Sevgilisinden ayrılan ünlü şarkıcı, flört uygulamasından "etine dolgun" sevgili arıyor

AŞKI, FLÖRT UYGULAMASINDA ARIYOR

28 yaşındaki ünlü şarkıcının, balık etli kadınların yer aldığı bir flört uygulamasına üye olduğu ve burada aşkı aradığı ortaya çıktı.

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

Bu ünlü şarkıcı; model sevgilisi Gigi Hadid'den olaylı bir şekilde ayrılan 28 yaşındaki Zayn Malik. Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan hatta bu yüzden ceza aldığı da basına yansıyan Malik, şu sıralar büyük beden kadınlara yönelik bir flört uygulamasında yeni aşk arıyor. Malik'in Gigi Hadid'den ayrıldıktan sonra bu tür bir uygulamaya üye olduğunun ortaya çıkması hayranlarını da şaşırttı.

SAKAL BIRAKMIŞ

Aslına bakılırsa Malik, 2016'da yani Gigi Hadid ile ayrı oldukları bir dönemde Billboard dergisine verdiği röportajda dolgun kadınlardan hoşlandığını belirtmişti. Malik'in üye olduğu sitede kullandığı görüntüleri de internete sızdı. Söz konusu videoda Malik'in sakal bırakmış olduğu dikkat çekiyor. Uygulamada kendini Zed olarak tanıtan Zayn Malik, Philadelphia'da yaşadığını da not düşmüş.

ÜNLÜ MODELLE DE AŞK YAŞADI

Zayn Malik, Gigi Hadid ile çok ses getiren aşkından önce başka ünlü genç kadınlarla birliktelik yaşamıştı. Model Neelam Gill ile flört etti.

AYRILIKTAN SONRA ZOR TOPARLANDI

Gigi Hadid'den önce Malik en çok ses getiren ilişkisini Little Mix grubundan Perrie Edwards ile yaşadı. Genç çift bir dönem nişanlı kaldı. Fakat Malik, Gigi Hadid nedeniyle nişanı bozdu. Edwards, Malik'ten ayrıldıktan sonra uzun süre kendini toparlayamamıştı.

Gigi Hadid ile Zayn Malik, geçen Aralık ayında 16 aylık kızları Khai ile birlikte görüntülenmişti. New York'ta bir etkinliğe giden çiftin tekrar bir araya geldiği iddiaları ortaya atılmıştı.

GIGI'NİN ANNESİYLE TARTIŞMIŞTI

Zayn Malik ile Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid, şiddet de içeren bir tartışmaya girmişti. Hatta Malik'in, Yolanda Hadid'e küfür ettiği, onu elbise dolabına doğru ittiği de basına yansıyan Haberler arasında. Bütün bu olayların ardından Yolanda Hadid, polise şikayetçi olmuş ve Malik de ceza almıştı. Bu olayın ortaya çıkmasından sonra Yolanda'nın, her ne kadar dışarıya tam tersi bir görüntü yansıtsa da kızı Gigi'nin Malik ile ilişkisini çok da onaylamadığı öne sürülmüştü.

KÜÇÜK KIZIN VELAYETİ KONUSU DA GÜNDEME GELDİ

Bu tartışmanın ardından Gigi Hadid ile Zayn Malik'in ayrıldığı ileri sürülmüştü. Yine o dönemde ortaya atılan iddialara göre Gigi, annesinin, kızları Khai'nin tam velayetini alması yolundaki önerilerine "Zayn çok iyi bir baba. Kızımın babaya ihtiyacı var" diyerek karşı çıkmıştı.

SON BİR ŞANS İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bu arada OK! dergisinin, Hadid'e yakın kaynaklara dayandırarak geçen ay ileri sürdüğüne göre Zayn Malik, ünlü modele kendisini bağışlaması ve ilişkilerine son bir şans vermesi için yalvarıyor. Her ne kadar Gigi Hadid, Zayn Malik'in gerçekten üzgün olduğuna inansa da annesi Yolanda Hadid'in en büyük korkusu kızının Malik'e geri dönmesi. OK! dergisi, Zayn Malik'in sevgilisi ve 13 aylık kızı Khia'nin annesi Gigi Hadid'e geri dönmek için yalvardığını ileri sürdü. Ortaya atılan iddialara göre Malik, sık sık telefon ederek, Hadid'in, altı yıllık inişli çıkışlı ilişkilerine son bir şans vermesini istiyor. Buna en çok karşı olan kişi ise 26 yaşındaki Gigi Hadid'in annesi Yolanda. O kızının Malik'e bir kez daha dönmesini hiç istemiyor.

YOLANDA BU 'KARANLIK VE RAHATSIZ' ADAMI KIZININ YANINDAN UZAKLAŞTIRMA PEŞİNDEYDİ

Dergiye konuşan Gigi Hadid'e yakın kaynaklar, "Gigi, olup bitenler yüzünden şok geçirdi ve çok üzgün. Ama Zayn'ın pişman olduğuna inanıyor" dedi. Fakat annesi Yolanda Hadid ise, Zayn Malik'in kızından uzak durması için yasal yollar arayışında. Tek isteği Zayn Malik'in hem kızı Gigi'den hem de torunu Khai'nden kesin olarak, koşulsuz bir şekilde uzak durmasını istiyor. Aynı kaynak "Yolanda, Malik'in, kızının uzak durması gereken karanlık ve rahatsız bir adam olduğunu düşünüyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

YOLANDA'YA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Gencecik yaşında, One Direction grubuyla adını duyuran ve sonra kariyerini tek başına sürdürme kararı alan Zayn Malik, son haftalarda sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı hatta bu yüzden ceza aldığı haberleriyle gündemde. Basına yansıyanlara göre Gigi Hadid, bir defile için ABD dışında olduğu sırada 57 yaşındaki Yolanda Hadid, genç çiftin birlikte yaşadığı eve gitti. Yine ileri sürülenlere göre 28 yaşındaki Zayn Malik, kayınvalidesinin evine habersiz gitmesine ve kızı Khai ile ilgilenmesine sinirlendi. Yolanda Hadid ile Malik arasında çıkan tartışma alevlendi ve şarkıcı, anne Hadid'i elbise dolabına doğru itti.

