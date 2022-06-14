KÄ±vrÄ±mlarÄ±m yÃ¼zÃ¼nden alay konusu oldum, bu iÅŸi bÄ±rakmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m

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KALÃ‡ASI ALAY KONUSU OLMUÅž

Bu Ã¼nlÃ¼, son dÃ¶nemde eski niÅŸanlÄ±sÄ± Ben Affleck ile barÄ±ÅŸÄ±p yeniden evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± atmasÄ±yla konuÅŸulan Jennifer Lopez'den baÅŸkasÄ± deÄŸil. 52 yaÅŸÄ±ndaki Lopez, kariyerinin ilk dÃ¶nemlerinde kÄ±vrÄ±mlÄ± vÃ¼cudu, Ã¶zellikle de kalÃ§asÄ± nedeniyle alay konusu olduÄŸunu ve bu yÃ¼zden gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan uzaklaÅŸmayÄ± bile dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

'BU Ä°ÅžÄ° BIRAKMAK Ä°STEDÄ°ÄžÄ°M ZAMANLAR OLDU'

Lopez, son haftalarda kariyerine odaklanan Half Time adlÄ± belgesel ile gÃ¼ndemde. GeÃ§en hafta filmin Tribeca Film Festivali kapsamÄ±ndaki gÃ¶sterimine katÄ±lan Lopez, yapÄ±mda kendisiyle ilgili bazÄ± Ã§arpÄ±cÄ± bilgilere de yer verdi. Jennifer Lopez "GeÃ§miÅŸte 'sanÄ±rÄ±m bu iÅŸi bÄ±rakacaÄŸÄ±m' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m Ã§ok zamanlan oldu" diye anlattÄ± o dÃ¶nemi.

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DÃ–NEMÄ°N GÃœZELLÄ°K ANLAYIÅžINA UYMUYORDU

Jennifer Lopez, kendisi gibi Latin kÃ¶kenli bir yÄ±ldÄ±z olan ve gencecik yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Selena Quintanilla'yÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± Selena adlÄ± filmle bir anda "ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ±" ikiÅŸer ikiÅŸer Ã§Ä±ktÄ±. Fakat o dÃ¶nemde Lopez'in, bugÃ¼n "gÃ¼zel" olarak nitelendirilen kÄ±vrÄ±mlÄ± fiziksel yapÄ±sÄ±, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n normlarÄ±na uymuyordu. Lopez, Half Time adlÄ± belgeselde o gÃ¼nleri ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Ben kariyerime baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mda ideal gÃ¼zellik anlayÄ±ÅŸÄ±, "Ã§ok zayÄ±f, sarÄ±ÅŸÄ±n ve uzun boylu olmaktÄ±. KÄ±vrÄ±mlÄ± vÃ¼cut istenmiyordu."

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Lopez, kendisi yetiÅŸme Ã§aÄŸÄ±ndayken etrafÄ±nda hep kÄ±vrÄ±mlÄ± bedene sahip kadÄ±nlarÄ±n bulunduÄŸunu anlattÄ±. Sonra da "O yÃ¼zden bu, benim iÃ§in utanÄ±lacak bir ÅŸey deÄŸildi. Jennifer Lopez belgeselde "Ä°nsanlarÄ±n sizi bir "ÅŸaka" olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸÃ¼nmek zordu.Â Fakat olaylarÄ± hiÃ§ beklemediÄŸim ÅŸekilde etkiledi" diye ekledi.

'BEN BUNLARI BEKLÄ°YORDUM'

Lopez, kÄ±vrÄ±mlÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik bu eleÅŸtirilerin o dÃ¶nemde birlikte olduÄŸu Ben Affleck'i de ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± belgeselde. Affleck kendisine "Bu seni rahatsÄ±z etmiyor mu?" diye sorduÄŸunda da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±: "Ben Latin'im. Bir kadÄ±nÄ±m, bunlarÄ± bekliyordum."

ZAYIF VE SARIÅžIN KADINLARIN TAHTINI ELE GEÃ‡Ä°RDÄ°

Jennifer Lopez, ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en gÃ¶zde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. Onun kariyerinin ilk dÃ¶neminde Ã¶yle olmasa da artÄ±k gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda giderek yÃ¼kselen 'kÄ±vrÄ±mlÄ±' Ã¼nlÃ¼lerin en Ã¶nde gelen temsilcilerinden biri. Lopez, geÃ§ip giden yÄ±llara en iyi direnen Ã¼nlÃ¼lerden biri olarak da biliniyor. Bunun iÃ§in de yani bir zamanlar alay edilen fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in de kelimenin tam anlamÄ±yla canÄ±nÄ± diÅŸine takarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.



