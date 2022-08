Ünlü oyuncu gözyaşları içinde: Anne yüreği dayanamadı

Haberin Devamı

OKUMUYA GİDEN KIZININ ARDINDAN GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bir dönemin çocuk yıldızı, şimdinin iki yetişkin kız çocuğu annesi Brooke Shields için de durum böyle. 57 yaşındaki Shields, üniversitedeki ikinci yılı için tatilini bitirip evden ayrılan büyük kızının ardından gözyaşı döktü. Wake Forest Üniversitesi'nde okuyan 19 yaşındaki kızı Rowan'ı uğurlayan Shields, Instagram hesabında ağlayarak çektiği bir videoyu paylaştı. Takipçileriyle dertleşen Brooke Shields "Bu çok zor" dedi.

'BU KEZ DAHA KOLAY OLUR SANMIŞTIM'

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi bulunan Shields, Kuzey Carolina'da okuyan kızı Rowan'ın gidişini kabullenmenin kolay olmadığını belirtti. Shields, kızının bu yıl ikinci sınıfta olduğunu hatırlatarak "İkinci seferinde bunun daha kolay olacağını düşünmüştüm. Çünkü o bir süredir bizden uzakta" dedi. Shields, kızının yaz tatilini kendileriyle birlikte geçirdiğini hatırlattı. Bu arada da ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Haberin Devamı

'ONLARI BÜYÜTÜYORSUNUZ, SİZİ BIRAKIYORLAR'

Shields "Bu çok zor. Onu şimdiden özledim. Bizim bebeklerimiz. Onları büyütüyorsunuz ve sonra onlar sizden ayrılıyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

İlk evliliğini 1997 ile 1999 arasında bir dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yapan Brooke Shields, 2001 yılından bu yana Chris Hency ile evli. Çiftin 19 yaşındaki Rowan dışında 16 yaşında Grier Hammond adında bir kızı daha bulunuyor. Shields, küçük kızının da üniversite eğitimi almasını istediğini her fırsatta söylüyor.

İKİSİ DE ÜNİVERSİTE MEZUNU

Brooke Shields de her he kadar küçük yaşından bu yana oyunculuk kariyerini sürdürüyor olsa da Hollywood'un üniversite mezunu yıldızlarından biri. Princeton Üniversitesi'nde Fransız edebiyatı okudu ünlü oyuncu. Eşi Chris Hency de New Mexico Üniversitesi'nden mezun.

Haberin Devamı

KIRMIZI MEZUNİYET ELBİSESİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Brooke Shields ile ilk göz ağrısı Rowan, genç kızın lise mezuniyetinde giydiği kıyafet nedeniyle de birlikte gündeme gelmişlerdi. Rowan Hency, annesi Brooke Shields'ın 23 yıl önce bir Altın Küre töreninde giydiği kırmızı gece elbisesini giydi. Bu seçim, Shields'i de hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Brooke Shields, kızı Rowan'ın mezuniyet töreni için seçtiği bu kırmızı elbiseyi 1998 yılında Altın Küre adayı olarak katıldığı bir törende giymişti. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında kızı Rowan'ın, yıllar önce kendisinin giydiği elbiseyle çekilen fotoğrafını paylaşıp duygusal bir mesaj yazdı.

Haberin Devamı

1998 ALTIN KÜRE TÖRENİNDE GİYMİŞTİ

Brooke Shields "1998'de Altın Küre'ye aday gösterildiğimde bu elbiseyle gittiğim Altın Küre töreninin çok özel olduğunu düşünmüştüm. Fakat hiçbir şey, kızımın mezuniyet töreninde bu kıyafeti giydiğini görmeye hazırlayamazdı" diye yazdı. Bu paylaşıma Brooke Shields'in takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

ÇOCUK YILDIZ OLARAK ÜNLENDİ

1965 yılında dünyaya gelen Brooke Shields, küçük yaşta Sinema dünyasında adını duyurdu. Tartışma yaratan 1978 tarihli Pretty Baby adlı filmle sinema serüvenine başlayan Shields, bir yıl sonra da Wanda Nevada adlı filmde rol aldı. 1980'de rol aldığı Endless Love ise onun kariyeri ve hayatı için bir dönüm noktası oldu.

