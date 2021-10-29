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Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

#Gigi Hadid Ve Zayn Malik AyrÄ±ldÄ±#Gigi Hadid#Zayn Malik
Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

Sevgilisi ve küçük kÄ±zÄ±nÄ±n annesi Gigi Hadid ile ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatta Hadid'in annesi Yolanda'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen ama kendisi bunu reddeden Zayn Malik'e ailesinden destek geldi.

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KARDEÅžÄ° SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERDÄ°
One Direction adlÄ± mÃ¼zik grubunun Ã¼yesi olarak tanÄ±ndÄ±ktan sonra kariyerine tek baÅŸÄ±na devam etme kararÄ± alan 28 yaÅŸÄ±ndaki Zayn Malik'in kÄ±z kardeÅŸi Waliyha sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden aÄŸabeyine destek mesajlarÄ± paylaÅŸtÄ±. Waliyha Malik Azad'Ä±n bazÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ± da Gigi Hadid'in ailesi ile Zayn Malik arasÄ±nda kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda baÅŸka gerilimler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesini de akÄ±llara getirdi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

ÅžÄ°FRELÄ° MESAJLAR MERAK UYANDIRDI
Waliyha Malik Azad, Instagram hesabÄ±nÄ±n hikayeler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸifreli bir mesaj paylaÅŸtÄ±. 22 yaÅŸÄ±ndaki Azad, bir mesajÄ±nda "Bu yÄ±ldan Ã¼Ã§ ders Ã§Ä±kardÄ±m. Ä°nsanlarÄ± olduklarÄ± yerde bÄ±rakÄ±n, durumlarÄ± olduÄŸu gibi kabul edin ve her aksiyon bir tepki gerektirmez" diye yazdÄ±.

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

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'KARMA, PEÅžÄ°NDEN GELÄ°R'
AÄŸabeyi Zayn Malik'in, konuyla ilgiliÂ  mesajÄ±nÄ± da kendi sayfasÄ±nda paylaÅŸan Waliyha Malik Azad'Ä±n en Ã§ok merak uyandÄ±ran mesajÄ± ise ÅŸu oldu: "Karma, eninde sonunda herkesin peÅŸinden gelir. HayatÄ±n boyunca baÅŸka insanlarÄ± rahatsÄ±z edip sonra da bundan kurtulamazsÄ±n." Waliyha Malik Azad'Ä±n "Ne ekersen onu biÃ§ersin. Er ya da geÃ§ evren senden hak ettiÄŸin intikamÄ± alÄ±r" paylaÅŸÄ±mÄ± da merak uyandÄ±rdÄ±.

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

'ALLAH SENÄ° EN SEVDÄ°ÄžÄ°N ÅžEYDEN SINAYACAKTIR'
GenÃ§ kadÄ±n bir baÅŸka paylaÅŸÄ±mÄ±nda da ÅŸu sÃ¶zlere yer verdi: " Allah seni en sevdiÄŸin ÅŸeyden sÄ±nayacaktÄ±r. Allah seni en korktuÄŸun yerden sÄ±nayacaktÄ±r, Allah seni en nefret ettiÄŸiniz ÅŸeyden sÄ±nayacaktÄ±r. Ama Allah asla seni, Ã¼stesinden gelemeyeceÄŸin bir durumda bÄ±rakmayacaktÄ±r" diye yazdÄ±. Waliyha Malik Azad bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± "Yolun her adÄ±mÄ±nda Allah'a gÃ¼ven. Ä°radenin olduÄŸu her yerde bir yol vardÄ±r. Allah'a tevekkÃ¼l et. ElhamdÃ¼lillah imtihanlar iÃ§in, ElhamdÃ¼lillah nimetler iÃ§in" cÃ¼mleleriyle bitirdi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

AÄ°LESÄ° TARAFINDAN Ã‡OK SEVÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° Ä°FADE ETTÄ°
Azad, diÄŸer mesajlarÄ±nda Malik ailesinin Zayn'Ä±n arkasÄ±nda olduÄŸunu ve ondan hiÃ§bir desteÄŸi esirgemeyeceÄŸini vurguladÄ±. Yolanda Hadid'e vurmakla suÃ§lanan Zayn Malik'in ailesi tarafÄ±ndan Ã§ok sevildiÄŸini ifade etti.
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Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

Ä°LÄ°ÅžKÄ°, BEKLENMEDÄ°K ÅžEKÄ°LDE BÄ°TTÄ°
Zayn Malik ile Gigi Hadid'in iniÅŸli Ã§Ä±kÄ±ÅŸlÄ±, darÄ±lmalÄ± barÄ±ÅŸmalÄ± iliÅŸkisi beklenmedik bir ÅŸekilde sona erdi iddialara gÃ¶re. Gigi Hadid'in evinde, Ã¼nlÃ¼ modelin yanlarÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±rada Zayn Malik ile Yolanda Hadid ciddi bir tartÄ±ÅŸmaya giriÅŸti.

