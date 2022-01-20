Güzelliği yeğenine miras kaldı: Gülüşünü asla unutmayacağım

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ÖNCE COVID 19'A YAKALANDI SONRA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ailenin büyüklerinden biri önce Covid 19'a yakalandı, ardından da geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Hem ünlü kardeşi hem de ünlü yeğenleri onun kaybıyla hissettiklerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.





GIGI VE BELLA'NIN EN BÜYÜK HALASI

Moda dünyasının ünlü kardeşleri Gigi, Bella ve Anwar Hadid'in halası Ghada Hadid, hayata veda etti. Hadid ailesinin, hayatta kalan az sayıdaki büyüğünden biri olan Ghada'nın vefatını da kardeşi Mohamed Hadid başta olmak üzere Bella Hadid ve annesi Gigi Hadid sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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GÜZELLİĞİNİ YEĞENLERİNE MİRAS BIRAKTI

Gençlik fotoğraflarından, güzelliğini yeğeni Bella'ya miras bıraktığı anlaşılan Ghada Hadid için en dokunaklı mesaj kardeşi Mohamed'den geldi. Ablası ve aile büyüğü Ghada Hadid'in Covid 19'un yol açtığı zatürree nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü, ardından da kalp krizi geçirerek hayata veda ettiğini belirtti Mohamed Hadid.

'TANRI CENNETİNİN KAPILARINI ARDINA KADAR AÇSIN'

Ghada Hadid'in bir çocukluk fotoğrafına Instagram sayfasında yer veren Mohamed Hadid "Güzel ablam öldü" diyerek başladı mesajına. Ardından da "Tanrı cennetinin kapılarını ardına kadar açsın. Ghada sen cennette en güzel Filistinliler, annemiz, babamız ve sevgili kuzenimiz Zuhair ile birlikte olacaksın" diye yazdı.

Mohamed Hadid'in eski eşi Yolanda da sosyal medya paylaşımında görümcesi Ghada'yı "barışın sesi" olarak nitelendirdi. Cümlelerini "Seni seviyoruz" diye bitirdi.

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Gigi Hadid de halasının eski fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak onun kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Babası, halası ve tüm kardeşlerin birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Gigi Hadid "Parlayan gözlerini ve gülüşünü asla unutmayacağım" diye yazdı. Mohamed ile Bella Hadid, Ghada Hadid'in ölüm haberini aldıktan hemen sonra onun evinin bulunduğu Washington'a doğru yola çıktı.

FİLİSTİN'DEN GÖÇ ETTİLER

Gigi ve Bella Hadid'in baba tarafı Filistin kökenli. Dünyaya Hasıra kentinde gözlerini açan kardeşler daha sonra Suriye'ye oradan da ABD'ye göç etti. Hadid ailesinin iki erkek beş tane de kız çocuğu bulunuyordu. Kendisi Los Angeles'ın en tanınmış emlak geliştiricilerinden biri olan Mohamed Hadid'in Instagram paylaşımında anlattığına göre ablası Ghada da henüz 16 yaşındayken üniversiteye girdi ve sonra başarılı bir kariyer yaptı.

Gençlik yıllarında Ohio'da katıldığı güzellik yarışmasında birinci olan Ghada Hadid'in Lina adında bir kızı bulunuyordu.





Paylaşılan eski fotoğraflardan yeğeni Bella Hadid'in Ghada Hadid'e kendi kızından bile daha çok benzediği görüldü.

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Ghada Hadid'in kızı Lina da annesiyle çekilen bir çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.