'Birbirleriyle gönül eğlendiriyorlar' demişlerdi... Aylar su gibi akıp gitti... Artık parmağında bir nişan yüzüğü var

O yüzden de daha ilişki başladığında bütün hayranları "sırada kimlerin olacağını" düşünür, hesaplar.

Biri müzik, diğeri sinema dünyasının iki genç yıldızının birlikte olduğu ortaya çıktığında da ilk düşünce buydu.

Birçok kişi onların biraz birlikte vakit geçirip, romantizmi tüketip yollarını ayıracağını sanıyordu.

Ama pek öyle olmadı.

Onlar bütün bu beklentileri boşa çıkardı.. Üstelik ortak ortada bir nişan yüzüğü bile var...

MUTLULUKTAN AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Aşklarını böyle anlattığımız bu iki genç ünlü, şarkıcı Dua Lipa ile oyuncu Callum Turner…

29 yaşındaki Lipa ile 34 yaşındaki Turner, geçtiğimiz yılın başlarından bu yana birlikte. Daha doğrusu iki ünlünün birlikte olduğu ilk kez 2024'ün ocak ayında ortaya çıktı.

İkisi de bu konu hakkında hiç konuşmadı. Hatta birlikte görüntülenmemeye bile çalıştılar önceleri. Ama sonra durum değişti.

Sokaklarda ya da birlikte gittikleri tatilde, birbirlerine olan sevgilerini gayet açık gözler önüne serer şekilde görüntülendiler. Ne meraklı gözlerden ne de kameralardan kaçtılar.

ARTIK PARMAĞINDA BİR TEK TAŞ YÜZÜK BİLE VAR

Hatta son dönemde Dua Lipa, sosyal medya sayfasında aşklarının nasıl da dolu dizgin sürdüğünü gözler önüne seren paylaşımlar bile yapıyor.

Daha da ötesinde geçen yılın son ayından bu yana Dua Lipa ile Callum Turner'ın nişanlandığı bile konuşuluyor. Buna neden olan da Lipa'nın parmağındaki iri taşlı pırlanta yüzük.

İleri sürülenlere göre Callum Turner, Dua Lipa'nın önünde diz çöktü ve ona evlenme teklif etti. Güzel şarkıcı da bu teklifi memnuniyetle kabul etti.

AŞK ŞEHRİNDE ROMANTİZM

O noktadan sonra da iki genç ünlünün aşkı kelimenin tam anlamıyla sokaklara taştı. Callum Turner, sevgilisinin çıktığı turnede onu yalnız bırakmadı.

'Japonya senin, Tayland benim' dünyanın dört bir yanını gezdiler. Gittikleri kentlerin sokaklarında sarmaş dolaş gezdiler.

Dua Lipa bununla da yetinmeyip Callum Turner ile birlikte çekilen pozlarını sık sık sosyal medya sayfasından paylaşmaya başladı.

Bunun son örneklerinden birini de geçtiğimiz gün sergiledi.

İki aşık şu anda Paris Moda Haftası nedeniyle Fransa'da bulunuyor. Orada da bazen birlikte bazen de teker teker bazı etkinliklere konuk oluyorlar.

Lipa ile Turner, birkaç gün önce Pharrell Williams'ın ünlü bir marka için hazırladığı koleksiyonun tanıtım toplantısına katıldı. Orada da kelimenin tam anlamıyla aşk tablosu sergiledi iki ünlü.

SOKAKLARDA AŞKIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Orada kimi zaman birbirlerinin omuzuna yaslanıp defileyi izlediler, kimi zaman da Turner, Lipa'nın alnına öpücük kondururken objektife poz verdiler.

Bu pozlardan önce Dua Lipa ile Callum Turner, Paris'te ünlü Eiffel Kulesi'nin altında dans ederken görüntülendi.

Hatta o anlarda Lipa, parmağındaki iri taşlı nişan yüzüğünü bile kameralara gösterdi.

İki ünlü aşığı o anlarda gören bir tanık "Çok mutlu görünüyorlardı. Kahkaha atıyorlardı, birbirlerine sarılıyorlardı. Sonra da romantik bir dansa başladılar" diye anlattı.

Hatta bu tanığa göre Dua Lipa ile Callum Turner, bir ara birbirlerinin boyunlarına sarılıp göz göze birlikte şarkı bile söylediler.

YÜZÜK DE MERCEK ALTINA ALINDI

Dua Lipa ile Callum Turner cephesinden gelen son haberler tam da böyle. Bu arada Lipa'nın parmağındaki yüzükle ilgili söylenenler de var.

Bunlara göre Fantastic Beast ve The Boys on The Boat gibi filmlerle tanınan Callum Turner sevgilisine iki karatlık yuvarlak bir elmas yüzük ile evlenme teklif etti.

Bu pırlanta ise sarı altından bir bantın üzerine yerleştirilmiş durumda.

Bu arada çiftle ilgili bazı çarpıcı ayrıntılar da var... Şimdi her ne kadar Dua Lipa sık sık sosyal medyadan sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşsa da ikisi de aşklarını koruma altına almış durumda.

TAM KENDİNİ İŞLERİNE VERECEKTİ Kİ YENİDEN AŞIK OLDU

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti. Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid (yukarıda) ile yaşamıştı. Sonra da ünlü yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile bir ilişki yaşadı.

Ama sonra hepsiyle yollarını ayırdı. Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi.