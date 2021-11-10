Bella Hadid'in iki gözü iki çeşme: Her gün, her gece ağlıyorum

Haberin Devamı

O DA İÇ DÜNYASINI AÇTI

Hadid'i bu paylaşımı yapmaya yönlendiren ise Bill ve Jada Pinkett Smith'in kızı Willow'un iç dünyasını gözler önüne serdiği bir videoyu paylaşması oldu. Bella Hadid, Smith'in paylaşımına "seni ve sözlerini seviyorum" diye yorum yaptı. Sonra da kendi iç dünyasını, herkesten sakladıklarını Instagram'daki 47 milyondan fazla takipçisiyle paylaştı.

'KAYBOLMUŞ, KAFASI KARIŞMIŞ, NEDEN BURADA OLDUKLARINI BİLMİYORLAR'

Bella Hadid paylaşımında “İnsanların, temelde herkesin aynı şekilde hissettiğini unuttuklarını" belirtti. Model bu durumu da " Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller" diyerek tanımladı. Herkesin bu tür duyguların üstünü örtmeye çalıştığını anlatan Hadid "Kusurlarımızda bir araya geleceğiz" diye yazdı.

Haberin Devamı

'İYİ OLACAĞIZ'

Hadid, gözyaşları içindeki fotoğraflarına yer verdiği paylaşımını şöyle sürdürdü: " Güvensizliğimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve her şeyi güzel ve doğal olarak kabul edin" diyen Hadid, "Bu duvarları yıkacak ve herkesin ‘Hayır, seni, acını ve sevincini anlıyorum’ demesini sağlayacak olan şey bu. İyi olacağız."

'SOSYAL MEDYA GERÇEK BİR DÜNYA DEĞİL'

Bella Hadid, sosyal medyanın gerçek bir dünya olmadığının da altını çizdi. En çarpıcı itirafı ise son birkaç yıldır her gün ve her gece ağladığını söylemesi oldu. Hadid "Sosyal medya gerçek değil. Mücadele eden herkes için aynı, bunu unutmayın. Bazen duymak istediğiniz sadece yalnız olmadığınızdır. Benden size gelsin; yalnız değilsiniz. Sizi seviyorum, sizi seviyorum ve sizi duyuyorum. Kişisel yardım ve ruhsal hastalık( kimyasal dengesizlik, doğrusal değildir, hemen hemen engelleri lunaparkta bir hız treni ile geçmek gibidir" yazdı.

INSTAGRAM'DA AĞLAYAN AĞLAYANA

Bella Hadid son dönemde Instagram'da içini döken tek ünlü değil. Görünüşe göre o da emekli model Paulina Porizkova'nın izinden gitmeye karar verdi. "Instagram'daki ağlayan kadın" olarak tanınan 55 yaşındaki Porizkova da sık sık gözyaşları içindeki video ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Son olarak geçen eylül ayında hüngür hüngür ağladığı bir videoya sayfasında yer vermişti Porizkova. Onun bu videosu da olay oldu.

Haberin Devamı

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

1984 yılında ünlü Sports Illustrated dergisine kapak pozu veren ilk Orta Avrupalı model olarak tarihe geçen Porizkova, hüngür hüngür ağlarken çektiği uzun bir videoyu Instagram hesabında paylaştı. Çek model, bu paylaşımla birlikte uzun bir mesaj da kaleme aldı. Akıttığı yaşların "eski kendisini" tıpkı bir yangın gibi yakıp yok ettiğini ve böylece yenilenmeye hazır olduğunu ifade etti. Parizkova'nın bu ilginç paylaşımına ünlü ya da ünsüz takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Birçoğu o ağlarken yanında olup ona sarılmak istediğini belirtti. Bazıları da onun bu kırılganlığını "insanları sevme gücünün yoğunluğuna" bağladı.

Haberin Devamı

'YALNIZLIK DUYGUSUNDAN İLK KEZ BU KADAR ETKİLENDİM'

İlginç bir hayat hikayesine sahip olan Paulina Porizkova, araları kötü olsa da beraber yaşadıkları evde hayata veda eden eski eşi The Cars grubunun solisti Ric Ocasek'in, 15 Eylül'deki ikinci ölüm yıl dönümü başta olmak üzere hayatında birçok şeyin kötü hissetmesine neden olduğunu belirtti mesajında. "Bu hafta benim için gerçekten ama gerçekten zor bir haftaydı" diye başladığı satırlarında eski eşinin ölüm yıl dönümü, iki çocuğunun 'yuvadan uçup' kendi hayatlarına gitmesinin kendisinde yarattığı yalnızlık duygusundan ilk kez bu kadar etkilendiğini anlattı. Porizkova, düşündüğü kadar sevilmediğini öğrenmiş olmanın da bu kadar gözyaşı dökmesine yol açan nedenler arasında olduğunu ekledi.

Haberin Devamı

'BÖYLE DEĞİLMİŞ GİBİ YAPMAYACAĞIM'

"Böyle değilmiş gibi numara yapmayacağım" yazan Porizkova "Keder kalp kırıklığı ve 15 yaşımdan beri ilk kez yalnızlık duygusu içinde kalmak beni bunalttı" diyerek sürdürdü satırlarını. Birçok kişinin kendisine "bu kadar incinmişken neden ve nasıl böyle videolar çektiği" hakkında sorular sorduğunu da belirtti Porizkova. "Bu güzel bir soru" diyerek anlatmayı sürdürdü. Kamerayı ayarlayıp çekime hazırlamanın, duygu dalgasını böldüğünü anlatan Porizkova "Bu sabah bu videoyu çektim. Çok canım yanıyordu ve bütün günü ağlayarak geçirdim. Dolayısıyla kamerayı hazırlamak sorun olmadı" yazarak bu durumu da anlattı.

Haberin Devamı

ONU GENÇ NESİL BÖYLE TANIYOR

Ric Ocasek ile evliliğinden iki tane yetişkin erkek çocuk annesi olan Paulina Porizkova, daha önce yaptığı bir Instagram paylaşımında da genç nesillerin kendisini "Instagram'da ağlayan kadın" olarak tanıdığını ifade etmişti. Daha önce gözyaşları içinde fotoğraflarını paylaşan Porizkova söz konusu paylaşımda "Arkadaşlarımla yemek yediğim restoranda tuvalete gitmek için kalktım. O sırada yaşı itibariyle beni tanıması mümkün olmayan genç bir kadın bana bakarak "Aa! Siz...." dedi ve cümlesini bitiremedi. Ben de fazla uzatmamak için 'Evet, benim' diye yanıt verdim. Sonra genç kadın arkamdan seslendi 'Siz Instagram'da ağlayan kadınsınız' diyerek yaşadığı bir olayı anlatmıştı.