YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenin, hep daha fazlasÄ±nÄ± deneyimleyin!

Â© Copyright 2021 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
MAGAZÄ°NEKRANDAHAYATSEYAHATSTÄ°LKEYÄ°FMUCÄ°ZE LEZZETLER
HÃ¼rriyet Arama
MaÃ§a damga vuran pozisyon Mehmet TopalÄ±n golÃ¼ iptal edildi, CÃ¼neyt Ã‡akÄ±rÄ±n kararÄ±...Maça damga vuran pozisyon! Mehmet Topal'Ä±n golü iptal edildi, Cüneyt ÇakÄ±r'Ä±n kararÄ±...#BeÅŸiktaÅŸ
Cumhuriyet Gazetesine 3 kuruÅŸluk dava... ManipÃ¼lasyon yapmayÄ±n, habercilik etiÄŸine uyunCumhuriyet Gazetesi'ne 3 kuruÅŸluk dava... 'Manipülasyon yapmayÄ±n, habercilik etiÄŸine uyun!'#Demirören Grubu
HÃ¼kÃ¼metten EYT iÃ§in yeni formÃ¼l Bekleme sÃ¼resinde 2-3 yÄ±llÄ±k avantajHükümetten EYT için yeni formül! Bekleme süresinde 2-3 yÄ±llÄ±k avantaj#Dar Gelirli
ErdoÄŸandan G20de peÅŸ peÅŸe kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerErdoÄŸan'dan G20'de peÅŸ peÅŸe kritik görüÅŸmeler!#ErdoÄŸan
BeÅŸiktaÅŸ, Hataydan puansÄ±z dÃ¶nÃ¼yorBeÅŸiktaÅŸ, Hatay'dan puansÄ±z dönüyor#Hatayspor
DÃ¼nya bu anlarÄ± konuÅŸuyor... G20 zirvesinde tokalaÅŸma kriziDünya bu anlarÄ± konuÅŸuyor... G20 zirvesinde tokalaÅŸma krizi#TokalaÅŸma Krizi
Hatayspor - BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda buzlar eridi Sergen YalÃ§Ä±n ve Ã–mer ErdoÄŸan...Hatayspor - BeÅŸiktaÅŸ maçÄ±nda buzlar eridi! Sergen YalçÄ±n ve Ömer ErdoÄŸan...#Sergen YalçÄ±n
FlaÅŸ adaylÄ±k aÃ§Ä±klamasÄ±: Ã‡ok kiÅŸi geliyor, Ã¶zgeÃ§miÅŸ bÄ±rakanlar varFlaÅŸ adaylÄ±k açÄ±klamasÄ±: Çok kiÅŸi geliyor, özgeçmiÅŸ bÄ±rakanlar var#CHP
BirÃ§ok Ã¼lkeden peÅŸ peÅŸe haberler... YÃ¼zbinlerce kiÅŸi koronavirÃ¼s nedeniyle iÅŸinden olabilirBirçok ülkeden peÅŸ peÅŸe haberler... Yüzbinlerce kiÅŸi koronavirüs nedeniyle iÅŸinden olabilir!#Koronavirüs
FenerbahÃ§enin 11i belli oldu SÃ¼rpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Süper Lig
SÄ±cak dakikalar Ä°stanbulda faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼...SÄ±cak dakikalar! Ä°stanbul'da faciadan dönüldü...#Ä°stanbul
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yüzünü paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±#Gigi Hadid Zayn Malik AyrÄ±ldÄ±
Ä°tiraflar peÅŸ peÅŸe geldi...Gizem Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ Ä°tiraflar peÅŸ peÅŸe geldi...Gizem çözüldü!#Alec Baldwin
Ã–zcan Denizin en kÃ¶tÃ¼ senaryosuÖzcan Deniz'in en kötü senaryosu#AltÄ±n FiyatlarÄ±
ABD bu bebeÄŸi konuÅŸuyor Erken doÄŸdu ama kilosu...ABD bu bebeÄŸi konuÅŸuyor! Erken doÄŸdu ama kilosu...#ABD
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yüzünü paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

