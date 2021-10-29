Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti

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KIZLARI KHAI'YE ORTAK EBEVEYNLİK YAPACAKLAR

People'ın çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, 2015 yılından bu yana birkaç kez ayrılıp barışan ve son olarak bir bebek sahibi olan Hadid ile Malik, bu kez ilişkilerini kesin olarak bitirdi. Çift, kısa bir süre önce bir yaşına giren kızları Khai'nin büyütülmesinde ise sorumlulukları ortak paylaşacak.

YOLANDA, HER ZAMAN KIZI VE TORUNUNUN YANINDA

Gigi Hadid ile Zayn Malik'e yakın bir kaynak People'a "Şu anda birlikte değiller. Ama bebekleri Khai'ye iyi birer ebeveyn olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gigi'nin annesi Yolanda da kızı ve torunu konusunda son derece korumacı davranıyor" diye konuştu.

YOLANDA HADID, ZAYN MALIK'İN KENDİSİNE VURDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

25 yaşındaki Hadid ile 28 yaşındaki Malik'in ayrılmasının perde arkasında ise modelin annesi Yolanda Hadid'in "Zayn Malik'in kendisine vurduğu" yolundaki iddiasının olduğu haberleri yer alıyor ABD basınında. TMZ sitesinin iddiasına göre Yolanda Hadid, bir tartışma sırasında Zayn Malik, kendisine vurdu. Yolanda Hadid'in, 28 Ekim'de meydana geldiğini ileri sürdüğü bu olay nedeniyle polise başvurmayı planladığı da iddialar arasında. Fakat şu ana kadar bu konuda polise yapılmış herhangi bir başvuru bulunmadığı belirtiliyor.

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ZAYN, İDDİALARI REDDETTİ

Fakat Zayn Malik, Yolanda Hadid'in bu iddiasını yalanlayarak, Gigi Hadid'in evinde meydana gelen tartışma sırasında sadece birbirlerine sert sözler söylediklerini savundu.

BİR BAR KAVGASINA KARIŞMIŞTI

Zayn Malik bu yılın haziran ayında New York'ta bir gece kulübünün önünde bir kavgaya karışmıştı. Genç adam, üstsüz bir şekilde karşısındaki kişiyle kavga ederken kameralara yakalandı. İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre kavga, gece yarısından sonra saat 02:00 sıralarında meydana geldi. New York, Eastvillage'de bulunan Amsterdam Billiard Club'da eğlenen Zayn Malik bir ara sigara içmek için dışarıya çıktı.

ÖNCE KÜFÜRLÜ AĞIZ DALAŞI

O sırada da Malik'in eğlendiği barın hemen yanında bulunan Little Sister Lounge adlı bir başka bardan bir grup çıktı. Onlardan biri Malik'e bir şeyler söyledi. Malik de bunun üzerine "Ne diyorsun sen?" diyerek küfürle karşılık verdi. İddialara göre aynı adam Zayn Malik'e homofobik sözler sarf edince, ünlü şarkıcı iyice sinirlendi ve ağız dalaşı giderek kavgaya dönüştü. Bu sırada Zayn Malik'le kavgaya girişen diğer adamın arkadaşları ikisini ayırmaya çalıştı. Fakat Malik'in sakinleşmesi bir türlü mümkün olmadı.

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BABALIK İLE İŞ YAŞAMINI DENGEDE TUTMAK İÇİN ÇABA HARCIYORDU

One Direction adlı müzik grubuyla adını duyurduktan sonra kariyerine solo olarak devam etme kararı alan Zayn Malik, babalık ile iş yaşamını birlikte yürütmek için büyük bir gayret sarf ettiğini anlatmıştı bir röportajında.

BİR DARGIN BİR BARIŞIK

Tam adı adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına decam edeh Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.

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AYRI KALAMAMIŞLARDI

Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi.

AİLELERİ DE TANIŞMIŞTI

Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı. Hadid'in babası gayrimenkul kralı olarak bilinen Mohamed Hadid. Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu.

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