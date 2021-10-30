YanlÄ±ÅŸlÄ±kla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±, aile karÄ±ÅŸtÄ±

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GERÄ°LÄ°M GEÃ‡EN YIL BAÅžLADI

Kesin olan ayrÄ±ntÄ± ise Zayn Malik'in Yolanda Hadid ile ateÅŸli, hatta kÃ¼fÃ¼rlÃ¼ bir tartÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi. Hatta Malik'in Gigi Hadid'in annesini ÅŸifonyere doÄŸru ittiÄŸi. Fakat 57 yaÅŸÄ±ndaki Yolanda Hadid ile Zayn Malik arasÄ±ndaki gerilimin Ã¶ncesi de var Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

SAVAÅž BÃ–YLE BAÅžLADI

ABD basÄ±nÄ±na yansÄ±yan iddialara gÃ¶re 28 yaÅŸÄ±ndaki Malik, sevgilisi Gigi Hadid'in hamilelik haberini basÄ±na sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phelendiÄŸi iÃ§in Yolanda Hadid'e pek de sÄ±cak bakmÄ±yordu. Ama sonra yaÅŸanan bir baÅŸka olay Yolanda Hadid ile Zayn Malik'in arasÄ±nda resmen bir savaÅŸ baÅŸlattÄ±.

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KHAI'NÄ°N YÃœZÃœNÃœ GÃ–STERMEME KARARI

Hamilelik haberini uzun sÃ¼re gizleyen Gigi Hadid, sonunda koronavirÃ¼s karantinasÄ± sÄ±rasÄ±nda online olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda mutlu haberi verdi. Hem Hadid hem de Malik, kÄ±zlarÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸinde minik kÄ±zÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermeden ellerinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± Ã§ekip bunu da sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Ã–zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸine bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veren Zayn Malik ile Gigi Hadid bu konuda aynÄ± fikirdeydi. 26 yaÅŸÄ±ndaki Hadid, kÄ±zÄ±yla Ã§ekilen fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ± ama asla kÄ±zÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermedi.

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KIZININ ADINI BÄ°LE UZUN SÃœRE AÃ‡IKLAMADI

Hatta hayranlarÄ±nÄ±n onca merakÄ±na raÄŸmen ne Hadid ne de Malik, uzun sÃ¼re kÄ±zlarÄ±na hangi ismi verdiklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Sonunda Gigi Hadid, Instagram sayfasÄ±nda biyografi bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne "Khai'nin annesi" yazarak kÄ±zÄ±nÄ±n adÄ±nÄ± duyurmuÅŸ oldu. BebeÄŸin ismi aÃ§Ä±klandÄ± ama yÃ¼zÃ¼ hiÃ§bir ÅŸekilde kamuoyuyla paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

SOSYAL MEDYADA YANLIÅžLIKLA TORUNUNUN YÃœZÃœNÃœ GÃ–STERDÄ°

Ä°ÅŸte Yolanda Hadid, bu yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda bu konuda beklenmedik bir ÅŸey yaptÄ±. Torunu Khai'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. Sonradan paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p bir baÅŸka fotoÄŸraf koysa da bu davranÄ±ÅŸÄ± Zayn Malik'i Ã§ileden Ã§Ä±kardÄ± iddialara gÃ¶re.

FOTOÄžRAFI KALDIRDI AMA ZAYN DA Ã‡Ä°LEDEN Ã‡IKTI

AslÄ±nda bu fotoÄŸrafta Khai'nin yÃ¼zÃ¼ bir aynadan yansÄ±ma ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ama bu bile Malik'in Yolanda Hadid'e Ã¶fkelenmesine yetti. Ondan sonra da Zayn Malik ile Yolanda Hadid arasÄ±ndaki gerilim giderek yÃ¼kseldi ve olaylar bu duruma geldi. Malik'in bir arkadaÅŸÄ± bu konuda "GeÃ§en Ocak ayÄ±nda Yolanda yanlÄ±ÅŸlÄ±kla Khai'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±. Zayn Malik de bunu gÃ¶rÃ¼nce Ã§Ä±lgÄ±na dÃ¶ndÃ¼. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliÄŸine Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem veriyor" dedi.

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GERÄ°LÄ°M GÄ°DEREK YÃœKSELDÄ°

AynÄ± kaynak, Yolanda'nÄ±n gÃ¶rmediÄŸi ayrÄ±ntÄ±nÄ±n da bu olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. "Gigi ve Zayn kÄ±zlarÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesine son derece karÅŸÄ±. Bu da aralarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir gerilime neden oluyor" diye konuÅŸtu.

YOLANDA, Ã‡OCUKLARINI HÄ°Ã‡ GÄ°ZLEMEDÄ°

Eski bir model ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan Yolanda Hadid, Ã§ocuklarÄ± Gigi ve Bella'nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸlarÄ±nda onlarÄ± kameralarla tanÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. BÃ¶ylece onlar iÃ§in moda dÃ¼nyasÄ±na uzanan yolu da aÃ§mÄ±ÅŸ oldu. Fakat kÄ±zÄ± Gigi, kendi kÄ±zÄ± Khai iÃ§in Yolanda ile aynÄ± fikirde deÄŸil. Onun ve sevgilisi Zayn Malik'in amacÄ± kÄ±zlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nÃ¼ uzun sÃ¼re kamuoyunun meraklÄ± bakÄ±ÅŸlarÄ±ndan uzak tutmak.

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