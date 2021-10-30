Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrıldı: Çok 'zehirleyici' bir ilişkiydi

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ZAYN CEZA ALMIŞ

Malik'in, sevgilisi Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile büyük bir tartışmaya girdiği ve o sırada da kayınvalidesine şiddet uyguladığı iddia edilmişti. Malik bu olayı yalanlasa da konuyla ilgili mahkeme dokümanları ve genç şarkıcının ceza aldığı ortaya çıktı.

ÇAĞRILMADAN GİTTİĞİ İÇİN YOLANDA'YI KENDİ EVİNDE İSTEMEDİ

People ve TMZ'nin ele geçirdiği bu belgelere göre Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasındaki tartışma, 29 Eylül'de Gigi Hadid'in iş için evden uzakta olduğu bir sırada gerçekleşti. Malik, Gigi Hadid ile birlikte yaşadığı evde 13 aylık kızları Khai'ye bakıyordu. O sırada Hadid'in annesi Yolanda da kızı ve Malik'in birlikte yaşadığı bu eve gitti. Fakat Malik, onun eve davetsiz gelmesini kabul etmedi ve ikili arasında bir tartışma başladı.

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KÜFÜR EDEREK KOVDU

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre Zayn Malik, Yolanda Hadid'e küfürle karışık ağır sözler söyledi. Sert bir şekilde bağırarak kızından uzak durmasını ve evinden çıkıp gitmesini istedi. Hatta iddialara göre şifonyere doğru itti.

DEFİLEYE GİDEN SEVGİLİSİNİ DE ARAYIP AĞIR SÖZLER SARF ETTİ

Yine dokümanlarda yer alan iddialara göre Malik, annesiyle tartıştığı sırada iş için Paris'te bulunan sevgilisi Gigi Hadid'i arayıp onunla da küfürlü sözler eşliğinde konuştu ve annesini evinden çıkarması gerektiğini söyledi. Bütün bu olaylar sırasında evde bir de güvenlik görevlisi bulunuyordu.

DENETİMLİ SERBESTLİK VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Zayn Malik 29 Eylül'de meydana gelen bu olaydan sonra 360 gün denetimli serbestlik ile cezalandırıldı. Ayrıca bir öfke yönetimi kursuna devam etmek zorunda kaldı. Bunlara ek olarak Malik hakkında Yolanda Hadid'e de olay sırasında evde bulunan güvenlik görevlisine de uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

GIGI'YE DE SÖZLÜ ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Bu arada mahkeme belgelerine göre Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguluyordu. Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etti fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında kendini savunmadı.

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NE ZAMAN AYRILDIKLARI KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in 29 Eylül'de meydana gelen bu olaydan önce mi sonra mı ayrıldığı bilinmiyor. Bu arada çifte yakın bir kaynak da Malik ile Yolanda Hadid'in arasının Gigi'nin hamileliğinden bu yana bozuk olduğunu ileri sürdü. Malik, sevgilisi Gigi Hadid'in hamile olduğu haberini Yolanda Hadid'in basına sızdırdığı görüşünde. Bu yüzden de o dönemden bu yana Yolanda Hadid ile Zayn Malik'in arası bir türlü düzelmedi.

PLAK ŞİRKETİ İŞİNE SON VERDİ

Bu arada Zayn Malik'in, anlaşmalı olduğu ABD'li plak şirketi RCA'dan da kovulduğu ortaya çıktı. Buna, Malik'in bir süredir giderek artan miktarda uyuşturucu kullanması gösterildi. Şirketin yöneticilerinden biri de İngiliz The Sun gazetesine, 28 yaşındaki Malik'in bu alışkanlığından kurtulması ve kariyerini yeniden bir düzene oturtması için birçok kişinin yardımcı olmaya çalıştığını ama hiçbirinin işe yaramadığını belirtti.

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İZOLE BİR HAYAT SÜRÜYORLARDI

26 yaşındaki Gigi Hadid ve Zayn Malik'e yakın bir kaynak da çiftin yaşam tarzlarının pek de birbirine uymadığını anlattı. Malik'in, sevgilisi ve onun annesine yakın bir bölgede ev satın aldığı Pennsylvania da tamamen izole bir hayat sürdüğünü anlattı. Kızları Khai'yi birlikte büyüten Hadid ile Malik bir süredir bir çiftlikte yaşıyordu. Çifte yakın bu kaynak "Malik, sessiz, ıssız bir yerde yaşıyor ve müziği üzerine yoğunlaşıyordu. Bu kır yaşamı tam da Malik'e uygun bir durumdu. Bunu Gigi de seviyordu. Her gün Zayn'a yemek pişiriyor, hatta örgü bile örüyordu. Kendi başına odaları boyuyor, el işleri yapıyordu" diye anlattı.

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GIGI KARİYERİNİ DE ÖNEMSİYORDU

Aynı kaynak Hadid'in bir yandan da işine geri dönmek arzusu içinde olduğunu anlattı. "Buna kırmızı halı geçişleri, partiler de dahildi. Yani Malik'in kaçınmak istediği her şey" diye sözlerini tamamladı. Hadid ile Malik'e yakın bu kaynak ünlü modelin annesi Yolanda'nın iki sevgili üzerindeki etkisine de değindi. Yolanda'nın geniş bir yaşam tecrübesi olduğunu anlatan bu kişi, çocuklarının kariyerleri için de en büyük desteği verdiğini ekledi.

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YOLANDA KIZININ KARİYERİYLE ÇOK İLGİLİYDİ

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in adını vermeyen bu arkadaşına göre Yolanda Hadid, kızının kariyeriyle yakından ilgiliydi. Malik'in de Gigi için aynı desteği vermesini arzu ediyordu ama olaylar böyle gelişmedi. Çifte yakın bu kaynak "Malik'in gösteri dünyasında oyunu kurallara göre oynama konusundaki isteksizliğinin Gigi'nin kariyerini de olumsuz etkilediğini düşünüyordu" dedi. Bütün bu görüş farklılıklarının da Malik ile Yolanda Hadid'in arasında gerilim yarattığı ve olayların bu noktaya kadar geldiği ifade ediliyor.

'ZAYN İLE YAŞAMA KONUSUNDA ZORLANDIĞI ZAMANLAR OLDU'

Zayn Malik'in People dergisine konuşan bir arkadaşı da genç çiftin ilişkisini "son derece zehirli bir ilişki" olarak nitelendirdi. Gigi Hadid'in bir aile dostu da Zayn'ın karmaşık bir kişiliği olduğunu belirterek "Malik ile yaşama konusunda zorlandığı zamanlar oluyordu" diye konuştu.