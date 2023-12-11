Kendim Ã¼niversiteye gidemedim, onlar gitsin: Ã‡ocuklarÄ±m okusun diye ben kendimden geÃ§tim

Haberin DevamÄ±

Ama sanmayÄ±n ki hayattaki tek endiÅŸeleri kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da hangi elbiseyle hangi deÄŸerli takÄ±yÄ± takacaklarÄ±.

Her ne kadar Ã¼nlÃ¼ de olsalar onlarÄ±n da sÄ±radan insanlar gibi dertleri, tasalarÄ± ve amaÃ§larÄ± olabiliyor. Ã–zellikle de Ã§ocuklarÄ± sÃ¶z konusu olduÄŸunda.

Ã–rneÄŸin onlar da ergen Ã§ocuklarÄ± eve biraz geÃ§ kalÄ±nca telaÅŸlanÄ±yor, onlarÄ±n kÃ¶tÃ¼ yollara yÃ¶nelmesinden korkuyor.

Onlar da Ã§ocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸinin kendilerininkinden daha iyi olmasÄ± iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor. Ã–zetle her anne ve babanÄ±n Ã§ocuklarÄ±na dair arzularÄ± ve kaygÄ±larÄ±nÄ± onlar da taÅŸÄ±yor.

Â

ARTIK HAYATININ MERKEZÄ°NDE Ä°KÄ°ZLERÄ° VAR

Ä°ÅŸte bunun son Ã¶rneklerinden birini de Hollywood'un yÄ±llara meydan okuyan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Julia Roberts sergiledi.

Haberin DevamÄ±

Danny Moder ile evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk annesi olan Roberts, Ã¶nceki akÅŸam Jimmy Fallon'un sunduÄŸu The Tonight Show adlÄ± programa konuk oldu ve orada ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±larÄ± olan ikizleri Hazel ile Phinneaus hakkÄ±nda ilginÃ§ aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Kendisi gibi Hollywood'un pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyasÄ±nda hayatÄ±nÄ± geÃ§iren bir yÄ±ldÄ±zdan beklenmese de milyonlarca anneden de duyulabilecek sÃ¶zlerdi sÃ¶yledikleri.

Ä°KÄ°ZLER BÃœYÃœDÃœ, YUVADAN UÃ‡TU

Roberts, artÄ±k 19 yaÅŸÄ±na gelen ikizlerinin yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenime baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve o andan sonra da hayatÄ±nÄ±n odak noktasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bir yandan da yeni filmi Leave The World Behind'Ä±n tanÄ±tÄ±mlarÄ± iÃ§in galadan galaya tanÄ±tÄ±mdan tanÄ±tÄ±ma koÅŸan Julia Roberts Ã§ocuklarÄ±yla ilgili her ÅŸeyin kendi sorumluluÄŸunda olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Ã–ncelikle iki bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸuna yani ikizlerine minnettar olduÄŸunu belirtti Roberts. Bunun nedenini de ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: " Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlar benim hala aynÄ± anne olmama izin veriyorlar. Bana karÅŸÄ± Ã§ok anlayÄ±ÅŸlÄ± davranÄ±yorlar."

Haberin DevamÄ±

EN KÃœÃ‡ÃœK OÄžLU DA ABLASINI VE AÄžABEYÄ°NÄ° Ã–ZLÃœYOR

Roberts, ikizlerine evde de dÄ±ÅŸarÄ±da da aynÄ± ÅŸekilde annelik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Ãœniversite iÃ§in bu sonbaharda evden ayrÄ±lan ikizlerine "Yeterince uyuyup uyumadÄ±klarÄ±nÄ±; sesleri hasta gibi geldiÄŸinde Ã§ay iÃ§ip iÃ§mediklerini sorduÄŸunu, geÃ§ kalacaklarÄ± zaman kendisine haber vermelerini istediÄŸini" anlattÄ±.

