 Gigi Hadid kazancını Filistin ve Ukrayna'ya bağışlıyor

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GIGI HADID'DEN DE DESTEK

Birçok ünlü; evlerini, ailelerini, sevdiklerini kaybedenlerin biraz da olsa rahat bir nefes almasını sağlamak için yardım ve destek yağdırıyor. Bunlara yeni bir halka da ünlü model Gigi Hadid'den geldi.

'ELLERİNİZİ ÇEKİN'

Bir süre önce kızı Khai'nin babası olan müzisyen sevgilisi Zayn Malik'ten olaylı bir şekilde ayrılan 26 yaşındaki Gigi Hadid, bu sonbahar sezonunda çıkacağı defilelerden elde edeceği geliri Filistin ve Ukrayna'ya bağışlayacağını açıkladı. Hadid, duyurusunu Instagram sayfası üzerinden yaptı. Filistin asıllı iş insanı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in üç çocuğundan biri olan Gigi Hadid paylaşımında "Ukrayna'dan ellerinizi çekin, Filistin'den ellerinizi çekin... Barış, barış.. barış" diye yazdı.

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TARİHİN EN TRAVMATİK DÖNEMLERİNDEN BİRİ

Gigi Hadid, tarihin en kalp kırıcı ve travmatik dönemlerinden birinin yaşandığını belirtti paylaşımında. Böyle bir ortamda moda alanında hazırlanan yeni koleksiyonları tanıttıklarını vurguladı Hadid. Önceden hazırlanan iş planlarını değiştirmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan top model, yine de bu konuda bir şeyler yapmaktan geri durmayacağını açıkladı.

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KAZANCI FİLİSTİN VE UKRAYNA'YA

Gigi Hadid, arkadaşı Mica Arganaraz'ı örnek aldığını ve 2022 yılının sonbahar sezonunda çıkacağı defilelerden elde edeceği geliri, savaştan etkilenen Ukrayna'ya ve yıllardır savaşın zorluklarını yaşayan Filistin'e bağışlayacağını belirtti. Hadid, herkesin gözlerinin ve kalbinin tüm insanların adaleti için açık olması gerektiğinin altını çizdi.

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BARIŞ, BARIŞ, BARIŞ: Gigi Hadid, paylaşımını "Ellerinizi Ukrayna'dan çekin. Ellerinizi Filistin'den çekin. Barış, barış, barış" diyerek bitirdi.





İLK ADIMI ARJANTİNLİ MODEL ATTI

Gigi Hadid, sonbahar sezonunda görev aldığı defilelerden kazandığı geliri Ukrayna ve Filistin'e bağışlayacağını, bu konuda da meslektaşı ve arkadaşı Mica Arganaraz'ın izinden gideceğini açıkladı. Bunun ardından da tüm gözler Arjantinli model Mica Arganaraz'a çevrildi. Moda dünyasında Ukrayna halkına yardım elini uzatan ilk kişilerden biri oldu Arganaraz. Son olarak Paris Moda Haftası'nda defileye çıkan Mica Arganaraz, elde ettiği geliri, Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere çeşitli kuruluşlara bağışlayacağını duyurmuştu.

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'SAVAŞ OLDUĞUNU BİLE BİLE PODYUMA ÇIKMAK GARİP'

İşi gereği defilelere çıkmayı sürdüren Arganaraz "Burada kutlama yapmadığımızı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışıyordum. Çünkü orada olup bitenler beni çok endişelendiriyor" demişti. Mica Arganaraz, bu konuda yaptığı bir sosyal medya paylaşımında "Aynı kıtada savaş olduğunu bile bile defilelerde podyuma çıkmanın çok garip hissettirdiğini" belirtti.

ONLAR DA DESTEK VERİYOR

Arganaraz'ın ilk adımını attığı bu kampanyaya destek veren modellere Bella Hadid, Lara Worthington, Felice Nova ve Kaia Gerber de katıldı. Onlar da bu sezon podyuma çıktıkları defilelerden elde ettiklerin gelirin bir bölümünü Ukrayna halkı yaranına kullanılmak üzere bağışlayacak.

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KENDİSİ DE UKRAYNA DOĞUMLU

Bu arada gösteri dünyasının ünlüleri arasında Ukrayna'ya yardım eden başka ünlüler de var. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de kendisi de dünyaya gözlerini Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde gözlerini açan Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher. Kunis ve Kutcher, Ukrayna için 3 milyon dolar bağışladı. Bu arada başlattıkları kampanya kapsamında şu ana kadar 30 milyon dolar yardım toplandı.

ÜNLÜ ÇİFTTEN BİR MİLYON DOLAR

Hollywood'un ünlü çifti Blake Lively ve Ryan Reynolds da savaş yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar için bir milyon dolar bağışladı. Çift, hayranlarını da evlerinden olan halka destek vermeye çağırdı.

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KAMPANYA DÜZENLEDİ

Bir başka oyuncu Bethenny Frankel de Ukrayna'da savaştan etkilenenler için başlattığı kampanya ile 25 milyon dolar topladı.

Bu paranın hatırı sayılır bir bölümü Frankel'in kurduğu vakıf tarafından temin edildi.