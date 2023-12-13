'Karımın her kıvrımını ayrı seviyorum' demişti... Bizimki aşk değil aşktan öte

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Ama Hollywood'da öyle bir çift var ki onlar tam 22 yıldır evliliklerini büyük bir uyumla sürdürüyorlar. Üstelik zaman içinde fiziksel olarak değişmelerine, saçlarına düşen aklara, giderek artan kilolarına rağmen. Bir başka deyişle gerçekten de aşklarını büyütürken birlikte yaşlanıyorlar.

Yarım asra yaklaşan bu mutlu evliliğin kahramanları sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak bilinen Pierce Brosnan ile karısı Keely Shaye Smith.

Yolları bir kez kesiştikten sonra bir daha ayrılmayan, birlikte nice badireler atlatan bu çift, bir yandan da iki çocuklarını, boyları kendilerini geçecek şekilde büyüttüler.

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Ünlü çift tam yarım asra yaklaşan bir aşk yaşıyor. Bu arada sevgilerini kelimenin tam anlamıyla birlikte büyüttüler.

Brosnan ile Smith, zaman zaman bu başarılı evlilikleri konusunda da bazı açıklamalar yapıp dinlemesini bilenlerle sırlarını paylaşıyorlar.

Yeni filmi Fast Charlie'nin (Hızlı Charlie) tanıtımı sırasında Fox News'a internet üzerinden bir röportaj veren Brosnan bu konuda bir kez daha konuştu.

Usta oyuncu, karısı Keely Shaye Smith ile olan aşkı hakkında şunları söyledi: " Birbirimizden çok hoşlanıyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz bu yolda çok ama çok zorluk gördük bütün ailelerin gördüğü gibi."

Brosnan bütün bunların evliliklerini etkilemediğini de sözlerine ekledi: "Birisini sizinle birlikte büyürken ve sizinle yaşlanırken görmek ruhsal bir yolculuk. Birbirinizin ne kadar değiştiğini görmek... Her ne olursa olsun" diye sürdürdü sözlerini.

Ünlü oyuncu, eşiyle birlikte geçirdikleri zaman içinde saçlarının ağardığına, bellerinin kalınlaştığına tanık olduklarını söyledi. Ama çok önemli bir ayrıntıyı vurguladı bu arada "Ama kalbimizdeki hep aşktı."

Brosnan'ın söylediğine göre yıllar içinde değişseler de kalplerindeki aşk hiç eksilmedi.

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Brosnan kariyeri boyunca her projesinde olduğu gibi rol aldığı yeni filmi Fast Charlie'de de en büyük desteği karısından gördüğünü sözlerine ekledi.

70 yaşındaki ünlü oyuncu karısı hakkında şunları söyledi: "Keely bir gazeteci, bir sanatçı. Ve oğullarımız için bir aile yaratan bir kadın."

Aslınrda Pierce Brosnan'ın büyük aşkı ve karısı Smith'e yönelik ilk sevgi dolu sözleri değil bunlar. Ünlü oyuncu her fırsatta onu ne kadar sevdiğini kelimelere döküyor.

Çift ile ilgili bir dönem en çok konuşulan konu Keely Shaye Smith'in yıllar içinde aldığı kilolardı. Her ne kadar kendisi kamera karşısında bir meslek yapmasa da gösteri dünyasının ağır kuralları onları da ıskalamadı.

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Birçok kişi yaşına rağmen fiziğini koruyan Brosnan ile yaş aldıkça kilo da alan Smith'in arasındaki evliliği sorgular oldu. Elbette üstlerine hiç vazife olmadığı halde.

Brosnan, karısının her kıvrımını ayrı sevdiğini ve onun aşkına layık olmaya çalıştığını söylüyor her fırsatta.

Hatta Brosnan'a karısını zayıflamasına yardım etmek istediğini söyleyenler de oldu. Ama ünlü oyuncu bütün bunları dikkate bile almadı.

Karısını olduğu gibi sevdiğini "Onun her kıvrımını ayrı seviyorum" diyerek ifade etti. Böylece karısını bu acımasız eleştirilerden de başarıyla korudu..

Hatta bununla da yetinmeyip Keely'nin kendisi için dünyanın en güzel kadını olduğunu söyledi.

Brosnan'ın yine her fırsatta söylediği başka bir şey de Keely'nin kendisine olan aşkına layık olmak için elinden geleni yaptığı.

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Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, uzun bir flört döneminin ardından 2001 yılında evlendiler. Çiftin bu evlilikten Paris ve Dylan adında iki tane erkek çocuğu oldu. Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith, Hollywood'un, evliliklerini en uzun süre devam ettiren en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.

İKİ TANE ERKEK ÇOCUKLARI VAR

İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ilk evliliğini 1980 ile 1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile yaptı. Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu evlilikten Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu. Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi.