'in mutluluğunu desteklediği belirtiliyor. Buna kanıt olarak da Affleck ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunun da düğüne katılıyor olması gösteriliyor.

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ÜÇ GÜNLÜK DÜĞÜN AFFLECK'İN MALİKANESİNDE: Geçen temmuz ayında Las Vegas'ta nikahları kıyılan Lopez ile Affleck ya da Magazin basınının yıllar önce taktığı isimle Bennifer, bu hafta sonu bir de düğün yapıyor. Page Six'in haberine göre de Affleck'in Georgia'daki malikanesinde yapılacak olan tören, kelimenin tam anlamıyla bir ünlüler geçidi olacak. Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck ve Drea de Matte düğüne katılacak olan ünlü konuklar arasında.

Jennifer Garner'a yakın bir kaynak Hollywood Life'a yaptığı açıklamada, oyuncunun çocuklarının mutluluğunu her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi. Garner ile Affleck'in üç çocuğunun, hem Lopez ile hem de ikizleriyle gayet dostane ilişkiler içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

YEMEK, DÜĞÜN VE PİKNİK

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in düğün töreni üç gün sürecek. Kutlamalar; cuma gecesi bir özel yemekle başlıyor. Ertesi gün, yani cumartesi düğün var. Bir sonraki gün de çiçeği burnunda evliler, konuklarına bir piknikle veda edecek.

Bu arada Jennifer Lopez'in düğün günü Ralph Lauren tasarımı bir gelinlik giyeceği belirtiliyor. Gösteri dünyasında JLo olarak anılan yıldızın gelinliği İtalya'da hazırlandı. Lopez ve Affleck, geçtiğimiz ay İtalya'da bir tatile çıkmıştı. Gelinliğin de bu sırada sipariş edildiği belirtiliyor.

ÜNLÜ ORGANİZATÖRE EMANET

Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in gösterişli düğün partisinin organizasyonunu ise bu konuda ünlü olan bir isim Colin Cowie üstleniyor. Cowie'nin aldığı ücretin, etkinliğin içeriğine göre 25 bin ile 25 milyon dolar arasında değiştiği biliniyor.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, geçen ay Las Vegas'ta sürpriz ve sade bir törenle evlenmişti. Lopez mutlu haberi hayranlarına kendisiyle ilgili gelişmeleri duyurduğu online haberleşme kanalından vermişti. Lopez, "Biz onu yaptık! Aşk güzeldir. Aşk naziktir. Ve ortaya çıktı ki aşk sabırlıdır. Yirmi yıllık sabır" satırlarına yer vermişti mesajında. Lopez'in bu metni evlilik sonrası soyadıyla yani Jennifer Lynn Affleck olarak imzalaması da dikkat çekmişti.

O ARTIK JENNIFER AFFLECK

Lopez, hayranlarına kendisiyle ilgili gelişmeleri duyurduğu On The JLo adlı siteden gönderdiği elektronik postada Ben Affleck ile evlendiklerini belirtti. Mesajını da tam resmi adını yani Jennifer Lynn Affleck'i yazarak imzasını attı.

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Magazin dünyasında ilk nişanlandıkları yıllarda Bennifer , yeniden bir araya geldikten sonra da Bennifer 2.0 olarak anılan çift, 20 yılın ardından mutlu sona ulaştı. Ama haberin duyulmasından sonra söylentiler de başladı. Bunlar arasında en çok öne çıkan iddiaya göre evlenmek için acele eden taraf Jennifer Lopez oldu. Daha önce Ben Affleck ile nişanlanan ama ayrılan Lopez, bu kez nişanlısının "son anda kararını değiştirmemesi için" acele etti ve onu nikah masasına oturttu.

SON ANDA İŞLER TERS GİTMESİN DİYE

Çifte yakın bir kaynağın açıkladığına göre Jennifer Lopez, Ben Affleck kendisine evlenme teklif ettiği geceden bu yana onunla evlenmeye hazırdı. Bu yüzden de işlerin son anda ters gitmemesi için bir an önce evlenmek istedi.

