Bella Hadid'den barış çağrısı: Herkes aynı merhameti görmeyi hak ediyor

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HERKESİN BARIŞA İHTİYACI VAR

Bugüne kadar özellikle de baba tarafından aile köklerinin uzandığı Filistin'de yaşananlar olmak üzere dünyanın belli bölgelerindeki çatışmalardan zarar gören sivil halka yardım eli uzatan, bu konuda eylemlere katılan model Bella Hadid, Instagram hesabından "barış" diye seslenen bir paylaşım yaptı.

'KİMİN DESTEĞİ HAK ETTİĞİ KONUSUNDA SEÇİCİ OLAMAYIZ'

25 yaşındaki Bella Hadid, Instagram sayfasının "hikayeler" bölümünde yer verdiği paylaşımda şunları yazdı. "Bu hafta Ukrayna'da milyonlarca kişi korkunç savaş yüzünden kaçmak zorunda kaldı. Eğer bu şoke edici durumdan bir şey öğrendiysek; kimin desteği hak ettiği ve kimin haklarını savunmamız gerektiği konusunda seçici olamayız. Herkes aynı şekilde merhamet görmeyi hak ediyor. Her çatışmanın içindeki sivil kurbanların yaşamı eşit değerdedir. Yedi yıllık savaş sonrası Yemen'de halkın korunmaya, desteğe ve bunların ötesinde barışa ihtiyacı var."

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ANGELINA JOLIE'Yİ ETİKETLEDİ

Bella Hadid bu paylaşımında iki gün önce Yemen'de bir mülteci kampını ziyaret eden Angelina Jolie'yi de etiketledi. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi olan Jolie, Lahic kentindeki kampı ziyaret edip kadınlarla ve çocuklarla bir araya gelmişti. Jolie, bu konuda yaptığı sosyal medya paylaşımında Ukrayna'da yaşanan vahşete değinip "Barışa çaresizce ihtiyaç duyan insanlara destek için Yemen'e gittiğini" belirtmişti.

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'ADALETSİZLİĞE SESSİZ KALMAYIN' ÇAĞRISI

Bella Hadid daha önce de sosyal medya hesabında bu konuda başka bir paylaşım yapmıştı. Hadid, Kanada'da yaşayan Şair Mustafa'nın dizelerine yer verip, dünyada herkesin adaleti hak ettiğini vurgulamıştı. Ünlü model şairin "Kendinize sorun/ Nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun/ Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse/ Dünyadan değilsiniz" dizelerine yer vermişti.

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Bella Hadid sık sık baba tarafından kökenlerinin uzandığı Filistin ile ilgili olarak yaptığı çalışmalarla da biliniyor. Kimi zaman elinde Filistin bayrağıyla protesto gösterilerine bile katılıyor Hadid. Geçen yıl da İsrail'in Filistin'e saldırılarının sürdüğü bir sırada ABD'de düzenlenen yürüyüşlerle görüntülendi model. Hatta burada çekilen videolarını da sosyal medya hesabından paylaştı.





DEFİLEDEN SONRA YÜRÜYÜŞE KATILDI

Bella Hadid 2017 yılında da dönemin ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs ile ilgili kararı sonrasında Londra’da düzenlenen gösteriye katıldı. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan eden Trump’ın açıklamasının ardından dünyanın pek çok yerinde karara karşı çıkan aktivistler tarafından gösteriler düzenlenmeye başladı. Londra’da bir saat firmasının açılışına katılan süper model model Bella Hadid, etkinliğin çıkışında ABD’nin İngiltere Büyükelçiliği önünde düzenlenen eyleme katıldı.

Hatta Hadid bu yüzden İsrail'in tepkisini çekti. İsrail devletinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı, bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” ifadesi kullanıldı.





'BU ACI BENİ AĞLATIYOR'

Bella Hadid, aynı olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşarak "Aslında mükemmel sözlerle ifade edebilmek amacıyla bu fotoğrafı paylaşmak için bekliyordum. Ama anladım ki böylesine adaletsiz bir durumu ifade edebilecek mükemmel söz yok. Çok çok acı bir gün. Haberleri seyredip Filistin halkının acısını görmek beni ağlatıyor" notunu yazmıştı. Hadid mesajın devamında babasının, kuzenlerinin ve Filistinli ailelerin acısını gördüğünü ve bunun duygularını yazmasını daha da zorlaştırdığını belirtti. Kudüs'ün bütün dinlerin evi olduğunu belirten Bella Hadid, haksızlığa uğrayan Filistin halkının yanında olduğunu da ekledi.

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Bella Hadid'in babası Muhammed Enver Hadid, 1948'de Filistin'de doğdu. Küçükken ailesiyle birlikte ABD'ye göç ettiler. Ama daha önce de Suriye, Tunus ve Yunanistan'da yaşadılar. Muhammed Hadid, Los Angeles bölgesinin tanınmış emlakçılarından biri. Hadid, hatırı sayılır bir servete sahip.

Bella ve Gigi Hadid kardeşler, Filistinli iş insanı Muhammed Hadid’in kızları. Hadid daha önce paylaştığı bir mesajda, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum” demişti.