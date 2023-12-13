Annesinin karnında podyuma çıkmıştı...Ona bir kardeş veremediler ama şimdiden bir meslek verdiler

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Üstelik bu çocuklarla ilgili her ayrıntı da en az anne ve babaları kadar ilgi çekiyor. Bazı ünlüler çocuklarını köşe bucak meraklı gözlerden saklasa da bazıları onları kamera karşısına çıkarmaktan çekinmiyor.

Hatta doğru zamanın geldiğini hissettiklerinde de onları ellerinden tutup kamera karşısına bile çıkarıyorlar.

BABASIYLA EL ELE KIRMIZI HALIDA

İşte bunun son örneklerinden birini de ünlü oyuncu Bradley Cooper sergiledi. Rus model Irina Shayk ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea de Seine'i hem daha bu yaşında sinema sektörüne soktu hem de yanında kırmızı halıya çıkardı.

Irina Shayk ile ilişkisini bitirdikten sonra adı Gigi Hadid ile anılan 48 yaşındaki Cooper, son filmi Maestro'da küçük bir rol üstlenen kızı Lea ile birlikte kamera karşısına geçti.

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Bir digital platform için çekilen filmin dün gece Los Angeles'ta yapılan galasına da onunla birlikte katıldı.

Babasının yanı sıra filmin diğer oyuncuları Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke de minik Lea'nın kırmızı halıya birlikte çıktığı ünlüler arasında yer aldı.

LEA'NIN KIRMIZI HALI ŞIKLIĞI

Leopar desenli bir elbise giyen minik Lea, görünümünü çapraz astığı çantası ve altın rengi pırıltılı ayakkabılarıyla tamamladı.

Minik Lea'nın babasının elini hiç bırakmaması ama buna rağmen kamera karşısında rahat davranması dikkatlerden kaçmadı.

Bu arada hemen hatırlatalım... Minik Lea kırmızı halıya sadece babasına eşlik etmek için çıkmadı. Babasının, ünlü besteci ve orkestra şefi Leonard Bernstein'in canlandırdığı filmde Lea'nın küçük bir de rolü var.

BİR YILDIZ DOĞUYOR

Bradley Cooper ile Lea'nın el ele kırmızı halıya çıkması hatta babasının A Star Is Born (Bir Yıldız Doğuyor) filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga'nın da onlara eşlik etmesi de dikkat çekti. Bu durum Lea'ya yönelik olarak "Bir Yıldız Doğuyor" söylemine yol açtı.

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Bu arada Lea'nın annesi Irina Shayk da sosyal medya hesabından bu konuda bir paylaşım yaptı. Bu şekilde ilk oyunculuk ve ilk kırmızı halı deneyimini yaşayan kızını da kutlamış oldu.

Lea'nın annesi Irina Shayk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızının ilk oyunculuk ve kırmızı halı deneyimini kutladı.

NİŞANLANIP AYRILDILAR

Irina Shayk ile Bradley Cooper, 2005 yılında romantik bir ilişki yaşamaya başladı. Hatta nişanlandılar. Bu arada kızları dünyaya geldi. Ama sonra 2019 yılında yollarını ayırdılar.

Geçen yaz Venedik tatilinde bir araya gelen eski çiftin yeniden barışacağı söylentileri dolaşsa da bu doğru çıkmadı.

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Cooper'ın şu sıralarda bir başka ünlü model Gigi Hadid ile ilişki yaşadığı konuşuluyor. Irina Shayk ise Tom Brady ile yakınlaştı.

Ama eski çift zaman zaman hayranlarını da şaşırtıyor. 2022 yazında birlikte aile tatiline çıktıklarında da herkes onların bir araya geldiğini düşünmüştü. Hatta daha önce söyledikleri gibi bir çocuk daha yapmayı planladıkları söyleniyordu.

Bir daha bir araya gelmeseler de Lea'nın doğunu eski çiftin hayatını değiştirdi. Özellikle de ileri bir yaşta baba olan Cooper'ın sözleri uzun süre gündemde kalmıştı.

LEA İKİSİNİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Cooper, Ellen De Generes'in programına konuk olduğunda "baba olmanın kendisini her anlamda değiştirdiğini" söylemişti.

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Sekiz kez Oscar adayı olan oyuncu Bradley Cooper, baba olduktan sonra içindeki çocuğu, yargılanmaktan korkmadan kucaklayabildiğini anlatmıştı.

Cooper, yeniden oyuncaklarla oynamaya başladığını, saatlerce çizgi Film izlediğini ve bunu yaptığı için hayatını boşa harcıyormuş gibi hissetmediğini de belirtmişti.

Irina Shayk kızına hamile olduğunu açıklamadan kısa süre önce Victoria's Secret defilesinde boy göstermişti.





Irina Shayk ile Bradley Cooper, 2019 yılında birlikte Oscar töreninde kırmızı halıya çıktı. Ancak birkaç ay sonra, o yılın haziranında ayrıldıkları duyuldu. Hatta o dönemde Cooper'ın A Star Is Born filmindeki rol arkadaşı Lady Gaga ile aşk yaşadığı söylentileri bile ortalıkta dolandı bir süre.