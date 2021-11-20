Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim

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VİDEO BİRKAÇ AY ÖNCE ÇEKİLDİ

Hadid'in Vogue dergisi için, bu yıl daha önce çekilen bir videosu yeniden ortaya çıktı ve eleştirilerin de hedefi oldu. Hadid bu videoda 2015'ten bu yana geçirdiği değişimi, katıldığı etkinliklerde giydiği kıyafetleri bir kez daha hatırlatıp o anlarda neler hissettiğini anlatıyor.

'ANNEM İZİN VERMEZDİ'

Hadid o videoda, büyüme çağlarında hiçbir zaman ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler ve ayakkabılar giymediğini anlatıyor. Hatta zengin bir ailede dünyaya gelmiş olmasına rağmen, ünlülerin çok tercih ettiği ünlü bir markanın ayakkabılarını giymek için liseden mezun olmayı beklediğini hatırlatıyor. Hadid "Annem buna asla izin vermezdi. Sanırım ilk Louboutin ayakkabılarımı liseden mezun olduğumda giydim" diyor.

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'O FOTOĞRAFTA İLK KEZ ÇOK MUTLUYDUM'

Bella Hadid, bu yıl gerçekleyen 74'üncü Cannes Film Festivali sırasında çekilen bir başka fotoğrafı anlatırken de sözü taktığı Chopard imzalı küpelere getiriyor. O an hakkında "Çok iyi ve çok güzel hissettim" diye devam ediyor. Sonra da ekliyor: "Bu beni duygusal yapıyor, çünkü o fotoğrafta, bütün yetişkinlik hayatımda ilk defa çok mutluydum. Ve başlangıçta gördüğüm kızla karşılaştırdım. O kız çok mutsuzdu, 2021'de ise o kız çok tatmin olmuş ve çok mutlu."

'BU İLERMEYİ SEVİYORUM'

Bella Hadid, dergi için çekilen videoda "Bu ilerlemeyi seviyorum. Yıllardır içinde bulunduğum o zihinsel durumdan kurtulduğum için kendimi şanslı hissediyorum" diye konuşuyor.

BİR SOSYAL MEDYA PLATFORMUNDA ELEŞTİRİ VE ALAY KONUSU OLDU

İşte Bella Hadid'in, yetişme çağında mahrum kaldığı, ancak ilerleyen yıllarda kavuştuğu pahalı kıyafetleri giydiği için kendini mutlu ve güzel hissettiğini söylediği bu video, bir Tiktok kullanıcısı tarafından tekrar gündeme getirildi. Hadid'in bu sözleri de alaylı yorumlara neden oldu. Aradan geçen aylara rağmen kimsenin fazla dikkatini çekmeyen bu video sosyal medya platformu Tiktok'ta adını duyuran Dennis Feitosa tarafından tekrar gündeme getirildi.

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'VAY CANINA! İŞTE BU ÇOK HOŞTU'

Dennis Feitosa, Bella Hadid'in bu videosunu "Vay canına! İşte bu çok hoştu" yorumuyla paylaştı. Bunun ardından Feitosa'nın paylaşımına yanıt vermekte gecikmedi Bella Hadid. Yine Tiktok'u kullanan Hadid bir dizi mesaj yazdı. Hadid, videoda söylediklerinin "kötü bir hikaye" olduğunu vurgulayıp bu kadar acınası olduğu için özür diledi.

'BANA HEDİYE EDİLEN BİR ÇİFT AYAKKABIYI ÜÇ YIL GİYDİM'

Bella Hadid, Vogue dergisi için çekilen videonun, insanların kendisinin tasarım kıyafetler giyerek büyüdüğünü düşünmesine bir yanıt olduğunu anlattı paylaşımında. Sahip olduğu hiçbir şeyi hafife almadığını belirten Hadid "Bazen bunları hak etmediğimi de hissediyorum" diye yazdı. Model, kariyerinin ilk üç yılı boyunca kendisine hediye edilen bir çift ayakkabıyı giydiğini de satırlarına ekledi.

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'BEN DE KENDİMİ DİNLEMEZDİM'

Bütün bunların sonunda "Bu kadar acınası olduğum için özür dilerim" diye yazan Bella Hadid satırlarını "Katılıyorum, ben de kendi konuşmamı dinleyemezdim" diye bitirdi.

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