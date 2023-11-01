Poz vermeyi annesi öğretmiş: Podyuma bir çıktı mı fırtınalar estirirdi

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Her ne kadar kendisi gibi gencecik insanların yaptığı sosyal medya paylaşımlarına benzese de genç kızın özellikle de kendisinin yer aldığı fotoğraflarda dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı var: Fiziksel güzelliği.

Uzun sarı saçları, mavi gözleri ve pırıl pırıl cildiyle mutluluk içinde objektife gülümseyen genç kız, belli bir kuşağa damgasını vuran bir ünlüye de kayıtsız kalınamayacak kadar benziyor.

Üstelik sadece fiziksel olarak değil aynı zamanda objektif karşısındaki rahatlığıyla da.

Bu da normal elbette. Belli ki genç kız, bir döneme damgasını vuran ünlü model annesinden sadece güzelliğini miras almamış aynı zamanda kamera karşısındaki rahatlığı da ona geçmiş.

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Bir dönemin ünlü modeli Claudia Schiffer'ın büyük kızı Clementine şimdilik sosyal medya paylaşımlarındaki güzelliği ve kendinden emin tavırlarıyla dikkat çekiyor.



Bu sözünü ettiğimiz genç kız, 1990'ların en gözde modellerinden biri olan Claudia Schiffer'ın üç çocuğundan ortancası olan Clementine. Tam adıyla söylersek Clementine Poppy de Vere Drummond.

Bugün 53 yaşında olan Schiffer'ın film yapımcısı Matthew Vaughn ile yaptığı evlilikten Caspar Matthew De Vere Dummond adında 20 yaşında bir oğlu, Cosima adında 13 yaşında bir kızı daha bulunuyor.

Buraya bir parantez açıp baba ile çocuklarının soyadının neden farklı olduğuna gelirsek. Schiffer'ın kocası Matthew'nun sinema piyasasında uzun olan gerçek soyadı yerine Vaughn'u kullandığını söyleyerek asıl konumuza geçelim.

Schiffer'ın kızı Clementine, kamera karşısındaki rahatlığını da annesinden miras almış.

Claudia Schiffer ile Vaughn'un evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Clementine, şu anda annesi gibi modellik yapmıyor. Ama Claudia Schiffer ona bazı mesleki sırlarını vermiş ki 18 yaşındaki genç kız sosyal medya sayfasında neredeyse profesyonelce pozlar veriyor.

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Görünüşe göre Claudia Schiffer'ın kızı yakında moda dünyasına da adım atacak. Ünlü model, kısa bir süre önce İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen moda haftasına kızı Clementine ile birlikte katıldı.

Birçok kişiye göre Clementine'i yakın zamanda moda dünyasında görmek şaşırtıcı olmayacak.

Genç kız giyimi kuşamı ve duruşuyla bayrağı annesinden devralmaya hazır bir görüntü sergiledi. Bir döneme damgasını vuran Claudia Schiffer da kızını moda dünyasına iyice tanıtmış oldu.

1990'ların ünlü modeli Claudia Schiffer'ın kızı Clementine her haliyle moda dünyasına hazır gibi görünüyor.

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Claudia Schiffer, bir gece kulübünde keşfedildi. Mesleğe girdikten çok kısa süre sonra da 'süper model' unvanını aldı.

1990'lı yıllara damgasını vuran Alman model Claudia Schiffer, o dönemde dünyanın en gözde modellerinden biriydi. Daha kariyerinin ilk adımlarında "süper model" unvanını aldı Schiffer.

Moda dünyasında ilk girdiği dönemde sinemanın ikonik kadın yıldızlarından Brigitte Bardot'yaolan benzerliğiyle büyük sükse yaptı.

Schiffer birçok ünlü moda firmasının tanıtım yüzü olmasının ve podyuma çıkmasının yanı sıra binden fazla derginin de kapak kızı olarak hafızalara kazındı.

