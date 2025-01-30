Yaşıtları ya öldü ya çoktan emekli oldu... 91'lik ünlü oyuncu ne aşktan elini çekti ne işten... Hayatının rolüne hazırlanıyor

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Bu yaşa kadar gelebilenler çoktan emekliye ayrılıp köşesine çekilmiş oluyor... Çalışmak şöyle dursun, bu dünyada kalan zamanını çocuklarıyla ve torunlarıyla geçirmeyi istiyor...

HEM AŞKA HEM İŞE DEVAM

Sinemanın ve ekranların yıllara meydan okuyan yıldızı Joan Collins hariç!

Hanedan (Dynasty) adlı dizide canlandırdığı Alexis Carrigan karakteriyle hafızalara kazınan 91 yaşındaki Joan Collins, görünüşe göre hayatla bağlarını koparmak niyetinde değil. Ne aşktan yana her şeyden elini eteğini çekti ne de işten yana.

Yaşıtlarının birçoğunun hayat serüvenini tamamladığı ya da köşesine çekildiği bu yaşında Collins, yeni projesi için kollarını sıvadı bile.

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İngiliz oyuncu Joan Collins, The Bitter End adlı yapımda, İngiliz kraliyet ailesinin Meghan Markle'dan önceki Amerikalı gelini Wallis Simpson'ı canlandırmaya hazırlanıyor.

YENİ PROJE USTA OYUNCUYU ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Dahil olduğu yeni proje yılların oyuncusu Joan Collins'i öyle çok heyecanlandırıyor ki kendini yeniden genç hissediyor büyük olasılıkla.

Bu konuda "Daha önce anlatılmamış bir hikayede böylesine ikonik bir karakteri oynamaktan heyecan duyduğunu" söyledi. "Bu yapımın kadrosunda yer almaktan mutluluk duyuyorum" diye yeni projeye ne kadar büyük bir iştahla hazır hissettiğini ifade etti.

İngiltere'de kültür hayatına katkıda bulunan kişilere verilen "Dame" unvanına sahip olan Joan Collins, tam 70 yıldır kariyerini sürdürüyor.

Üstelik Hollywood'un Altın Çağ diye adlandırılan döneminin günümüzde hayata kalan az sayıdaki üyelerinden biri.

Collins'in canlandırmaya hazırlandığı Wallis Simpson, 20'nci yüzyılın en çok konuşulan aşklarından birinin kahramanı. Döneminde büyük bir skandal yaratan bu aşkın diğer kahramanı ise Kral Charles'ın büyük büyük amcası Kral 8'inci Edward...

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Wallis Simpson'ı canlandırmaya hazırlanan Joan Collins, bugüne kadar beş kez evlendi. 2002 yılından bu yana 60 yaşındaki Percy Gibson ile evli. Görünüşe göre kendisinden 30 yaş genç olan Gibson ile evliliği de onu hayata bağlı ve genç tutuyor.





Collins, Hollywood'un Altın Çağı'nın hayatta kalan son yıldızlarından biri.





MODERN ÇAĞLARA DAMGA VURAN SKANDAL AŞK

İlk bakışta aşkı için tahtını bırakan bir kralın öyküsü Edward ile Wallis'inki.. Ama aynı zamanda 20'nci yüzyılın en skandal aşkı olarak da hafızalara yer etti.

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Bugün Prens Harry'nin karısı Meghan Markle'ın "modern Wallis Simpson" diye adlandırılmasının tek nedeni ikisinin de Amerikalı olması değil. Wallis de tıpkı Markle gibi daha önce evlenip boşanmıştı. Üstelik bir değil iki kez evlenmişti.

Daha da ötesinde Kral Edward ile ilişkisi daha ikinci eşiyle evliyken başlamıştı. Her ne kadar şimdi Meghan, Harry ile evlenebilse de o dönemde böyle bir durum mümkün değildi.

Zaten söz konusu kişi "kral" unvanı taşıdığı için bu şekilde bir yuva kurması mümkün değildi. Bu yüzden Edward, aşkı uğruna tahtını bıraktı.

Wallis Simpson ile Windsor Dükü unvanı taşıyan Edward, 1936 yılında evlendi. Hemen ardından da sürgün hayatı yaşayacakları Fransa'ya gitti. Yine de İngiliz kraliyet ailesi onları tamamen defterden silmedi. Edward'ın Windsor Dükü unvanı elinden alınmadı. Wallis de evlilik yoluyla Windsor Düşesi oldu.

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ÇOK İSTEDİ AMA ÜLKESİNE HİÇ DÖNEMEDİ

Edward bu sürgünün kısa olacağını sanıyordu ama öyle olmadı. Bir daha ülkesine dönmesine izin verilmedi.

Onun tahtı bırakmasından sonda kral olan 6. George, yani Kraliçe 2. Elizabeth'in babası, eğer İngiltere'ye dönmekte ısrarcı olursa bütün ödeneğini kesmekle tehdit etti kardeşini.

Edward, 78'inci doğum gününden birkaç ay önce hayata veda etti... Ölüm döşeğindeyken Kraliçe Elizabeth onunla bir görüşme yapmak için Fransa'ya gitti. Bu görüşme Edward için bir hayal kırıklığı oldu.

Yaşarken ülkesine dönmeyen Edward'ın cenazesi ölümünden sonra İngiltere'ye götürüldü. Windsor Kalesi'ndeki St. George' Şapeli'nde ebediyete uğurlandı.

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NAAŞI MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şimdi Joan Collins'in büyük bir heyecanla kamera karşısında canlandırmaya hazırlandığı Wallis Simpson'a gelirsek...

Demans nedeniyle uzun süre münzevi bir hayat yaşadı. Yaşadığı Fransa'da, 1986 yılında 89 yaşında hayata veda etti. İngiliz kraliyet ailesinin izniyle de İngiltere'de kendisinden yıllar önce ölen kocasının yanına gömüldü.

Wallis Simpson, Edward ile tanışmadan önce bir değil iki kez evlenip boşanmıştı... İlk eşi Kont Winfield Spencer'dı. İkinci evliliğini Ernest Aldrich Simpson ile yaptı. Zaten hala ondan aldığı soyadıyla hatırlanıyor.

Bu arada küçük bir not... Eğer Edward ile Wallis hiç tanışmasaydı bugün muhtemelen İngiliz kraliyet ailesi olarak başkalarını tanıyor olacaktı bütün dünya... Edward aşkı uğruna tahtı bıraktıktan sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in babası George tahta çıktı. Bu nedenle de saltanat onun ailesine geçmiş oldu.