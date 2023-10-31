Aşktan kör olan gözleri hala açılmadı: Sen benim her şeyimsin... Hayatımı tamamladın!

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BÜTÜN YIL DÖNÜMLERİNİ KUTLUYORLAR

Ama bir de çiçeği burnunda çiftler var ki onlar hemen hemen her şeyin yıl dönümünü kutlarlar. Tanışma yıl dönümü... İlk kez el ele tutuşma yıl dönümü... İlk öpücüğün yıl dönümü... Evli olsalar bile bu kutlamalar böyle sürüp gider....

Tıpkı Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz gibi!

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğlu Brooklyn, Amerikalı oyuncu ve model Nicole Peltz ile geçen yıl gösterişli bir törenle evlendi.

ABD'nin sayılı zenginleri arasında yer alan Nelson Peltz'in kızı olan Nicola ile Brooklyn evleneli daha bir yıl oldu. Ama görünüşe göre genç çiftin kutlama yapmak ve aşklarını taçlandırmak için nedenleri bitmek bilmiyor.

Bir başka deyişle birbirlerine duydukları aşk gözlerini kör etmiş durumda. Tabii bu onlar açısından güzel bir ayrıntı.

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Genç çift bunun en yeni örneklerinden birini de sosyal medya sayfalarından sergiledi. Brooklyn ve Nicola aşklarının dördüncü yıl dönümünü büyük bir coşku ve duygu dolu sözler eşliğinde kutladı.

Görünüşe göre Brooklyn ve Nicola bu özel kutlama için Japonya'ya gitti.





'SEN BENİM HER ŞEYİMSİN'

Önce karısına olan aşkı uğruna kendi anne ve babasını bile bir dönem karşısına alan Brooklyn ile başlayalım.

Beckham "Son dört yıl hayatımın en harika yıllarıydı. Sen benim hayatımı tamamladın... Sen benim her şeyimsin... Ve ben hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Sonra da Nicola'ya hitaben "Seni seviyorum" diye bitirdi mesajını. Tabii bunu yaparken de Nicola ile çekilen bir dizi fotoğraflarını paylaştı.

Brooklyn Beckham'ın bu paylaşımına karısı Nicola da kayıtsız kalmadı. Evlendiğinde sadece kocasının soyadını almakla yetinmeyen ona kendi soyadını da veren Nicole Peltz, bu aşk dolu paylaşıma " Benim sonsuzum, seni seviyorum" diye yanıt verdi.

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Nicola Peltz Beckham da dördüncü yıl dönümlerini yine bir sosyal medya mesajıyla kutladı.





'DÖRDÜNCÜ YILIMIZ KUTLU OLSUN BEBEĞİM'

Bu arada Nicole Peltz Beckham da dördüncü yıl dönümüne özel bir kutlama mesajı paylaşmaktan geri kalmadı.

Genç kadın da sosyal medya sayfasından Brooklyn Beckham ile birlikte çekilen bir dizi fotoğrafı paylaştı. Ardından da Brooklyn'e yönelik sevgi dolu bir mesaj yazdı.

"Dördüncü yılımız kutlu olsun bebeğim. Seni çok seviyorum. En iyi eş olduğun ve beni mutlu ettiğin için teşekkür ederim. Senin karın olmasın seviyorum"

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Bu arada Nicola, kocası Brooklyn'in kendisine bu özel yıl dönümü için gönderdiği çiçekleri de sosyal medya sayfasından paylaştı. Genç kadın "Dördüncü yılımız kutlu olsun aşkım. Bu güzel çiçekler için teşekkürler. Seni çok seviyorum" diye yazdı.

ONU TANIYINCA BIRAKMAK İSTEMEDİ

Henüz 24 yaşında olan Brooklyn Beckham ile 28 yaşındaki oyuncu ve model Nicola Anne Peltz Beckham 2019 yılında tanıştılar.

O zamana kadar Brooklyn sık sık değiştirdiği sevgilileriyle tanınıyordu. Hatta ileri sürüldüğüne göre annesi ve babası bu durumdan endişe duyuyordu.

Ama Brooklyn Beckham, Nicola ile tanışınca çok kısa sürede evlenmeye karar verdi. Hatta tanışmalarından bir yıl sonra nişanlandılar. Brooklyn ile Nicola geçen yıl da hayatlarını resmen birleştirdi.

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GERİLİM YUMUŞAMIŞ GÖRÜNÜYOR

Beckham ailesinin gelini Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu. Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.

Brooklyn ile Nicola geçen yıl ABD'de evlendiler. Düğünden sonra Brooklyn'in ailesiyle arası açıldı. Ama görünüşe göre son zamanlarda bu gerilim epey yumuşadı.