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'KALBİM YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ GİBİ HİSSETTİM': Bu iddialara bakılırsa çift arasında bir an önce evlenmek isteyen taraf Jennifer Lopez oldu. Aslında Lopez, Affleck'i ne kadar sevdiğini ondan ayrıldıktan sonra yaptığı bir açıklamada da dile getirmişti. Üstelik bu açıklamayı yaptığında ayrılığın üzerinden yıllar geçmişti. 2017 yılında Lopez bir röportajda Affleck'e özlem duyduğunu anlatıp "Bizimki gerçek aşktı. İlişki bittiğinde kalbim yerinden sökülmüş gibi hissettim" diye konuşmuştu. Lopez, ikisinin de sürekli göz önünde olmasının ilişkilerini baskı altına aldığını ve aralarındaki romantizmi öldürdüğünü de ileri sürmüştü. Ben Affleck, Jennifer Lopez'den ayrıldıktan birkaç ay sonra Jennifer Garner ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, 2005'te evlendi ve 10 yıl sonra boşandı. Lopez de o ayrılığın ardından Marc Anthony ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten ikiz çocuk sahibi oldu.

'ONU BİR KEZ DAHA KAYBETMEK İSTEMEDİ'

İnternetteki ABD kaynaklı birçok magazin sitesinde yer alan bu iddiaya göre, ilk ayrılıklarından sonra büyük acı çektiğini itiraf eden Jennifer Lopez, bu kez Affleck'i kaybetmek istemedi. Onun evlenme fikrinden son anda vazgeçebileceğini düşünen Lopez, bir an önce evlenmek istedi. Sonunda çift Las Vegas'ta Lopez'in, Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme ile Ben Affleck'in Jennifer Garner ile ilişkisinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan kızı Seraphina katıldı. Affleck'in diğer iki çocuğu ise nikah töreninde yer almadı.

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İKİ GELİNLİK GİYDİ

Bütün bunlardan sonra gelelim sürpriz düğüne. Her ne kadar az konuklu sade bir düğün de olsa Lopez iki farklı gelinlik giydi. 52 yaşındaki Lopez, dördüncü evliliğini yaptığı sırada önce eski bir filminde kullanılan bir gelinliği giydi. Sonra da Zuhair Murad imzalı başka bir gelinlikle bunu değiştirdi. Bu arada Bennifer çiftinin bir süre sonra büyük bir düğün yapacağı da basına yansıyan iddialar arasında.

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Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ilk olarak 2002 yılında flört etmeye başladılar. Sonra da hemen nişanlandılar. Aslında planları 2003'te evlenmekti. Fakat olmadı. Düğünü önce ertelediler sonra da yollarını ayırdılar. Yani bir başka deyişle çift, tam 20 yıl sonra muradına erdi.

Ardından 2001 ile 2003 arasında Cris Judd ile evli kaldı.

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Marc Anthony ile yaptığı evliliği ise 2004 ile 2014 arasında sürdü. Bu evlilikten 14 yaşında Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları dünyaya geldi.

Lopez, uzun süre Alex Rodriguez ile nişanlıydı. Herkes onların evlenmesini beklerken önce ayrılık söylentileri duyuldu. Sonra da yaptıkları bir açıklamayla haberi doğruladılar.

ÇOCUKLARININ DADISIYLA YAPTIĞI KAÇAMAK EVLİLİĞİNİ YIKTI

Ben Affleck'in Jennifer Garner ile 10 yıllık evliliği, onu çocuklarının dadısı ile aldattığı iddialarından sonra sarsılmaya başladı. Çift, üç çocuklarının hatırına birlikteliklerine bir şans daha vermek istedi ama olmadı. Garner ile Affleck boşandı. Ardından Affleck'in adı çeşitli kısa ilişkilerde farklı kişilerle anıldı. Affleck ve Garner'ın 16 yaşında Violet, 13 yaşında Seraphina, 10 yaşında Samuel adında üç tane çocuğu bulunuyor. Ancak bu üç çocuk, 2005'te evlenen çifti bir arada tutmaya yetmedi. 2015 yılında boşandılar.

ANA DE ARMAS İLE YOLLARINI AYIRIP LOPEZ İLE TEKRAR BİR ARAYA GELDİ

Affleck, Lopez ile yıllar sonra yeniden bir araya gelmeden hemen önce oyuncu Ana De Armas ile birlikteydi. Her yerde el ele göz göze romantik görüntüler sergileyen çiftin gelecek için ciddi kararlar alması bekleniyordu. Fakat son anda yollarını ayırdılar.