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HAREKETLÄ° BÄ°R HAYAT

Jennifer Lopez'in fiziksel formunu korumasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sÄ±rrÄ± ise saÄŸlÄ±klÄ± beslenmesi ve dÃ¼zenli olarak egzersiz yapmasÄ±. YÄ±ldÄ±z, zaten bunu da gizlemiyor. SÄ±k sÄ±k spor salonuna giderken ya da oradan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Lopez, bu dÃ¼zenini tatilde bile aksatmÄ±yor. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ± lÃ¼ks yat turlarÄ±nda bile gÃ¼vertede spor yaparken birÃ§ok kez objektiflere takÄ±ldÄ± bugÃ¼ne kadar.

MesleÄŸi gereÄŸi formunu korumak zorunda olan Lopez, dengeli bir ÅŸekilde kardiyo ve aÄŸÄ±rlÄ±k egzersizleri yapÄ±yor. Onun 52 yaÅŸÄ±na gelmesine raÄŸmen yarÄ± yaÅŸÄ±ndaki genç kÄ±zlarla yarÄ±ÅŸacak bir görünüme sahip olmasÄ±nÄ±n önemli bir nedeni de dans etmek. Lopez, sahnede de bir yandan ÅŸarkÄ± söylerken diÄŸer yandan birçok yaÅŸÄ±tÄ±nÄ± kÄ±skandÄ±racak kadar esnek bir ÅŸekilde dans da ediyor.

Ã–ZEL HAYATI DA GÃœNDEMDE

Lopez, sadece dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da hiÃ§ gÃ¼ndemden inmiyor. Hem oyuncu hem ÅŸarkÄ±cÄ± olarak gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda tutunan Lopez'in aÅŸklarÄ± ve evlilikleri de her zaman basÄ±nÄ±n ilgisini Ã§ekti. YÄ±ldÄ±z, ilk evliliÄŸini henÃ¼z bugÃ¼nkÃ¼ kadar kariyerinin zirvesine Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Ojani Noa ile yaptÄ±. 1997'de baÅŸlayan evlilik sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

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BU EVLÄ°LÄ°K DE KISA SÃœRDÃœ

ArdÄ±ndan 2001 yÄ±lÄ±nda Cris Judd ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Fakat bu evliliÄŸi de uzun sÃ¼rmedi. Ã‡ift, 2003 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± resmen ayÄ±rdÄ±.

Ä°KÄ°Z Ã‡OCUK ANNESÄ°

Lopez, bugÃ¼ne kadarki en uzun evliliÄŸiniz 2004 yÄ±lÄ±nda Marc Anthony ile yaptÄ±. 10 yÄ±l sÃ¼ren bu evlilikten Emma Maribel ve Maximillian David adÄ±nda biri kÄ±z, diÄŸeri erkek iki Ã§ocuk sahibi oldu.

17 YAÅž GENÃ‡ SEVGÄ°LÄ°

Lopez, Marc Anthony ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra kendisinden yaÅŸÃ§a genÃ§ olan dansÃ§Ä±sÄ± Casper Smart ile iliÅŸki yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde Ã¶zellikle de aradaki 17 yaÅŸ fark nedeniyle Lopez ve Smart, manÅŸetlerden hiÃ§ inmedi. 2012 yÄ±lÄ±nda flÃ¶rt etmeye baÅŸlayÄ±p iki yÄ±l sonra ayrÄ±ldÄ±lar. Fakat 2015'te yeniden bir araya geldiler. Ama iliÅŸkileri bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼.

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Bu arada Lopez'in adÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda meslektaÅŸÄ± Drake ile de anÄ±ldÄ±. Birçok kiÅŸiye göre bu iliÅŸki gerçek deÄŸil, bir reklam iliÅŸkisiydi.

EVLENMEDEN AYRILDILAR

Lopez, uzun sÃ¼reli ve Ã§ok konuÅŸulan aÅŸklarÄ±ndan birini Alex Rodriguez ile yaÅŸadÄ±. Hatta Ã§ift niÅŸanlanÄ±p evlilik yolunda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. Ama bir tÃ¼rlÃ¼ evlenmediler, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar.

GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° BÄ°LE HAZIRDI AMA...

