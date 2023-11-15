Bu güzelliğiyle kendine bir eş bulamadı... İkisi de onu sevsin istedi... Sonunda bir başına kaldı

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Gösteri dünyasının çok güzel ve zengin ünlü kadınlarının kolayca sevgili ya da eş bulduğunu düşünürsünüz ilk bakışta. Ama gerçek pek öyle değil. Kimi zaman onların güzelliği de aşk ilişkilerinin ya da evliliklerinin yolunda gitmesini sağlamıyor.

İşte bunun en yeni örneklerinden birini de ünlü Rus model Irina Shayk yaşıyor.

Oyuncu Bradley Cooer ile nişanlanan ve ondan bir kız çocuğu dünyaya getiren Shayk'ın o ilişkideki evlilik hayalleri suya düştü.

Zaman zaman kızları için bir araya gelecekleri konuşulsa da yine de belli ki yolları çoktan ayrıldı. Zaten artık Cooper'ın hayatında Gigi Hadid var.

Bu arada Irina Shayk da meslektaşı Gisele Bündchen'in eski kocası Tom Brady ile yakınlaştı. Geçen yaz ikili sık sık birlikte görüntüledi.

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Her ne kadar kendileri bu konuda herhangi bir açıklama ya da doğrulama yapmasalar da yakınlıkları gözler önüne serildi.

Fakat görünüşe göre Irina Shayk, bu ilişkide de istediğini bulamadı Çünkü iddialara göre Brady ile ilişkisi de bitti.

Bir süre önce eski nişanlısı Bradley Cooper'in model Gigi Hadid ile yakınlaşmasını kıskandığı ileri sürülen Irine Shayk, iddialara göre şimdi de kendisini yüz üstü bırakan Tom Brady ile yeniden bir araya gelebilmek için çabalıyor.

Ünlü model hakkında bir başka çarpıcı iddia daha dolaşıyor kulislerde. Buna göre Shayk, hem Bradley Cooper hem de Tom Brady ile "oynamaya" kalkıştı.

Belli ki ikisinden biriyle kalıcı bir ilişki kurmaya çalıştı. Ancak sonuç olarak ikisi de artık onun yüzüne bakmaz oldu.

Irina Shayk, geçen yaz Tom Brady ile aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından eski nişanlısı Bradley Cooper ile çıktığı Venedik tatilinde görüntülenmişti. Bu durum da ikilinin bir araya gelmeye çalıştığını düşündürdü.

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Fakat Cooper için belli ki Shayk defteri kapanmıştı. O tatile de küçük kızları Lea için çıkmıştı. Çünkü ülkesine döndükte sonra adı Gigi Hadid ile anılmaya başladı.

Öte yandan tam olarak ne olduğu bilinmese de Shayk ile Tom Brady'nin ilişkisi de yürümedi. Şimdi ileri sürülenlere göre Irina hayatını paylaşacak birinin arayışı içinde.

Bu arada daha önce basına yansıyan iddialara göre Shayk, aslında gönül eğlendirmek değil de kalıcı bir ilişki istiyordu. Bunun için de en güçlü adüy kızının babası ve eski nişanlısı Bradley Cooper'dı. Ancak ünlü modelin bu hevesi de kursağında kaldı.