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Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

HENÃœZ ÅžÄ°KAYETTE BULUNMADI
TMZ ve People'Ä±n iddialarÄ±na gÃ¶re Gigi Hadid'in, eski bir model ve TV yÄ±ldÄ±zÄ± olan annesi Yolanda, Malik'in kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta polise ÅŸikayette bulunacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Fakat ÅŸu ana kadar polis kayÄ±tlarÄ±nda bu konuda bir ÅŸikayete rastlanmadÄ±.

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

'AÄ°LE MESELESÄ°, DÃœNYANIN GÃ–ZÃœ Ã–NÃœNDE Ã‡Ã–ZÃœLMEMELÄ°'
Zayn Malik ise sevgilisinin annesine vurduÄŸu yolundaki iddialarÄ± reddetti. Bu konuda da sosyal medya Ã¼zerinden bir paylaÅŸÄ±m yaptÄ± genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±. Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Malik, Ã¶zel hayatÄ±na ve Ã¶zellikle de kÄ±zÄ± Khai'nin gÃ¼venli bir Ã§evrede bÃ¼yÃ¼mesine verdiÄŸi Ã¶nemin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Buna paralel olarak da aile sorunlarÄ±nÄ±n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ã§Ã¶zÃ¼lmesinden yana olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da vurguladÄ±.

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Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

BASINA 'SIZDIRILDIÄžINI' Ä°DDÄ°A ETTÄ°
PaylaÅŸÄ±mÄ±nda Yolanda Hadid ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmanÄ±n birkaÃ§ hafta Ã¶nce meydana geldiÄŸini ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±n gizliliÄŸini korumak iÃ§in bu konuda hiÃ§bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Zayn Malik. Hatta bu yÃ¼zden kendisine yÃ¶neltilen suÃ§lamalar karÅŸÄ±sÄ±nda sessiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi. Yolanda Hadid'den "partnerimin aile Ã¼yelerinden biri" diye sÃ¶z eden Zayn Malik, onun Gigi Hadid evde yokken Zayn Malik ile birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± eve girdiÄŸini anlattÄ±. Malik, Yolanda Hadid ile bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtip olayÄ±n "basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu.

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Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

'KIZIMI KORUMAYA KARARLIYIM'
Malik mesajÄ±nÄ± "Yine de paylaÅŸÄ±lan bÃ¼tÃ¼n sert sÃ¶zlere dahil olanlarÄ±n iyileÅŸeceÄŸine iliÅŸkin umutluyum ve daha Ã¶nemlisi, Khaiâ€™i korumak ve ona hak ettiÄŸi gizliliÄŸi vermek konusunda kararlÄ±yÄ±m" sÃ¶zleriyle bitirdi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

GIGI HADID DE Ã–ZEL HAYATINA SAYGI Ä°STEDÄ°
BÃ¼tÃ¼n bu iddialarÄ±n ardÄ±ndan Gigi Hadid, sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±. SÃ¶zcÃ¼, Ã¼nlÃ¼ modelin sadece kÄ±zÄ± Khai iÃ§in en iyisine odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "Bu sÃ¼re iÃ§inde Ã¶zel hayatÄ±n gizliliÄŸine saygÄ± istiyor" diye konuÅŸtu.

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Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrÄ±ldÄ±: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduÄŸunu iddia etti

Ä°lgili Haber:Gigi Hadid ile Zayn Malik bir kez daha ayrÄ±ldÄ±: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduÄŸunu iddia etti

Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

KIZLARI KHAI'YE ORTAK EBEVEYNLÄ°K YAPACAKLAR
People'Ä±n Ã§ifte yakÄ±n kaynaklara dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere gÃ¶re, 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana birkaÃ§ kez ayrÄ±lÄ±p barÄ±ÅŸan ve son olarak bir bebek sahibi olan Hadid ile Malik, bu kez iliÅŸkilerini kesin olarak bitirdi. Ã‡ift, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce bir yaÅŸÄ±na giren kÄ±zlarÄ± Khai'nin bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmesinde ise sorumluluklarÄ± ortak paylaÅŸacak.

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#Gigi Hadid Ve Zayn Malik AyrÄ±ldÄ±#Gigi Hadid#Zayn Malik

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