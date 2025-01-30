Beş yıl önce sessiz sedasız evlenmişlerdi: Ünlü çifte yeni bebek geldi... İki öz bir üvey, şimdi oldu üç çocuk!

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Hem Kate hem de kral iyileşme yolunda. Üstelik aileye yeni bir üye daha katıldı. Zaten çocuklarla, torunlarla giderek büyüyen ailenin bir üyesi daha var artık.

Kral Charles'ın başını en çok ağrıtan kardeşi Prens Andrew ile eski eşi Sarah Ferguson'ın büyük kızı Prenses Beatrice ve kocası Edoardo Mapelli Mozzi'nin bir kızı daha dünyaya geldi.

YENİ YIL YENİ BEBEKLE GELDİ

2020 yılında evlenen 36 yaşındaki Beatrice ile 41 yaşındaki Edoardo Mapelli Mozzi'nin küçük kızının dünyaya gelmesi yapılan resmi bir duyuruyla açıklandı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada Athena Elizabeth Rose'un 22 Ocak'ta dünyaya geldiği belirtildi.

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Duyuruya göre bebeğe Athena Elizabeth Rose adı verildi. Bu yeni bebek taht için 11'inci sırada yer alıyor.

Böylece teyzesi Prenses Eugeni'ye bu listede bir sıra geriletti. Bunun nedeni de Beatrice'in yaşça Eugenie'den daha büyük olması.

Beatrice ile Edoardo'nun yeni bebeğine Athena Elizabeth Rose adı verildi. Bebeğin doğumu Buckingham Sarayı tarafından duyuruldu. Beatrice'in kardeşi Eugenie, kocası Edoardo da sosyal medyadan mutlu haberi paylaştı.





ARTIK ÜÇ ÇOCUKLU BİR AİLE OLDULAR

Minik bebeğin doğumuyla Beatrice ile Edoardo'nun çocuk sayısı üçe çıktı... Çiftin evliliğinden Sienna Elizabeth adında üç yaşında bir kızı daha bulunuyor...

Her ne kadar bu yeni bebek Beatrice'in ikinci çocuğu olsa da Edoardo'nun üçüncü çocuğu.

Çünkü Mapelli Mozzi'nin, eski nişanlısı Dara Huang ile ilişkisinden Wolfie adında 8 yaşında bir de oğlu bulunuyor.

Aslına bakılırsa Wolfie de artık kraliyet ailesinin bir üyesi sayılır. Annesinin isteğiyle babası ve üvey annesiyle birlikte yaşayan Wolfie, sık sık İngiliz kraliyet ailesiyle birlikte bazı etkinliklerde de yer alıyor..

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Beatrice ile Edoardo'nun Sienna Elizabeth adında bir kızı bulunuyor. Bu ilk çocukları artık üç yaşında.





1990'lı yıllarda yarattığı skandallarla ailenin başını ağrıtan Sarah Ferguson da dört torun sahibi oldu... Küçük kızı Eugenie'den iki erkek torunu olan Sarah'nın artık büyük kızı Beatrice'den de iki tane kız torunu var.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYA SAYFASINDAN DUYURDU

Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi de mutlu haberi kendi sosyal medya sayfasından duyurdu.

Kızının çoktan büyük kardeşleri Sienna ve Wolfie ile birlikte vakit geçirmeye başladığını belirten Edoardo Mapelli Mozzi, yeni bebeğin küçücük ve kesinlikle mükemmel göründüğünü de satırlarına ekledi.

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Bu arada onun paylaşımına bakılırsa üç tane ismi olmasına rağmen bu yeni bebek Athena diye çağrılacak.

Mapelli Mozzi paylaşımında karısının doğum yaptığı Chelsea ve Westminster Hastanesi personeline teşekkür etti. Sonra da kızına "Kalplerimiz sana duyduğumuz sevgiyle dolup taşıyor Athena" diye seslendi.

GÖZLERDEN UZAK BİR ŞEKİLDE EVLENDİLER

Beatrice ile Edoardo evlendiği sırada dünya pandemi nedeniyle kapalı kapılar ardındaydı. Bu yüzden çift için gösterişli bir tören yapılmadı. Gençlerin nikahına Kraliçe 2. Ezilabeth ile kocası Prens Philip katıldı.

Beatrice, babaannesi Elizabeth'in yıllar önce giydiği bir gece elbisesinin modifiye edilmesiyle ortaya çıkan gelinliği giydi. Başına da yine Kraliçe Elizabeth'in gelinlik tacını taktı.