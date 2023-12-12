Üçüncü evliliği de bitti, bir başına kaldı: Bekar olmak çok tuhaf bir şey

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Bu ilginç sözler kariyerinin başından beri inişli çıkışlı bir hayat süren Britney Spears'a ait. Çok çalkantılı dönemlerden geçen ve artık 42 yaşına gelen Spears, üçüncü kocası Sam Asghari ile de yollarını bir süre önce ayırdı.

Son olarak babasının yakalandığı enfeksiyon nedeniyle bir bacağını kaybetmesiyle gündeme gelen Spears, yine de bu aile trajedisinden ok etkilenmiş görünmüyor. Çünkü kendi hayatına odaklanmış durumda.

Britney Spears, bekar olmanın garip bir durum olduğunu belirtti. Her gün aynı şeyleri yaptığı için sıkıldığını söylese de yine de hayatıyla ilgili bazı kararlar aldığını yazdı.

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Britney Spears, uzun bir Instagram paylaşımı yaptı ve takipçileriyle dertleşti. O paylaşımda "Bekar olmak çok tuhaf bir şey" diye yazdı.

Ardından da hayatının muhasebesini yapmak ve geriye dönüp hem iyi hem kötü anları değerlendirmek için ne kadar çok vakti kaldığını anlattı.

Spears paylaşımında bir başına kaldığı bu son döneme kadar kendi kendisiyle hiç bu kadar faydalı bir şekilde konuşmamış olduğunu fark etti yazdığına göre.

Başkaları tarafından çok çabuk yönlendirildiğini satırlarına ekledi. Ama bu yalnızlık sürecinde bu konuda da kendini değiştirdiğini yazdı ünlü şarkıcı.

Spears, hayatı boyunca herkesin kendisini çok kolay yönlendirdiğini itiraf etti. Ama bu konuda artık değiştiğini de satırlarına ekledi.

Britney Spears, her ne kadar bekarlığı sırasında hayatıyla ilgili bir muhasebe yaptığını belirtse de "Bekar bir kadın olarak her gün aynı şeyi yapmanın sıkıcı" olduğunu satırlarına ekledi.

Yine de sonuç olarak bugün sahip olduğu hayattan gurur duyduğunu belirtti. "Hayatımı nasıl yaşadığım beni ilgilendirir. Buna o kadar çok insan müdahale etti ki. Ama hayatta bencil olmanın o kadar da büyük bir sorun olmadığını bilmek ve bundan keyif almak harika" diye sürdürdü satırlarını.

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Britney Spears üçüncü kocası ola 29 yaşındaki Sam Asghari'den bir yıllık evliliğin ardından geçen yaz boşandı.

Ondan önce Kevin Federline ile 2004 ile 2007 arasında evli kalmıştı şarkıcı. Bu evlilikten iki tane erkek çocuk sahibi oldu. Eski çift olaylı şekilde boşandı.

İlk evliliğini ise Jason Allen Alexander ile 2004 yılında yaptı. Bu evlilik ise sadece 12 saat sürdü. Fakat Alexander, Spears ile Asghari'nin düğününü basıp "O benim edebi karım" diye bağırarak törenin yapıldığı malikaneye girmeye çalıştı. Olay çıkaran eski eş polisler tarafından etkisiz hale getirildi.