Robert, hayatÄ±nÄ±n Ã¶nceliÄŸinin artÄ±k Ã§ocuklarÄ± olduÄŸunu bu yÃ¼zden kendine fazla zaman ayÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geri planda kalmaya razÄ± olduÄŸunu belirtti.Â

Julia Roberts'in Danny Moder ile evliliÄŸinden 19 yaÅŸÄ±ndaki ikizlerinin yanÄ± sÄ±ra Henry adÄ±nda 16 yaÅŸÄ±nda bir de oÄŸlu bulunuyor.

Programda Jimmy Fallon, Roberts'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Henry'nin aÄŸabeyi ve ablasÄ±nÄ±n evden ayrÄ±lmasÄ±na Ã¼zÃ¼lÃ¼p Ã¼zÃ¼lmediÄŸini sordu. Bunun Ã¼zerine Roberts "YÃ¼zde 50, yÃ¼zde 50" diye yanÄ±t verdi. Henry'nin bu durumu idare edebilse de Hazel ile Phinnaeus'u Ã¶zlediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Haberin DevamÄ±

'BEN ONLAR KADAR ÅžANSLI DEÄžÄ°LDÄ°M'

Ä°kizlerinin okumak iÃ§in evden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n kendisine biraz sersemlettiÄŸini anlattÄ± Julia Roberts. "Onlar iÃ§in kesinlikle heyecanlÄ±yÄ±m. Ben Ã¼niversite deneyimi yaÅŸayacak kadar ÅŸanslÄ± deÄŸildim. Bu yÃ¼zden onlarÄ±n bunu yapabildiÄŸini gÃ¶rmek Ã§ok heyecan verici. Evet, ben onlar iÃ§in gerÃ§ekten heyecanlÄ±yÄ±m" diye konuÅŸtu Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z.

ÃœnlÃ¼ oyuncu hayatÄ±nÄ±n odak noktasÄ±nda evden ayrÄ±lan ikizlerinin olduÄŸunu ifade etti. OnlarÄ±n eÄŸitimlerini desteklemenin bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± haline geldiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.Â

'KÄ°MSE EVLENME TEKLÄ°F ETMEDÄ°, BEN DE OKUMAK Ä°STEMEDÄ°M'

Julia Roberts Georgia, Atlanta'da bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ãœniversite deneyimi yaÅŸamak yerine New York'a gidip oyuncu olarak kariyer yapmaya karar verdi.

Haberin DevamÄ±

O dÃ¶nemi bir rÃ¶portajÄ±nda ÅŸÃ¶yle anlattÄ± 56 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu " O zamanki dÃ¼ÅŸÃ¼nceme gÃ¶re Ã¼Ã§ seÃ§eneÄŸim vardÄ±: Evlenebilirdim, Ã¼niversite okuyabilirdim ya da New York'a gidebilirdim. Kimse bana evlenme teklif etmedi, ben de okula gitmek istemiyordum. O yÃ¼zden oyuncu olmak iÃ§in New York'a gittim."

Julia Roberts, New York'a gittiÄŸinde kendisi de oyunculuk kariyeri yapan aÄŸabeyi Eric Roberts da yanÄ±ndaydÄ±.

Ä°kisi de ilk oyunculuk deneyimini Blood Red adlÄ± filmde yaptÄ±. Ama film 1989 yÄ±lÄ±na kadar gÃ¶sterime girmedi.

AÄŸabeyi Eric ile oynadÄ±ÄŸÄ± ilk film olan Blood Red'in nihayet gÃ¶sterime girmesinden bir yÄ±l sonra kendisine gerÃ§ek anlamda ÅŸÃ¶hret getiren Pretty Woman (Ã–zel Bir KadÄ±n) adlÄ± yapÄ±mla ÅŸeytanÄ±n bacaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ± Roberts.

Haberin DevamÄ±

O filmin ardÄ±ndan da filmler filmleri Ã¶dÃ¼ller Ã¶dÃ¼lleri kovaladÄ±. Julia Roberts bugÃ¼nlere kadar geldi.

Â