Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Cumhuriyet 98 yaşında Atatürk ilk kez akşam yemeğinde anlattıCumhuriyet 98 yaşında! Atatürk ilk kez akşam yemeğinde anlattı#29 Ekim
Efendiler Her fırsatta Atatürke minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyinizEfendiler! Her fırsatta Atatürk'e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz#Cumhuriyet
Transfer ateşini eşi yaktı Gece yarısı paylaştı... Hayallerim detayı...Transfer ateşini eşi yaktı! Gece yarısı paylaştı... "Hayallerim" detayı...#Fenerbahçe
Hepsi Cumhuriyetin eseri Bilimden sanata, spordan teknolojiye...Hepsi Cumhuriyet'in eseri! Bilimden sanata, spordan teknolojiye...#Cumhuriyet
Fahiş fiyatta son dakika Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyatta son dakika! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Yüz binlerce kişi bunu bekliyordu En büyük ikinci kripto parada rekorYüz binlerce kişi bunu bekliyordu! En büyük ikinci kripto parada rekor#Ethereum
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
1997 yılında son bulmuştu Elon Musk yeni hedefini duyurdu1997 yılında son bulmuştu! Elon Musk yeni hedefini duyurdu#Elon Musk
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Cemevleriyle ilgili düzenleme geliyorCemevleriyle ilgili düzenleme geliyor#Cemevi
Ankaradan Washingtona F-35 krizi için üç çözüm önerisiAnkara'dan Washington'a F-35 krizi için üç çözüm önerisi#F-35
Meteoroloji tek tek sıraladı Bu bölgelerde yaşayanlar dikkatMeteoroloji tek tek sıraladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat#Meteoroloji
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldıŞeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı#Şeyma Subaşı
Cumhuriyet’e asıl ihanet ve ‘iç cephe’de çatlakCumhuriyet’e asıl ihanet ve ‘iç cephe’de çatlak#CHP
Vitor Pereiradan yeni Mesut Özil kararı İşler değişti...Vitor Pereira'dan yeni Mesut Özil kararı! İşler değişti...#Fenerbahçe
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti

#Gigi Hadid#Zayn Malik#Yolanda Hadid

Gösteri dünyasının mutlu çifti olarak bilinen Gigi Hadid ile Zayn Malik'ten şoke eden bir haber geldi: Bir dargın bir barışık ilişkilerini Khai adlı bir bebekle taçlandıran ve bir süredir sakin bir hayat süren çift ayrıldı. Üstelik iddialara göre bunun ardında aile içi şiddet var.

Haberin Devamı

KIZLARI KHAI'YE ORTAK EBEVEYNLİK YAPACAKLAR
People'ın çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, 2015 yılından bu yana birkaç kez ayrılıp barışan ve son olarak bir bebek sahibi olan Hadid ile Malik, bu kez ilişkilerini kesin olarak bitirdi. Çift, kısa bir süre önce bir yaşına giren kızları Khai'nin büyütülmesinde ise sorumlulukları ortak paylaşacak.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

YOLANDA, HER ZAMAN KIZI VE TORUNUNUN YANINDA
Gigi Hadid ile Zayn Malik'e yakın bir kaynak People'a "Şu anda birlikte değiller. Ama bebekleri Khai'ye iyi birer ebeveyn olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Gigi'nin annesi Yolanda da kızı ve torunu konusunda son derece korumacı davranıyor" diye konuştu.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

YOLANDA HADID, ZAYN MALIK'İN KENDİSİNE VURDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ
25 yaşındaki Hadid ile 28 yaşındaki Malik'in ayrılmasının perde arkasında ise modelin annesi Yolanda Hadid'in "Zayn Malik'in kendisine vurduğu" yolundaki iddiasının olduğu haberleri yer alıyor ABD basınında. TMZ sitesinin iddiasına göre Yolanda Hadid, bir tartışma sırasında Zayn Malik, kendisine vurdu. Yolanda Hadid'in, 28 Ekim'de meydana geldiğini ileri sürdüğü bu olay nedeniyle polise başvurmayı planladığı da iddialar arasında. Fakat şu ana kadar bu konuda polise yapılmış herhangi bir başvuru bulunmadığı belirtiliyor.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

Haberin Devamı

ZAYN, İDDİALARI REDDETTİ
Fakat Zayn Malik, Yolanda Hadid'in bu iddiasını yalanlayarak, Gigi Hadid'in evinde meydana gelen tartışma sırasında sadece birbirlerine sert sözler söylediklerini savundu.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

BİR BAR KAVGASINA KARIŞMIŞTI
Zayn Malik bu yılın haziran ayında New York'ta bir gece kulübünün önünde bir kavgaya karışmıştı. Genç adam, üstsüz bir şekilde karşısındaki kişiyle kavga ederken kameralara yakalandı. İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre kavga, gece yarısından sonra saat 02:00 sıralarında meydana geldi. New York, Eastvillage'de bulunan Amsterdam Billiard Club'da eğlenen Zayn Malik bir ara sigara içmek için dışarıya çıktı.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

ÖNCE KÜFÜRLÜ AĞIZ DALAŞI
O sırada da Malik'in eğlendiği barın hemen yanında bulunan Little Sister Lounge adlı bir başka bardan bir grup çıktı. Onlardan biri Malik'e bir şeyler söyledi. Malik de bunun üzerine "Ne diyorsun sen?" diyerek küfürle karşılık verdi. İddialara göre aynı adam Zayn Malik'e homofobik sözler sarf edince, ünlü şarkıcı iyice sinirlendi ve ağız dalaşı giderek kavgaya dönüştü. Bu sırada Zayn Malik'le kavgaya girişen diğer adamın arkadaşları ikisini ayırmaya çalıştı. Fakat Malik'in sakinleşmesi bir türlü mümkün olmadı.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

Haberin Devamı

BABALIK İLE İŞ YAŞAMINI DENGEDE TUTMAK İÇİN ÇABA HARCIYORDU
One Direction adlı müzik grubuyla adını duyurduktan sonra kariyerine solo olarak devam etme kararı alan Zayn Malik, babalık ile iş yaşamını birlikte yürütmek için büyük bir gayret sarf ettiğini anlatmıştı bir röportajında.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

BİR DARGIN BİR BARIŞIK
Tam adı adı Jelena Noura Hadid olan Gigi Hadid ile One Direction müzik grubunun üyesi olarak ünlendikten sonra müzik kariyerine tek başına decam edeh Zayn Malik'in aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.

Haberin Devamı

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

AYRI KALAMAMIŞLARDI
Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi.

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

AİLELERİ DE TANIŞMIŞTI
Gigi Hadid, Zayn Malik ile birlikte olduğu dönemde onun ailesiyle de yakındı. Her ikisinin de babaları Müslüman olan Hadid ile Malik, dini bayramları aileleriyle birlikte kutluyorlardı. Hadid'in babası gayrimenkul kralı olarak bilinen Mohamed Hadid. Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu.

Haberin Devamı

Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia etti

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gigi Hadid#Zayn Malik#Yolanda Hadid

BAKMADAN GEÇME!

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu