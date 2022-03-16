Cehennemde onun için özel bir yer var: Bella Hadid itiraf etti, henüz 14 yaşındaymış

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ÜÇ KARDEŞ SÜREKLİ GÜNDEMDE

Büyük olasılıkla Hadid ailesinden söz edildiğini anladınız. Filistin kökenli iş insanı Mohamed Hadid'in Hollandalı model Yolanda Hadid ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından, önce Gigi moda dünyasında adını duyurdu. Ardından kardeşi Bella onunla meslektaş oldu. Son olarak da erkek kardeşleri Anwar Hadid podyuma adım attı. Hem bu kadar merak edilen bir ailenin üyesi olmaları hem de mesleki kariyerlerinde elde ettikleri başarı Hadid kardeşlerin sürekli olarak gündemin ilk sıralarında yer almasını sağladı.

EN SONUNDA İTİRAF ETTİ

Son birkaç gündür de ortanca kardeş Bella Hadid, magazin basınının manşetlerinde yer alıyor. Bunun nedeni de fiziksel görüntüsüyle ilgili olarak yaptığı bir itiraf. 25 yaşındaki Bella Hadid, Vogue dergisine verdiği röportajda, henüz 14 yaşındayken burnundan estetik operasyon geçirdiğini açıkladı. Aslında Bella Hadid, yıllardır bu konuda çeşitli iddialarla gündeme geliyordu. Ama kendisi bunları sürekli yalanlıyordu. Fakat sonunda Bella Hadid, bu iddianın gerçek olduğunu kendisi itiraf etti.

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İLK KEZ İTİRAF ETTİ

Bella Hadid, bir yeni yetmeyken burnunu düzelttirmek için bıçak altına yattığını itiraf etti Vogue dergisine verdiği röportajda. Fakat bu konuda bir pişmanlığı olduğunu da ekledi. Tam adı Isabella Khair Hadid olan Bella Hadid, atalarından kendisine miras kalan burun yapısını korumuş olmayı istediğini de dile getirdi.

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KENDİMİ GIGI'DEN ÇİRKİN BULURDUM

Bella Hadid, bu röportajda kendisinden pek beklenmeyen itiraflarda da bulundu. Kendisini sürekli ablası Gigi ile kıyasladığını söyleyen Bella şunları söyledi: " Kendimi hep Gigi'den çirkin buldum. Yine de ondan daha havalı olduğumu düşünüyordum."

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HİÇ ESTETİK GEÇİRMEDİĞİNİ SAVUNMUŞTU: Bella Hadid, bugüne kadar hiç estetik operasyon geçirmediğini iddia etmişti. Sonunda burnunu yaptırdığı itiraf etti. Fakat, görüntüsünde bunun dışında hiçbir estetik müdahale olmadığını savundu. Hadid burnunu da kendine ve görüntüsüne olan güvensizliğinden düzelttirdiğini söyledi.

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ESTETİK UZMANINA GÖRE BAŞKA MÜDAHALELER DE VAR

Kendisi, bu itirafa kadar yıllarca hiçbir estetik operasyon geçirmediğini savunsa da 2020 yılında Bella Hadid'in, okul yıllığındaki fotoğrafıyla şimdiki halini karşılaştıran estetik cerrahlar onun bir değil birkaç operasyon geçirdiğini ileri sürmüştü. Bir cerrah, Bella'nın yüz hatlarının okul yıllarından bu yana ne kadar değiştiğini söyleyip modelin burnundan başka bölgelerinde de müdahale olduğunu ileri savunmuştu. Estetik cerrah Dr. Sabrina Shah-Desai, Hadid'in kaşlarını kaldırttığını, rinoplasti ve dudak dolgusu yaptırdığı izlenimi edindiğini söylemişti. Shah Desai, Bella Hadid'in, giderek belirgin hale gelen elmacık kemiklerinin de bazı müdahaleler sonucu ortaya çıktığını savunmuştu.

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'İNSANLAR, YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEBİLİR'

Bella Hadid ise Vogue dergisine verdiği röportajda sadece burnunu yaptırdığını fakat yüzünde başka müdahale olmadığını söyledi. Hadid, insanların yüzlerinin yıllar içinde değişebileceğini belirtti.

ANNESİ ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Bella Hadid'in, henüz 14 yaşındayken burun estetiği yaptırdığını itiraf etmesi, annesi Yolanda Hadid'in de tartışma konusu olmasına yol açtı. Bunun nedeni de henüz çocuk yaştaki kızının estetik operasyon geçirmesine izin vermesi. Kendisi de eski bir model olan 58 yaşındaki Yolanda Hadid, sosyal medyada da gündem oldu bu yüzden. Birçok kullanıcı bir anne olarak Yolanda Hadid'in küçük kızına böyle bir estetik operasyon için izin vermesinin yanlış olduğunu savundu. Bir kullanıcı " 14, burun estetiği yaptırmak için çok küçük bir yaş. Yolanda asla çocuk sahibi olmamalıydı. "

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ABD'de burun estetiği için yasal olarak belirlenmiş bir yaş sınırı yok. Fakat burun gelişiminin 13 yaşında tamamlandığı kabul edilerek bu yaştan sonra burun estetiğine izin veriliyor.

KIZLARI ÜZERİNDE ETKİSİ BÜYÜK

İki kızının da moda dünyasında etkin bir konuma sahip olması için onları desteklediği hatta kimi zaman şartları zorladığı yıllardır ileri sürülen Yolanda Hadid ile ilgili eski bir video da yeniden gündeme geldi. 2012 yılında Yolanda Hadid'in yer aldığı The Real HousewiveS adlı TV programındaki bir bölüm masaya yatırıldı. Bu görüntülerde, Yolanda Hadid o sıralarda 15 ve 17 yaşında olan kızları Gigi ve Bella üzerindeki etkisi de görülüyor.

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'ERKEK GİBİ YEMEK YİYOR'

Reality şovda ekrana gelen o görüntülerde, birlikte yemek masası hazırlarken Yolanda kızlarına özellikle de voleybol oynamayı seven Gigi'yi nasihatlerde bulunuyor. Videoda Yolanda Hadid, Gigi'den voleybol oynamayı bırakmasını istiyor. O sırada da " Voleybol erkeksi bir spor. Modellik ile daha kadınsı bir iş" diyor. Ardından da voleybol oynarsa Gigi'nin iri görüneceğini ileri sürüyor.

O videoda Yolanda Hadid voleybol oynayan Gigi Hadid'in günde dört saat antrenman yaptığını ve tıpkı erkekler gibi yemek yediğini söyledi. Ardından da onları birer kadın gibi yetiştirmek istediğini ekledi.









