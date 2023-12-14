Bir yuva kurmasÄ± iÃ§in oyun hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar: Åžimdi evine bir kÄ±z geliyor... Sonunda zaten onunla evleneceksin

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KÄ±sa sÃ¼re sonra bir buluÅŸma ve aÅŸk! Bu durumu uzun sÃ¼re meraklÄ± gÃ¶zlerden gizleseler de sonunda bÃ¼tÃ¼n gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ± elbette. Gayet gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde evlendiler. ArdÄ±ndan iki Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.

Ne zaman sokaÄŸa ya da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ksalar etraflarÄ±ndaki herkes ellerinde olmadan onlarÄ± izliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ fiziksel olarak da gayet uyumlu ve hoÅŸ bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m sergiliyorlar.

SonuÃ§ olarak gÃ¼zel bir kadÄ±n ve yÄ±llar geÃ§se de yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan zerre eksilmeyen bir adam... Åžimdi onlarÄ±n parmak Ä±sÄ±rtan evliliklerini bir kenara koyup nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na ve aÅŸklarÄ±nÄ±n nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na bir bakalÄ±m.

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MÃœZMÄ°N BEKARLIÄžINA BÃ–YLE NOKTA KOYDU

'YÄ±llarÄ±n eskitemediÄŸi' o yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu George Clooney'in ta kendisi. Tabii ki girdiÄŸi her ortamda endamÄ± yeter eÅŸi Amal Alamuddin Clooney var bir de.

2014 yÄ±lÄ±nda Venedik'te gayet gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde evlenen Ã§ift, biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleriyle gayet mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Peki ya bu Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin nasÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, o tanÄ±ÅŸmaya kimlerin zemin hazÄ±rlayÄ±p vesile olduÄŸunu biliyor musunuz?

Ã–nce bir not... BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla Hollywood'un mÃ¼zmin bekarÄ± unvanÄ±nÄ± artÄ±k bÄ±rakmasÄ±nÄ± isteyen anne- babasÄ±, bir arkadaÅŸÄ± ve menajeri onlarÄ±n tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± organize etti.Â

EN SEVDÄ°ÄžÄ° YERDE TANIÅžTILAR

Åžimdi 2013 yÄ±lÄ±na gidelim ve Clooney'in Ä°talya'nÄ±n Como GÃ¶lÃ¼ yakÄ±nlarÄ±ndaki evinde yaÅŸanan o geceyi bir hatÄ±rlayalÄ±m.

Clooney Ã§ifti, Ã¼nlÃ¼ oyuncunun Ã§ok severek satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± o evde bir araya geldi ilk kez. Bir arkadaÅŸÄ± Ä°talya'dan geÃ§ip Cannes'a gidiyordu. O arada da Clooney'e uÄŸramak istedi. Tabii ki yanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir avukat olan Amal Alamuddin vardÄ±.

ArkadaÅŸÄ± Cloonely'i aradÄ± ve "Sana geliyorum. Ama yanÄ±mda bir arkadaÅŸÄ±m var. O da gelebilir mi?" diye sordu. George Clooney de "Tabii ki" diye yanÄ±t verince kaderin aÄŸlarÄ± da Ã¶rÃ¼lmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ oldu.

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'EVÄ°NE BÄ°R KIZ GELÄ°YOR... SEN ONUNLA EVLENECEKSÄ°N'

Onun ardÄ±ndan da Clooney'in menajeri aradÄ±. Belli ki etrafÄ±ndaki herkes onun artÄ±k bir yuva kurup durulup oturmasÄ± gerektiÄŸine karar vermiÅŸti. Ãœstelik buna uygun bulduklarÄ± kiÅŸi de Amal Clooney'di.

Menajere dÃ¶nersek o da George Clooney'i arayÄ±p "Åžimd evine gelen kÄ±zla ben tanÄ±ÅŸtÄ±m. Sen onunla evleneceksin" dedi.

Clooney'in bir rÃ¶portajda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o gece evinde kÃ¼Ã§Ã¼k bir de parti vardÄ±. Hatta Ã¼nlÃ¼ oyuncunun annesi ve babasÄ± da oradaydÄ±.

Sonunda hem Amal'Ä± hem de George'u tanÄ±yan arkadaÅŸÄ± yanÄ±nda Amal Alamuddin ile Como GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±ndaki eve gitti. BÃ¶ylece Ã§iftimiz tanÄ±ÅŸtÄ±.

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O gece Clooney'in babasÄ± Nick ve annesi Nina da mÃ¼stakbelÂ gelinlerini ilk kez o gece gÃ¶rdÃ¼. Nick Clooney'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Amal ile ikisi gayet gÃ¼zel bir sohbete daldÄ±lar. Baba Clooney, bu genÃ§ kadÄ±nÄ±n tam da oÄŸluna uygun bir eÅŸ olduÄŸuna kanaat getirdi o gece.

Ä°YÄ° ARKADAÅž OLAMAYACAKLARINI O GECE ANLADI

Tabii ki George Clooney de etkilendi Amal'dan. Onun telefon numarasÄ±nÄ± ve elektronik posta adresini aldÄ±: Ã–yle tatlÄ± bir sohbet ortamÄ± oluÅŸtu ki ikisi de bir tÃ¼rlÃ¼ uyumak istemedi.