Schiffer, 1987 yılında gittiği bir gece kulübünde bir modellik ajansının sahibi tarafından keşfedildi. Ondan sonra da hukuk eğitimi almak isteyen Schiffer'ın hayatı tamamen değişti.



Aslında gençlik yıllarında avukat olmak istiyordu Claudia Schiffer. Hatta babasına ait hukuk bürosunda da bir süre çalıştı.

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Ama kaderi 1987 yılınınbir ekim ayında henüz 17 yaşındayken gittiği bir gece kulübünde değişti. Onunla aynı yerde olan bir Fransız modellik firmasının sahibi Schiffer'ın keşfetti.

Ondan sonra da Claudia Schiffer okuldan ayrılıp modellik kariyerini yürütmek için yaşadığı İngiltere'den Paris'e taşındı.

Bir süre ünlü sihirbaz David Copperfield ile konuşulan bir ilişki yaşayan Schiffer sonra film yapımcısı Matthew Vaughn ile evlendi.

Özel hayatıyla da büyük ilgi gören Schniffer bir dönem ünlü sihirbaz David Copperfield ile aşk yaşadı. Sonra da film yapımcısı Matthew Vaughn ile evlendi. Artık eskisi kadar sık podyuma çıkmasa da yine de zaman zaman özel defilelerde boy gösteriyor.

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ONLAR ANNELERİNİN İZİNDEN GİDİYOR

Henüz onu kimse podyumda görmüş değil. Büyük olasılıkla yakın zamanda o da olacak. Ama tıpkı Schiffer gibi bir döneme damgasını vuran ünlü modellerden bazılarının kızları çoktan annelerinin adını moda dünyasında sürdürüyor bile.

Bir dönemin ünlü modellerinden Christy Turlington'ın kızı Grace son birkaç yıldır podyumlarda annesini aratmıyor.



Bunlardan biri Christy Turlington'ın Edward Burns ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 20 yaşındaki kızı Grace Burns... Genç kız son birkaç yıldır, 54 yaşındaki annesinin podyumda bıraktığı yeri dolduruyor.

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Yasmin Le Bon, bugün tanıdıklarımızdan bir önceki kuşağa mensup bir modeldi. Ünlü şarkıcı Simon Le Bon ile evlendi ve mutlu bir yuva kurdu.

Bir kuşak için unutulmaz modellerden biriydi Yasmin Be Bon. Koyu renk saçları, aynı renk gözleriyle podyumlarda fırtına gibi eserdi kelimenin tam anlamıyla. Bir dönemin ünlü müzik grubu Duran Duran'dan Simon Le Bon ile evli olan Yasmin'in üç kızından biri olan Amber Le Bon bugün 34 yaşında. Annesinin güzelliğini ve babasının yakışıklılığını alan genç kadın yıllardır podyumda.

Kate Moss'un kızı Lila, meslek hayatında babası Jefferson Hack'in değil annesinin soyadını kullanıyor.

Moda dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Kate Moss'un kızı Lila da genç yaşına rağmen yıllardır podyumda. Kariyerinde annesinin soyadını kullanan genç kız, podyumlarda hızlı adımlarla yükseliyor.

Heidi Klum'un kızı Leni, artık moda dünyasında annesini bile geride bırakmış durumda. Anne ile kızı zaman zaman ortak çalışmalar da yapıyor.

Artık çok tanıdık olan isimlerden birine gelelim. Heidi Klum'un, iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya gelen en büyük çocuğu Leni de annesinin izinden emin adımlarlya yürüyor.

Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber'in en büyük avantajı annesinin gençlik yıllarına olan çarpıcı benzerliği.

Bir başka tanıdık isimle konuyu kapatalım. Cindy Crawford'un, podyumda çoktan kendi yerini bıraktığı kızı Kaia Gerber, annesinin gençlik yıllarına olan benzerliğinin avantajını da kullanıyor.