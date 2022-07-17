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Ünlü yıldız Jennifer Lopez dünya evine girdi

#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Evlilik
Ünlü yıldız Jennifer Lopez dünya evine girdi

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, 20 yıl önce birlikte olduğu ünlü aktör Ben Affleck ile dünya evine girdi.

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TMZ'nin haberine göre; ünlü çift evlilik işlemlerini Nevada'ya bağlı Clark County'de gerçekleştirdi. Online yayın yapan ve magazin haberleriyle bilinen TMZ sitesine konuşan bir kaynak, "Onlar artık karı koca" ifadesini kullandı.

Jennifer Lopez bu yılın başında 14 yaşındaki çocuğu EMM ile mobilya alışverişi yaparken, parmağında nişan yüzüğüyle görüntülenmişti.

Ben Affleck ile Jennifer Lopez, 2002 sonunda nişanlanmış, 2004 yılında ise ayrılmıştı. Hayatlarına evliliklerin de dahil olduğu farklı ilişkiler sığdıran ve çocukları olan ikili, geçen yıl tekrar ilişki yaşamaya başlamıştı.

 

 

 

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#Jennifer Lopez#Ben Affleck#Evlilik

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