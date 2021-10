Gigi Hadid ve Zayn Malik ayrÄ±ldÄ±, kardeÅŸinden destek geldi: Allah seni en sevdiÄŸinle sÄ±nayacaktÄ±r

Haberin Devamı

KARDEŞİ SOSYAL MEDYADAN DESTEK VERDİ

One Direction adlı müzik grubunun üyesi olarak tanındıktan sonra kariyerine tek başına devam etme kararı alan 28 yaşındaki Zayn Malik'in kız kardeşi Waliyha sosyal medya hesabı üzerinden ağabeyine destek mesajları paylaştı. Waliyha Malik Azad'ın bazı paylaşımları da Gigi Hadid'in ailesi ile Zayn Malik arasında kapalı kapılar ardında başka gerilimler yaşandığı düşüncesini de akıllara getirdi.

ŞİFRELİ MESAJLAR MERAK UYANDIRDI

Waliyha Malik Azad, Instagram hesabının hikayeler bölümünde şifreli bir mesaj paylaştı. 22 yaşındaki Azad, bir mesajında "Bu yıldan üç ders çıkardım. İnsanları oldukları yerde bırakın, durumları olduğu gibi kabul edin ve her aksiyon bir tepki gerektirmez" diye yazdı.

'KARMA, PEŞİNDEN GELİR'

Ağabeyi Zayn Malik'in, konuyla ilgili mesajını da kendi sayfasında paylaşan Waliyha Malik Azad'ın en çok merak uyandıran mesajı ise şu oldu: "Karma, eninde sonunda herkesin peşinden gelir. Hayatın boyunca başka insanları rahatsız edip sonra da bundan kurtulamazsın." Waliyha Malik Azad'ın "Ne ekersen onu biçersin. Er ya da geç evren senden hak ettiğin intikamı alır" paylaşımı da merak uyandırdı.

'ALLAH SENİ EN SEVDİĞİN ŞEYDEN SINAYACAKTIR'

Genç kadın bir başka paylaşımında da şu sözlere yer verdi: " Allah seni en sevdiğin şeyden sınayacaktır. Allah seni en korktuğun yerden sınayacaktır, Allah seni en nefret ettiğiniz şeyden sınayacaktır. Ama Allah asla seni, üstesinden gelemeyeceğin bir durumda bırakmayacaktır" diye yazdı. Waliyha Malik Azad bu paylaşımını "Yolun her adımında Allah'a güven. İradenin olduğu her yerde bir yol vardır. Allah'a tevekkül et. Elhamdülillah imtihanlar için, Elhamdülillah nimetler için" cümleleriyle bitirdi.

AİLESİ TARAFINDAN ÇOK SEVİLDİĞİNİ İFADE ETTİ

Azad, diğer mesajlarında Malik ailesinin Zayn'ın arkasında olduğunu ve ondan hiçbir desteği esirgemeyeceğini vurguladı. Yolanda Hadid'e vurmakla suçlanan Zayn Malik'in ailesi tarafından çok sevildiğini ifade etti.



İLİŞKİ, BEKLENMEDİK ŞEKİLDE BİTTİ

Zayn Malik ile Gigi Hadid'in inişli çıkışlı, darılmalı barışmalı ilişkisi beklenmedik bir şekilde sona erdi iddialara göre. Gigi Hadid'in evinde, ünlü modelin yanlarında bulunmadığı bir sırada Zayn Malik ile Yolanda Hadid ciddi bir tartışmaya girişti.

HENÜZ ŞİKAYETTE BULUNMADI

TMZ ve People'ın iddialarına göre Gigi Hadid'in, eski bir model ve TV yıldızı olan annesi Yolanda, Malik'in kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü. Hatta polise şikayette bulunacağını da belirtti. Fakat şu ana kadar polis kayıtlarında bu konuda bir şikayete rastlanmadı.

'AİLE MESELESİ, DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÇÖZÜLMEMELİ'

Zayn Malik ise sevgilisinin annesine vurduğu yolundaki iddiaları reddetti. Bu konuda da sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı genç şarkıcı. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Malik, özel hayatına ve özellikle de kızı Khai'nin güvenli bir çevrede büyümesine verdiği önemin altını çizdi. Buna paralel olarak da aile sorunlarının dünyanın gözü önünde çözülmesinden yana olmadığını da vurguladı.

BASINA 'SIZDIRILDIĞINI' İDDİA ETTİ

Paylaşımında Yolanda Hadid ile yaşadığı tartışmanın birkaç hafta önce meydana geldiğini ve özel hayatının gizliliğini korumak için bu konuda hiçbir açıklama yapmadığını anlattı Zayn Malik. Hatta bu yüzden kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında sessiz kaldığını da ekledi. Yolanda Hadid'den "partnerimin aile üyelerinden biri" diye söz eden Zayn Malik, onun Gigi Hadid evde yokken Zayn Malik ile birlikte yaşadığı eve girdiğini anlattı. Malik, Yolanda Hadid ile bir tartışma yaşadıklarını belirtip olayın "basına sızdırıldığını" savundu.

'KIZIMI KORUMAYA KARARLIYIM'

Malik mesajını "Yine de paylaşılan bütün sert sözlere dahil olanların iyileşeceğine ilişkin umutluyum ve daha önemlisi, Khai’i korumak ve ona hak ettiği gizliliği vermek konusunda kararlıyım" sözleriyle bitirdi.

GIGI HADID DE ÖZEL HAYATINA SAYGI İSTEDİ

Bütün bu iddiaların ardından Gigi Hadid, sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yaptı. Sözcü, ünlü modelin sadece kızı Khai için en iyisine odaklandığını belirtip "Bu süre içinde özel hayatın gizliliğine saygı istiyor" diye konuştu.

KIZLARI KHAI'YE ORTAK EBEVEYNLİK YAPACAKLAR

People'ın çifte yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, 2015 yılından bu yana birkaç kez ayrılıp barışan ve son olarak bir bebek sahibi olan Hadid ile Malik, bu kez ilişkilerini kesin olarak bitirdi. Çift, kısa bir süre önce bir yaşına giren kızları Khai'nin büyütülmesinde ise sorumlulukları ortak paylaşacak.