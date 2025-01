Ünlü çiftin evliliği bitti... Güzel oyuncunun dostları rahatladı: Boşanmakla en iyisini yapıyor!

Haberin Devamı

Görünüşe göre bunlara bir yenisi daha eklenmek üzere.

Her ne kadar kendileri üç çocuklu ailelerini yıkıp yollarını ayırma konusunda çok fazla konuşmasalar da resmen boşanmak üzere olan ünlü çiftin yakın çevresi susmak bilmiyor.

Hatta onların söylediğine göre güzel oyuncu, ünlü bir yapımcı olan kocasından boşanmakla aslında kendine de bir iyilik yapıyor.

EVLİLİKLERİ DIŞARIDAN GAYET MUTLU GÖRÜNÜYORDU

Bu boşanma davasının kahramanları güzel oyuncu Jessica Alba ile kocası Cash Warren.

Haklarında bir süredir ayrılık söylentileri olsa da çift sonunda bu konudaki son noktayı koydu. Jessica Alba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma kararı aldıklarını resmen duyurdu

16 yaşında Honor, 13 yaşında Haven ve 7 yaşında Hayes adlı üç çocukları bulunan Alba ve Warren'ın hayranları boşanmanın söylentisine bile çok üzüldü.

Hatta sosyal medyada "Bu güzel aileye yazık etmeyin" çağrısı bile yaptılar.

Ama Jessica Alba ile Cash Warren'ın yakın çevresi aslında bu boşanmanın güzel oyununun iyiliğine olacağını savunuyor.

ALBA'NIN ARKADAŞLARI, KOCASINI PEK SEMPATİK BULMUYOR

Radar adlı internet sitesine konuşan bu kaynaklara bakılırsa, Alba'nın arkadaşlarının Cash Warren'la arası o kadar da iyi değil.

Bu kaynaklardan biri "Cash iyi bir baba olabilir. Hatta birçok iyi özelliği de olabilir. Ama Jessica'nın yakın çevresi çok iyi biliyor ki Cash'ın dikkat edilmesi gereken yanları vardı" diye konuştu.

Alba'nın boşanmakla iyi bir adım attığını savunan bu kaynaklardan biri 2009 yılında yaşanan bir olayı da hatırlattı.

Buna göre Warren, daha Alba ile bir yıllık evliyken Los Angeles'ta bir gece kulübünde Lindsay Lohan ile fazla samimi oldu. Hatta ileri sürüldüğüne göre ikili öpüşürken bile görüldü.

O sırada Lindsay Lohan, çılgın hayatı ve yarattığı skandallarla sık sık gündeme geliyordu. Kendisi ise bu iddiaları "Ben onu öpmeye cesaret bile edemem" diyerek yalanladı.

EVE EKMEK GETİREN KİŞİ JESSICA OLDU

Yine yakın çevrelerinin söylediğine göre oyunculuğun yanı sıra organik ürünler satan bir markanın kurucusu da olan Jessica Alba, evliliği ayakta tutan kişiydi.

Hatta evde düzenli gelir elde eden kişi de Alba'ydı onların savunduğuna göre.

Radar'a konuşan kaynak "Arkadaşları Jessica'nın kocasında ne bulduğunu bilemiyor. Görünüşe göre Cash biraz beceriksiz biriydi" dedi.

Yakın çevresinin anlattığına göre Jessica Alba bu boşanmadan maddi olarak zararlı da çıkabilir. Bir evlilik anlaşmaları olup olmadığı bilinmiyor.

Ama varsa bile Alba boşanırken 100 milyon dolarlık servetinin bir bölümünü kocasına vermek zorunda kalabilir.

Çünkü onların ileri sürdüğüne göre Cash kendini yapımcı olarak tanıtsa da yıllardır herhangi bir proje üzerinde çalıştığını gören yok.

'ODA ARKADAŞI GİBİ OLDUK' DEMİŞTİ

Boşanma haberinin duyulmasından sonra Alba'nın bazı açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

Ama yuvanın yıkıldığı haberinin duyulmasından sonra Jessica Alba'nın daha önce söylediği sözler akıllara geldi. Kaldı ki o zamanlar çift hakkında boşanma iddiaları bile yoktu henüz.

Jessica Alba, yıllar içinde Cash Warren ile artık karı koca gibi değil sanki oda arkadaşı gibi olduklarını söylemişti.

Alba, Katherine Schwarzenegger'ın 2021 yılında yayınlanan Before, During and After Baby adlı Instagram canlı yayınında, yıllar geçip aileye çocuklar katıldıkça kocasıyla aralarındaki ilişkinin değiştiğini anlattı.

Alba o programda "Artık kocamla oda arkadaşı gibi olduk" diye konuştu. Ardından da evliliğinin bir süre sonra sadece sorumlulukların yerine getirildiği bir kuruma dönüştüğünü söyledi.

FİLM SETİNDE ELİNE AŞK NOTU TUTUŞTURDU

Jessica Alba ile Cash Warren, 2005 yılında Fantastic Four adlı filmin çekimlerinde tanıştı... Alba filmin başrol oyuncusu, Warren da yardımcı yönetmendi. Alba, sonradan itiraf ettiğine göre Cash Warren'dan çok etkilenmişti... Hatta olup biteni "Bu durum beni korkutmaya başlamıştı" diye anlattı güzel yıldız.

Ama belli ki bu etkilenme karşılıklıydı... Çünkü bir gün yine sette Cash Warren eline bir not kağıdı tutuşturdu. Orada da "Senden gerçekten çok hoşlanıyorum" yazılıydı...

İşte şimdi yollarını ayırma noktasına gelen Jessica Alba ile Cash Warren'ın aşk hikayesi böyle başladı.