#Gigi Hadid Zayn Malik AyrÄ±ldÄ±#Gigi Hadid#Yolanda Hadid
YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

Son birkaç gündür gösteri dünyasÄ±nda milyonlarca meraklÄ± bakÄ±ÅŸ Gigi Hadid ile Zayn Malik'in ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na odaklandÄ±. Konuyla ilgili çok sayÄ±da iddia ortada dolaÅŸÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

GERÄ°LÄ°M GEÃ‡EN YIL BAÅžLADI
Kesin olan ayrÄ±ntÄ± ise Zayn Malik'in Yolanda Hadid ile ateÅŸli, hatta kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir tartÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi. Hatta Malik'in Gigi Hadid'in annesini ÅŸifonyere doÄŸru ittiÄŸi. Fakat 57 yaÅŸÄ±ndaki Yolanda Hadid ile Zayn Malik arasÄ±ndaki gerilimin Ã¶ncesi de var Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

SAVAÅž BÃ–YLE BAÅžLADI
ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re 28 yaÅŸÄ±ndaki Malik, sevgilisi Gigi Hadid'in hamilelik haberini basÄ±na sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelendiÄŸi iÃ§in Yolanda Hadid'e pek de sÄ±cak bakmÄ±yordu. Ama sonra yaÅŸanan bir baÅŸka olay Yolanda Hadid ile Zayn Malik'in arasÄ±nda resmen bir savaÅŸ baÅŸlattÄ±.
Â

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

KHAI'NÄ°N YÃœZÃœNÃœ GÃ–STERMEME KARARI
Hamilelik haberini uzun sÃ¼re gizleyen Gigi Hadid, sonunda koronavirÃ¼s karantinasÄ± sÄ±rasÄ±nda online olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda mutlu haberi verdi. Hem Hadid hem de Malik, kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸinde minik kÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermeden ellerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip bunu da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ã–zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veren Zayn Malik ile Gigi Hadid bu konuda aynÄ± fikirdeydi. 26 yaÅŸÄ±ndaki Hadid, kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ± ama asla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermedi.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrÄ±ldÄ±: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduÄŸunu iddia ettiGigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrÄ±ldÄ±: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduÄŸunu iddia etti
Gösteri dünyasÄ±nÄ±n mutlu çifti olarak bilinen Gigi Hadid ile Zayn Malik'ten ÅŸoke eden bir haber geldi: Bir dargÄ±n bir barÄ±ÅŸÄ±k iliÅŸkilerini Khai adlÄ± bir bebekle taçlandÄ±ran ve bir süredir sakin bir hayat süren çift ayrÄ±ldÄ±. Üstelik iddialara göre bunun ardÄ±nda aile içi ÅŸiddet var.

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

Haberin DevamÄ±

KIZININ ADINI BÄ°LE UZUN SÃœRE AÃ‡IKLAMADI
Hatta hayranlarÄ±nÄ±n onca merakÄ±na raÄŸmen ne Hadid ne de Malik, uzun sÃ¼re kÄ±zlarÄ±na hangi ismi verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Sonunda Gigi Hadid, Instagram sayfasÄ±nda biyografi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne "Khai'nin annesi" yazarak kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± duyurmuÅŸ oldu. BebeÄŸin ismi aÃ§Ä±klandÄ± ama yÃ¼zÃ¼ hiÃ§bir ÅŸekilde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

SOSYAL MEDYADA YANLIÅžLIKLA TORUNUNUN YÃœZÃœNÃœ GÃ–STERDÄ°
Ä°ÅŸte Yolanda Hadid, bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda bu konuda beklenmedik bir ÅŸey yaptÄ±. Torunu Khai'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Sonradan paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p bir baÅŸka fotoÄŸraf koysa da bu davranÄ±ÅŸÄ± Zayn Malik'i Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ± iddialara gÃ¶re.

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±rGigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r
Sevgilisi ve küçük kÄ±zÄ±nÄ±n annesi Gigi Hadid ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatta Hadid'in annesi Yolanda'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen ama kendisi bunu reddeden Zayn Malik'e ailesinden destek geldi.

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

FOTOÄžRAFI KALDIRDI AMA ZAYN DA Ã‡Ä°LEDEN Ã‡IKTI
AslÄ±nda bu fotoÄŸrafta Khai'nin yÃ¼zÃ¼ bir aynadan yansÄ±ma ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ama bu bile Malik'in Yolanda Hadid'e Ã¶fkelenmesine yetti. Ondan sonra da Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasÄ±ndaki gerilim giderek yÃ¼kseldi ve olaylar bu duruma geldi. Malik'in bir arkadaÅŸÄ± bu konuda "GeÃ§en Ocak ayÄ±nda Yolanda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Khai'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Zayn Malik de bunu gÃ¶rÃ¼nce Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliÄŸine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyor" dedi.

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

Haberin DevamÄ±

GERÄ°LÄ°M GÄ°DEREK YÃœKSELDÄ°
AynÄ± kaynak, Yolanda'nÄ±n gÃ¶rmediÄŸi ayrÄ±ntÄ±nÄ±n da bu olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. "Gigi ve Zayn kÄ±zlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesine son derece karÅŸÄ±. Bu da aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir gerilime neden oluyor" diye konuÅŸtu.

Zayn Malik, Gigi Hadidin annesine kÃ¼fÃ¼r yaÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸZayn Malik, Gigi Hadid'in annesine küfür yaÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸ
Gigi Hadid ile Zayn Malik ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin yeni detaylar ortaya çÄ±kÄ±yor. GörünüÅŸe göre 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana bir ayrÄ±lÄ±p bir barÄ±ÅŸan çiftin iliÅŸkisi hiç de öyle dÄ±ÅŸarÄ±dan göründüÄŸü kadar mükemmel deÄŸilmiÅŸ.

YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

YOLANDA, Ã‡OCUKLARINI HÄ°Ã‡ GÄ°ZLEMEDÄ°
Eski bir model ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan Yolanda Hadid, Ã§ocuklarÄ± Gigi ve Bella'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±nda onlarÄ± kameralarla tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. BÃ¶ylece onlar iÃ§in moda dÃ¼nyasÄ±na uzanan yolu da aÃ§mÄ±ÅŸ oldu. Fakat kÄ±zÄ± Gigi, kendi kÄ±zÄ± Khai iÃ§in Yolanda ile aynÄ± fikirde deÄŸil. Onun ve sevgilisi Zayn Malik'in amacÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ uzun sÃ¼re kamuoyunun meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan uzak tutmak.

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Gigi Hadid Zayn Malik AyrÄ±ldÄ±#Gigi Hadid#Yolanda Hadid

BAKMADAN GEÇME!

Gizem Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ Alec Baldwin olayÄ±nda itiraflar peÅŸ peÅŸe geldi

Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayÄ±nda itiraflar peÅŸ peÅŸe geldi

O olmasaydÄ± bugÃ¼n hiÃ§birimiz hayatta olmayabilirdik... HuzurlarÄ±nÄ±zda Ã¶lÃ¼msÃ¼z kadÄ±n

O olmasaydÄ± bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... HuzurlarÄ±nÄ±zda 'ölümsüz' kadÄ±n

Cristiano Ronaldo, Ariana Grandeyi geÃ§ti, o listede de zirveye yaklaÅŸtÄ± PaylaÅŸÄ±mÄ± milyonlarca beÄŸeni aldÄ±

Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaÅŸtÄ±! PaylaÅŸÄ±mÄ± milyonlarca beÄŸeni aldÄ±

Yonca Evcimik: SÃ¼leyman Bey 45 dakika nikahÄ± bekledi

Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahÄ± bekledi

Dar gelirliye destek hamlesi

Dar gelirliye destek hamlesi