Kaybettiği bebeğin yerine yenisi mi geliyor? Yine hamile galiba!

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SEVGİLİSİYLE SERVET YARIŞTIRIYOR

Aşkı sayesinde ün ve para kazandıktan sonra sosyal medyayı da bir gelir kapısı haline getirdi bu isim. Yaptığı reklam anlaşmaları sayesinde de sevgilisiyle servet yarıştıracak hale geldi.

Aynı zamanda sosyal medya sayfasını bir tür halkla ilişkiler platformu olarak da kullanıyor. Son yaptığı paylaşımla da bunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uyandırdığı merak ile günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Kim mi bu sözünü ettiğimiz kişi?

SON PAYLAŞIMI BÜYÜK MERAK UYANDIRDI

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den başkası değil. 29 yaşındaki Rodriguez, Instagram sayfasında paylaştığı pozlarıyla hem beğeni üstüne beğeni topladı hem de meraklı bir söylentinin kahramanı oldu.

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Neredeyse günün her saatinde sosyal medyasını aktif olarak kullanan Rodriguez'in bu kadar merak uyandırmasının nedeni ise fiziksel görünümündeki değişiklik. Ama sırf bu da değil...

Aynı zamanda fotoğraflarına bakılırsa bu değişikliği saklamak için de özel bir çaba harcıyor Georgina Rodriguez.

Ronaldo ile mutlu bir beraberlik yaşayan Rodriguez, geçtiğmiz günlerde 2017 yılında dünyaya gelen kızı Alana ile özel jette çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

O paylaşımların bazılarında özellikle karın bölgesini gizlemeye çalışması dikkat çekti.

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Georgina Rodriguez'in özellikle asansörde çektiği bu fotoğrafında karnının görünüşü hamile olduğu söylentilerini alevlendirdi.





'KAYBETTİĞİ BEBEĞİN ACISINI BÖYLE Mİ GİDERECEK ACABA?'

Siyah eşofman takımı giyen Rodriguez'in bazı pozlarında karın bölgesindeki çıkıntı dikkat çekti. Bunu gören takipçileri de hemen yorumlara başladı.

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Bir takipçisi "Acaba hamile mi?" derken bir başkası da "Bana da öyle geldi" diye ona yanıt verdi.

Georgina Rodriguez'in özellikle bir asansörde çektiği ayna pozu bu söylentileri iyice alevlendirdi.

Rodriguez, üzerinde beyaz bir kıyafetle yaptığı bir başka paylaşımda da dar giyinmesine rağmen yine karın bölgesini elindeki çantayla gizlemeye çalışır görünüyordu.

Bütün bunlar da Ronaldo ile Rodriguez'in, beş çocuklu geniş ailelerini biraz daha büyütmeye karar verdikleri yorumlarını güçlendirdi.

Hatta bazı kişiler Ronaldo ile Rodriguez'in daha dünyaya gelmeden hayata veda eden ikizlerinden birini akıllara getirdi. Bazı kişiler sosyal medyada "Acaba kaybettiği bebeğinin acısını bu yeni bebekle mi giderecek?" sorusunu da sordu.

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ÇİFTİN ŞU ANDA İKİ TANE BİYOLOJİK ÇOCUĞU VAR

Ronaldo ile Rodriguez'in şu anda iki tane biyolojik çocuğu bulunuyor. Bunlardan büyüğü olan Alana Martina. Küçük kız 2017 doğumlu.

Çİft, daha önce biri kız diğeri erkek ikiz bebekler beklediklerini duyurmuştu. Fakat bu bebeklerden erkek olanı ölü doğdu. İkizi olan Bella Esmeralda ise geçen yıl dünyaya gözlerini açtı.

Bunların yanı sıra Ronaldo'nun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu üç tane daha çocuğu bulunuyor. Georgina Rodriguez, sadece kendi dünyaya getirdiklerine değil diğerlerine de öz çocuğu gibi bakıyor.

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Cristiona Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilk biyolojik çocuğu Alana'nın büyüdüğü de dikkatlerden kaçmadı.





HAYATI GERÇEK BİR PERİ MASALI

Aslında büyük olasılıkla bu konuyla ilgilenenler biliyordur ama Georgina Rodriguez'in öyküsünü bir kez daha hatırlayalım.

Biraz önce de değindiğimiz gibi Rodriguez, sıradan bir İspanyol ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Tezgahtarlık yaptığı lüks mağazada çalışırken de dünyanın en gözde ve en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile tanıştı.

Yani bugün kendine ait bir servet oluşturan Rodriguez'i bugünlere getiren olayın temeli böyle atıldı.

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Onun ardından da Rodriguez'in küçük bir kasabada başlayan hayat öyküsü, bugün milyonlarla oynayan bir sevgiliye, gösterişli malikanelerde yaşamaya ve bu aşk sayesinde kazandığı şöhret ile geçmişte hayal bile edemeyeceği bir servete uzandı.

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Bugüne kadar aralarında Irina Shayk'ın da bulunduğu bir çok güzelle aşk yaşayan Cristiano Ronaldo'nun şu ana kadarki en uzun süreli sevgilisi Georgina Rodriguez. Çiftin tanışma öyküleri de oldukça çarpıcı, benzerine ancak romantik filmlerde rastlanacak türden.

Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez, genç kadın Madrid'de lüks bir mağazada tezgahtar olarak çalışırken tanıştılar.

Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı.

Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı. Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği çocuklarla birlikte.

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HAYATI BELGESEL BİLE OLDU

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu.

Belgeselin yayınlandığı kanalın yöneticilerinden Alvaro Diaz, Ronaldo'nun sevgilisinin, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandığını ve bu aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini, hiçbir şeye sahip değilken nasıl bir anda her şeye sahip olduğunu dürüstçe ifade ettiğini söyledi.

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Rodriguez bir süre önce ailesinin kendisine yönelttiği "sonradan görme" suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Rodriguez'in dayısı Jesus Hernandez, Ronaldo'nun bir Instagram paylaşımına "yanındaki kadın bir şeytan" diye yorum yaptı.

Babasının kokainle yakalanıp hapse girdiği günden sonra Georgina Rodriguez'e kendisinin baktığını ileri süren dayı Hernandez "Ronaldo ile tanıştı ve sonra beni unuttu. Onunda ilişkisine başladıktan sonra beni bir ya da iki kez aradı" diye konuştu.