Bu arada ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir geliÅŸme oldu. Lopez, Ben Affleck ile yÄ±llar sonra yeniden alevlenen bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ä°kili, Lopez'in henÃ¼z Cris Judd ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde birlikte rol aldÄ±klarÄ± Gigli filminde tanÄ±ÅŸtÄ±. Film, eleÅŸtirmenler tarafÄ±ndan yerden yere vurulsa da Lopez ile Affleck'in arasÄ±nda bir aÅŸk doÄŸmasÄ±na neden oldu. O dÃ¶nemde Bennifer olarak anÄ±lar Ã§ift 2002 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. Fakat evlenmelerine sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Hatta basÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re Lopez'in gelinliÄŸi bile hazÄ±rdÄ± ama o sÃ¼reÃ§te yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±lar. Lopez, bu ayrÄ±lÄ±k hakkÄ±nda "Benim hayatÄ±mÄ±n ilk bÃ¼yÃ¼k kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ydÄ±" demiÅŸti.

17 YIL SONRA ALEVLENEN AÅžK VE EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ°

Fakat Lopez ile Affleck, 17 yÄ±l aradan sonra geÃ§en yÄ±l yeniden bir araya geldiler. Hatta 78'inci Venedik Film Festivali'nde The Last Duel filminin galasÄ±nda, herkesin bildiÄŸini bir de kendileri ortaya serdiler, yani el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kÄ±p aÅŸklarÄ±nÄ± herkese duyurdular. Ã‡ift, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce de niÅŸanlandÄ±. OnlarÄ±n halk arasÄ±nda birbirlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi samimiyet, bazÄ±larÄ± tarafÄ±ndan "reklam aÅŸkÄ±" olarak nitelendirilse de bu niÅŸan haberinden sonra bu iddialar da duruldu.

PORTO RÄ°KO KÃ–KENLÄ° BÄ°R AÄ°LENÄ°N KIZI

Jennifer Lopez, bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri unvanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor. Fakat bugÃ¼nlere gelene kadar Ã¶yle Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ± ki! AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa elde ettiÄŸi bunca baÅŸarÄ±ya raÄŸmen konumunu korumak iÃ§in hiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Lopez, Porto Riko kÃ¶kenli bir ailenin kÄ±zÄ± olarak 1970 yÄ±lÄ±nda New York'taki Bronx'ta dÃ¼nyaya geldi. Annesi Guadalupe, bir kreÅŸte Ã¶ÄŸretmenlik yapÄ±yordu. BabasÄ± David, bir sÃ¼re orduda gÃ¶rev yaptÄ±ktan sonra bir ÅŸirkette bilgisayar teknisyeni olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Ã–ÄžRENÄ°MÄ°NÄ° YARIDA BIRAKTI

Lopez, kÃ¼Ã§Ã¼k bir kÄ±zken gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya karar verdi hatta bu konuda ilk adÄ±mÄ± attÄ±. My Little Girl adlÄ± filmde oynadÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 16 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. ÃœÃ§ yÄ±l sonra dans okuluna gitmeye karar verdi. Bunun iÃ§in de Ã¼niversite eÄŸitimini bile yarÄ±da bÄ±raktÄ±.

ÅžARKILAR VE FÄ°LMLER

1990 yÄ±lÄ±nda Fly Girl ile 1990'da TV dÃ¼nyasÄ±na girdi. Bu sayede dikkat Ã§ekti ve In Living Color adlÄ± yapÄ±mda rol aldÄ±. 1993 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise Janet Jackson'Ä±n Thatâ€™s the Way Love Goes ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde dansÃ§Ä± olarak yer aldÄ±. Sonra klipleriyle filmleriyle konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±.

TRAJÄ°K Ã–YKÃœ ONUN YILDIZINI PARLATTI

Jennifer Lopez, oyunculuÄŸun ardÄ±ndan mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda da kendini kabul ettirmesini gerÃ§ek ve trajik bir Ã¶ykÃ¼yÃ¼ yansÄ±tan yapÄ±ma borÃ§lu. Gen yaÅŸÄ±nda kurÅŸunlarÄ±n kurbanÄ± olarak hayata veda eden Selena Quintanilla Perez'i canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Selena adlÄ± film, Jennifer Lopez iÃ§in kariyerinde bir sÄ±Ã§rama tahtasÄ± oldu.

YARIM MÄ°LYAR DOLARLIK SERVET

Lopez bugÃ¼n hem mÃ¼zik hem de sinema dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri. HiÃ§ durmadan Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da fazlasÄ±yla alÄ±yor. Lopez'in, bu yÄ±l itibariyle yarÄ±m milyar dolar servete sahip olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.





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