Bu arada Zayn Malik'in İngiltere'deki ailesi de onun artık ABD'den ayrılıp ülkesine dönmesi gerektiğini düşünüyor ileri sürülenlere göre. Bu iddia da Malik'e yakın kaynaklara dayandırılarak The Sun gazetesinde yer aldı. Malik'in zor bir dönemden geçtiğini düşünen ailesi, onun artık yanlarına gitmesini istiyor. Bu kaynaklar Zayn'ın annesi Trisha'nın, oğlunun verdiği mücadeleyi kilometrelerce öteden izlemek zorunda olduğu için kendini üzgün hissettiğini anlattı. Söz konusu kaynaklar "Trisha'nın tek istediği oğlu Zayn'ı korumak. Bütün istediği bu" diyerek durumu özetledi.

İleri sürülenlere göre Yolandan Hadid'e ağır sözler sarf eden Malik, Gigi Hadid'i telefonla arayıp sinirli bir şekilde annesinin evden gitmesi gerektiğini söyledi. Malik bu olayı yalanlasa da konuyla ilgili mahkeme dokümanları ve genç şarkıcının ceza aldığı ortaya çıktı. Zayn Malik 29 Eylül'de meydana gelen bu olaydan sonra 360 gün denetimli serbestlik ile cezalandırıldı. Ayrıca bir öfke yönetimi kursuna devam etmek zorunda kaldı. Bunlara ek olarak Malik hakkında Yolanda Hadid'e de olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

GIGI'YE DE SÖZLÜ ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada mahkeme belgelerine göre Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguluyordu. Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etti fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında kendini savunmadı.

Bu arada Zayn Malik'in, anlaşmalı olduğu ABD'li plak şirketi RCA'dan da kovulduğu ortaya çıktı. Buna, Malik'in bir süredir giderek artan miktarda uyuşturucu kullanması gösterildi. Şirketin yöneticilerinden biri de İngiliz The Sun gazetesine, 28 yaşındaki Malik'in bu alışkanlığından kurtulması ve kariyerini yeniden bir düzene oturtması için birçok kişinin yardımcı olmaya çalıştığını ama hiçbirinin işe yaramadığını belirtti.

İZOLE BİR HAYAT SÜRÜYORLARDI

26 yaşındaki Gigi Hadid ve Zayn Malik'e yakın bir kaynak da çiftin yaşam tarzlarının pek de birbirine uymadığını anlattı. Malik'in, sevgilisi ve onun annesine yakın bir bölgede ev satın aldığı Pennsylvania da tamamen izole bir hayat sürdüğünü anlattı. Kızları Khai'yi birlikte büyüten Hadid ile Malik bir süredir bir çiftlikte yaşıyordu. Çifte yakın bu kaynak "Malik, sessiz, ıssız bir yerde yaşıyor ve müziği üzerine yoğunlaşıyordu. Bu kır yaşamı tam da Malik'e uygun bir durumdu. Bunu Gigi de seviyordu. Her gün Zayn'a Yemek pişiriyor, hatta örgü bile örüyordu. Kendi başına odaları boyuyor, el işleri yapıyordu" diye anlattı.

GIGI KARİYERİNİ DE ÖNEMSİYORDU

Aynı kaynak Hadid'in bir yandan da işine geri dönmek arzusu içinde olduğunu anlattı. "Buna kırmızı halı geçişleri, partiler de dahildi. Yani Malik'in kaçınmak istediği her şey" diye sözlerini tamamladı. Hadid ile Malik'e yakın bu kaynak ünlü modelin annesi Yolanda'nın iki sevgili üzerindeki etkisine de değindi. Yolanda'nın geniş bir yaşam tecrübesi olduğunu anlatan bu kişi, çocuklarının kariyerleri için de en büyük desteği verdiğini ekledi.

Zayn Malik'in People dergisine konuşan bir arkadaşı da genç çiftin ilişkisini "son derece zehirli bir ilişki" olarak nitelendirdi. Gigi Hadid'in bir aile dostu da Zayn'ın karmaşık bir kişiliği olduğunu belirterek "Malik ile yaşama konusunda zorlandığı zamanlar oluyordu" diye konuştu.

YOLANDA KIZININ KARİYERİYLE ÇOK İLGİLİ

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in adını vermeyen bu arkadaşına göre Yolanda Hadid, kızının kariyeriyle yakından ilgiliydi. Malik'in de Gigi için aynı desteği vermesini arzu ediyordu ama olaylar böyle gelişmedi. Çifte yakın bu kaynak "Malik'in gösteri dünyasında oyunu kurallara göre oynama konusundaki isteksizliğinin Gigi'nin kariyerini de olumsuz etkilediğini düşünüyordu" dedi. Bütün bu görüş farklılıklarının da Malik ile Yolanda Hadid'in arasında gerilim yarattığı ve olayların bu noktaya kadar geldiği ifade ediliyor.