Haberin Devamı

FRANSIZ EDEBİYATI OKUDU

80'lerin ikinci yarısında Üniversite eğitimi için sinema kariyerine ara veren Shields, Fransız Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 1.83 santimlik boyu yüzünden birçok rolü kaçırdığını itiraf eden Shields, okulunu bitirdikten sonra Sunnedny Susan'ın da aralarında bulunduğu birçok dizide kamera karşısına geçti.

TENİS YILDIZI İLE EVLENİP BOŞANDI

Brooke Shields, özel hayatı, annesiyle ilişkileri ve bekaret konusundaki görüşleriyle de hep Magazin gündeminin ilk sıralarında kaldı. Monaco Prensi Albert, Michael Jackson gibi ünlülerle yaşadığı aşklarla konuşulan Shields, dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile evlenip boşandı.

Haberin Devamı

MICHAEL JACKSON ONUNLA EVLENMEK İSTEDİ

Brooke Shields, bir dönem Michael Jackson ile olan yakınlığıyla da konuşulmuştu. Shields ile Jackson 1981 yılında tanıştılar. Her ne kadar resmi olarak aşkları doğrulanmasa da Jackson'ın Brooke Shields'e olan hayranlığını bilmeyen yoktu. Hatta Shields, Jackson'ın defalarca kendisiyle evlenmek istediğini söylediğini belirtmişti.

BENİ CİNSEL OBJEYE DÖNÜŞTÜRDÜLER: Brooke Shields, 1980'de tanıtım yüzü olduğu bir kot markasının reklam filminin yankıları üzerine konuştuğu bir program nedeniyle de gündeme gelmişti geçen yıl. Shields, Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı programına konuk oldu ve bu reklam filmi yüzünden medyanın da halkın da kendisini "bir cinsel objeye" dönüştürdüğünü ileri sürdü.

Shields, reklam filminde aralarında "Benimle kot pantolonum arasında ne olduğunu bilmek ister misiniz? Hiçbir şey" cümlesinin de bulunduğu bazı metinler seslendirmişti. Bu reklam filmi, gösterime girdikten sonra büyük tartışma yaratmış ve birçok ülkede yasaklanmıştı.

'BU FİİLEN SUÇTU, GAZETECİLİK DEĞİL'

Reklam filminin tepki çekmesinden sonra Brooke Shields, aralarında Barbara Walters'ın da bulunduğu birçok kişi ile röportaj yapmıştı. O dönemde çok konuşulan bu röportaj Shepard'ın programında da gündeme geldi. Bu röportaj sırasında da çok özel hatta saldırgan sorulara maruz kaldığını, cinsel tarihinin mercek altına alındığını anlattı Shields, "Bu fiilen bir suçtur, gazetecilik değil" diye konuştu.

'FARKLI ANLAMLARA GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Shields; söyleşi sırasında, o reklamın aslında başarılı olduğunu da savundu. Shields, tartışılan bu cümleyi söylerken de bir art niyet barındırmadığını sözlerine ekledi. Oyuncu "O cümleyi, sanki kız kardeşim ile aramıza kimse giremez" cümlemi gibi söylemiştim. Bunun farklı anlamlara gelebileceğini hiç düşünmemiştim" diye sözlerini sürdürdü. Brooke Shields o reklam filmi yüzünden halk tarafından azarlandığını da ekledi.

AİLESİ TOPLUM TARAFINDAN TANINIYORDU

1965 yılında dünyaya gelen Amerikalı Brooke Shields, bebek yaşta modellik yapmaya başladı. Amerikan toplum yaşamında önemli bir yeri olan Francis Alexander Shields ve Teri Shields'ın kızı olan oyuncu küçükken anne ve babası boşandı.