Babasının bacağını kestiler ama onun umurunda değil: Ünlü şarkıcı öyle öfkeli ki hiç merhamet etmiyor

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Uzun bir süre Britney Spears'ın vasiliğini üstlenen babası Jamie Spears, yakalandığı bir enfeksiyon nedeniyle bir süre önce sağ bacağını yitirmişti. Baba Spears, geçirdiği ağır hastalık sürecinin ve operasyonun ardından önceki gün ilk kez görüntülendi.

71 yaşındaki Jamie Spears, Los Angeles'ta objektiflere takıldı. Bir otomobille getirilen Spears aracından kendisi çıksa da yardımcısının idare ettiği bir tekerlekli sandalyeyle yoluna devam edebildi.

Sağ bacağı diz altından kesilen baba Spears'ın büyük olasılıkla tanınmamak için bir beyzbol şapkası taktığı görüldü.

BACAĞI KESİLDİKTEN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Paparazzi ordusunun peşini bırakmadığı Jamie Spears, başını hiç kaldırmadan tekerlekli sandalyesine yerleşti ve sonra yoluna devam etti.

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Bir süre boyunca kızı Britney'in vesayetini üstlenen Jamie, bunun ardından açılan dava sonucunda bu görevini bırakmıştı. Ama ondan sonra da kızı Britney ile arası bir türlü düzelmedi.

Geçen ekim ayında bir enfeksiyona yakalanan baba Spears bu yüzden zorlu bir süreçten geçti. Bacağının diz altından kesilmesinden önce birkaç kez daha ameliyat oldu.

Fakat bunlar başarısızlıkla sonuçlanınca sağ bacağının diz altından kesilmesine karar verildi. Bu, doktorların onu hayatta tutmak için bulduğu son çareydi.

Jamie Spears'ın bu talihsizliği, 2000'lerin başında dizindeki sorunu önlemek için takılan protezin sebep olduğu enfeksiyon yüzünden yaşadığı belirtildi.

SPEARS'IN BABASI ARTIK TEKERLEKLİ SANDALYE KULLANIYOR

2008 yılında Britney Spears'ın sürdürdüğü çalkantılı hayat ve yaşadığı ruhsal sorunlar nedeniyle vesayeti basasına verilmişti. 13 yıl süren bu durum Spears'ın açtığı dava ile sona ermişti.

Yaşadığı bunca zorluğa rağmen Britney Spears'ın babasına karşı yumuşamadığını ileri süren kaynaklar var. Fakat bunun tam tersine bu son olayın ardından yıldızın, babasına karşı biraz da olsa merhamet duymaya başladığını ileri sürenler de buunuyor.

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Yine de ağırlıklı olan görüş Britney'in babasıyla barışmaya çok da niyetli olmadığı.

Britney Spears babasının başına gelen bu olay hakkına şuana kadar konuşmadı. KIsa bir süre önce ikisinin birlikte çekilen bir pozunu sosyal medya sayfasından paylaşan Spears.sonra onu sildi.

Britney Spears'ın babası 2008 yılında kızının vesayetini üstlenmişti. Fakat geçen yıl Spears açtığı davayı kazandı ve servetinin, hayatının yönetimini kendi eline aldı.

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Bnitney Spears açısından bakıldığında babasına yönelen bu sevgisizliğin boşuna olmadığı da anlaşılabilir.

Yıldız, hayatının en güzel dönemine denk gelen 13 yılını babası Jamie'nin denetimi altında yaşadı. Üstelik o sırada iki çocuk annesi bir yetişkindi.

Fakat yine de sürdürdüğü hayat nedeniyle zarar görmesini önlemek için yasalar onu babasının korumasına verdi.

BABA - KIZ İLİŞKİSİNİ ONARAMADILAR

Spears'ın ileri sürdüğüne göre babası bu vesayet kararını zorla aldırmıştı. Yıldız bu yüzden büyük bir yasal mücadeleye girişti.

Hatta hayranları da onu bu süreçte yalnız bırakmadı. Duruşmaların yapıldığı günlerde ellerinde pankartlerle Spears'ın artık babasının kontrolünden çıkarılmasını istedi.

Spears, 26 yaşından başlayarak 40 yaşına kadar süren bu dönemin ardından babasının vesayetini kaldırınca da artık hayatını bildiği ve istediği gibi yaşamaya başladı.

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Ama babasıyla bozulan ilişkisini onarabilmeyi ikisi de şu ana kadar başaramadı. Spears zor günlerinde bile babasına karşı herhangi bir yakınlık göstermedi henüz.