Sanki evlenmeden balayına çıktılar... Hiç beklemeden sevgilisine koştu... Ünlü aşıklar baharda kuşlar gibi!

Haberin Devamı

İki sevgili önceki gün de "aşkın başkenti" Paris'te görüntülendi. Genç kadın Paris Moda Haftası kapsamında bir defile izledi ve sonra çıkıp hemen sevgilisinin kollarına koştu. Tabii o sırada paparazzi ordusu da onları takip ediyordu.

İki aşık buluştuğunda da kelimenin tam anlamıyla muhabbet kuşlarına dönüştüler... Birbirlerinden bir an bile ayrılmadılar.

Genç şarkıcı Dua Lipa, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen bir defileyi izledi... Saçındaki büyük kurdeleyle dikkat çeken 29 yaşındaki Lipa, salona girerken de çıkarken de kameralara gülümseyerek el salladı.





Haberin Devamı

SEVGİLİSİ NEREYE O DA ORAYA

Bu sözünü ettiğimiz iki ünlü aşık Dua Lipa ile oyuncu sevgilisi Callum Turner… Bir süredir birlikte olan hatta nişanlandıkları bile konuşulan çift, kelimenin tam anlamıyla her yerde el ele göz göze.

Öyle ki Callum Turner, Dua Lipa'yı bir an bile yalnız bırakmıyor. Turneye gittiği yerlerde de yanından ayrılmıyor,

Dua Lipa, önceki gün Paris'te Chanel için düzenlenen bir defileyi izledi. Salona girerken ve çıkarken büyük ilgi çeken Lipa, kameralara da bol bol poz verdi.

Sonra da kendisini bir kafede bekleyen sevgilisi Callum Turner'ın yanına koştu. İki sevgili saatler boyunca sarmaş dolaş oturdu... Bu arada Lipa'nın parmağındaki iri taşlı yüzük de dikkatlerden kaçmadı.

Dua Lipa ve Callum Turner, bir kafede pencereye arkaları dönük olarak oturup aşk tazeledi.





O anlarda da paparazzi ordusunun dikkati Lipa'ın parmağındaki yüzüğe odaklandı. Genç aşıkların nişanlandığı konuşuluyor.

Haberin Devamı





'İŞİME YOĞUNLAŞACAĞIM' DEDİ AMA GÖNÜL FERMAN DİNLEMEDİ

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti.

Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.

YAŞADIĞI HER KÖTÜ TECRÜBE ONA BİR ŞEY ÖĞRETTİ

Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi.

Haberin Devamı

Dua Lipa aslında dünyaya gözlerini İngiltere'de açtı. Ama ailesi Arnavutluk kökenli. Bundan üç yıl önce Arnavutluk'un başkenti Tiran'da konser veren Lipa'ya dönemin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından bu ülkenin vatandaşlığı da verilmişti.

Dua Lipa, geçen yılın başlarında Hello dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Aşk hayatımda bir dizi kötü tecrübe yaşamıştım. Sonuncusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir sabah stüdyoya gittim ve dedim ki 'Artık eğitim sezonu bitti."

Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz..."