O gecenin ardÄ±ndan eposta aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yazÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. George Clooney'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Amal'dan hoÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ± ama onun kendisiyle Ã§Ä±kmayÄ± isteyip istemeyeceÄŸinden emin deÄŸildi. Clooney bir rÃ¶portajÄ±nda bu konudaki endiÅŸesini ÅŸÃ¶yle anlatmÄ±ÅŸtÄ±: "En azÄ±ndan arkadaÅŸ olabileceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m."

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Tabii olaylar Ã¶yle geliÅŸmedi. 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±ndaki o buluÅŸmadan sonra Amal ile George ekim ayÄ±nda bu kez Londra'da baÅŸ baÅŸa Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± akÅŸam yemeÄŸinde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ler.

O sÄ±rada Clooney, Monuments Men adlÄ± filmin stÃ¼dyo iÅŸlemleri iÃ§in kentte bulunuyordu. Amal da zaten orada yaÅŸÄ±yordu.

Ä°ÅŸte o yemeÄŸin ardÄ±ndan George Clooney bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± fark etti. Amal ile iyi arkadaÅŸ olamayacaklardÄ±! Ã‡Ã¼nkÃ¼ iliÅŸkileri aÅŸka doÄŸru gidiyordu.

ÃœnlÃ¼ oyuncu o akÅŸam yemeÄŸinden "Ä°yi bir ilk buluÅŸmaydÄ±" diye sÃ¶z etti daha sonra Hollywood Reporter'a verdiÄŸi rÃ¶portajda. BuluÅŸtuklarÄ± restoranÄ± Ã¶neren kiÅŸi de Amal oldu.

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BÄ°RLÄ°KTE SEYAHATE Ã‡IKTILAR

Ä°ÅŸte ne olduysa oldu. Londra'da bulunduklarÄ± ve gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kleri sÃ¼reÃ§te iliÅŸkileri arkadaÅŸlÄ±k sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± aÅŸtÄ±.

Elbette Clooney'in adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± yere paparazzinin akÄ±n etmemesi de mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. Amal ve George orada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler. Hemen haklarÄ±nda aÅŸk sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±. Ama baÅŸlarda ikisi de bu durumu inkar etti.

Ertesi yÄ±l yani 2014'Ã¼n ÅŸubat ayÄ±nda Ã§ift bir geziye Ã§Ä±ktÄ±. Amal'Ä±n en sevdiÄŸi hayvan olan zÃ¼rafalarÄ± gÃ¶rmek iÃ§in Kenya'ya gittiler. Ä°ÅŸte orada da hayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± geÃ§ireceÄŸi kadÄ±nÄ±n Amal Alamuddin olduÄŸunu fark etti Clooney.

2014 yÄ±lÄ±nda Ã§ift Kenya dÄ±ÅŸÄ±nda SeyÅŸel AdalarÄ± ve Tanzanya'ya da seyahat etti. Sonra New York'a ardÄ±ndan da California'ya dÃ¶ndÃ¼ler.

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EVLÄ°LÄ°K TEKLÄ°FÄ° KORKUNÃ‡TU

Sonra sÄ±ra evlilik teklifine geldi. Ama o gece Clooney'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re korkunÃ§ bir kabus gibiydi.

AslÄ±nda Ã¼nlÃ¼ oyuncu romantim bir yemek planlamÄ±ÅŸtÄ± kendi evinde. Amal'a da orada evlenme teklif edecekti. Ama planlar istediÄŸi gib iyÃ¼rÃ¼medi ve teklifini 25 dakika gecikmeli olarak yaptÄ±.

Romantik bir mÃ¼zik aÃ§tÄ±. Sonra elinde yÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼yle Amal'Ä±n Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶ktÃ¼. Ona teklifini laptÄ±b. Ama Amal'dan hemen cevap gelmedi

Dakikalar geÃ§ti gitti. Tam 20 dakika oldu Amal'dan kses Ã§Ä±kmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Clooney'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Amal ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan donup kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–DÃœL TÃ–RENÄ°NDE AMAL' A BÃ–YLE SESLENDÄ°

George Clooney dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nden Ã¶ne Floransa'da insanÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle Ã¶dÃ¼l aldÄ±ÄŸÄ± gecede o sÄ±rada niÅŸanlÄ±sÄ± olan Amal'a ÅŸÃ¶yle seslenmiÅŸti: " BirkaÃ§ hafta iÃ§ine evleneceÄŸim gelecekteki eÅŸimle Ä°talya'da tanÄ±ÅŸtÄ±m. MÃ¼stakbel karÄ±m Amal'a sadece ÅŸunu sÃ¶ylemek istiyorum... Seni Ã§ok seviyorum ve senin kocan olmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum."Â

Bu sÃ¼renin sonunda ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k geÃ§ti ve Clooney'in teklifi kabul edildi. Zaten bundan sonrasÄ±nÄ± herkes Ã§ok iyi biliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Venedik'te sadece koÄ±nuklaÄ±nÄ±n deÄŸil milyonlarca meraklÄ± gÃ¶zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti.

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