Pazarda tezgah aÃ§tÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nler Ã§ok geride kaldÄ±... En zenginlerden biriyle evlendi: ArtÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na bile gerek yok

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Ama artÄ±k bu konularÄ± yakÄ±ndan takip edenlerin de Ã§ok iyi bildiÄŸi gibi bÃ¶yle olaylar sadece masallarda yaÅŸanmÄ±yor.

Elbette oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k olsa da gerÃ§ek hayatta da KÃ¼lkedisi masalÄ± kahramanÄ± olanlar var. Ãœstelik bunlarÄ±n hepsi de bir Ã¼lkenin prensesi olmuyor...

KENDÄ° DE Ä°YÄ° KAZANDI... KOCASI ZATEN DÃœNYANIN EN ZENGÄ°NLERÄ°NDEN

Ä°ÅŸte bunlardan birisi moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n "SÃ¼pernova" unvanlÄ± modeli Natalia Vodianovaâ€¦

BugÃ¼n 42 yaÅŸÄ±nda olan beÅŸ Ã§ocuk annesi Vodianova, bir Ã¼lkenin deÄŸil belki ama Ã¶nce moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n prensesi oldu sonra da evinin...

DÃ¼nyanÄ±n en zenginlerinden biri olarak bilinen iÅŸ insanÄ± kocasÄ± Antoine Arnault ile birlikte gÃ¶steriÅŸli bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Natalia Vodianova, bir yandan da hayÄ±r iÅŸlerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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ArtÄ±k eskisi gibi sÄ±k sÄ±k podyuma Ã§Ä±kmasa da dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen moda etkinliklerinin baÅŸ konuklarÄ±ndan biri Ã¼nlÃ¼ Rus model.

DEFÄ°LEYÄ° Ã–N SIRADAN Ä°ZLEDÄ°

Eski eÅŸinden Ã¼Ã§, yeni eÅŸinden iki Ã§ocuk sahibi olan Vodianova, Ã¶nceki gÃ¼n de Paris HazÄ±r Giyim HaftasÄ± etkinlikleri kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen Schiaparelli defilesinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Podyuma Ã§Ä±kmayan Ã¼nlÃ¼ model, seyirciler arasÄ±nda yerini aldÄ±.

Tepeden tÄ±rnaÄŸa beyazlar giyinen Natalia Vodianova, defile Ã¶ncesi kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde objektiflere bol bol poz verdi.

GÃ¼zel modelin ilerleyen yaÅŸÄ±na ve beÅŸ kez doÄŸum yapmasÄ±na raÄŸmen, podyumlarda fÄ±rtÄ±nalar estirdiÄŸi gÃ¼nlerden hiÃ§ de farklÄ± gÃ¶rÃ¼nmemesi dikkat Ã§ekti.

Natalia Vodianova, uzun uzun poz verdikten sonra defileyi izlemek iÃ§in salona girdi..





ANNESÄ°YLE BÄ°RLÄ°KTE PAZARDA TEZGAH AÃ‡IYORDU

Ä°lk genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yoksul bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken gÃ¼zelliÄŸi sayesinde keÅŸfedilip moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atan Vodianova, sonrasÄ±nda geÃ§miÅŸte hayal bile edemeyeceÄŸi bir hayata kavuÅŸtu.

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Ã–nce Ä°ngiliz emlak kralÄ± Justin Portman ile evlendi ve Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi oldu. Ä°kinci evliliÄŸini de bu kez FransÄ±z iÅŸ insanÄ± Antoine Arnould ile yaptÄ± ondan da iki Ã§ocuÄŸu dÃ¼nyaya geldi.

Vodianova iÃ§in 15 yaÅŸÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayat artÄ±k Ã§ok ama Ã§ok gerilerde kaldÄ±... Yine de hafÄ±zasÄ±nda bir yerlerde o eski gÃ¼nlerini hiÃ§ unutmadÄ±.

BugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel, en zengin ve en mutlu kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen Vodianova, 15 yaÅŸÄ±na gelinceye kadar yoksul bir hayat sÃ¼rÃ¼yordu.

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ÃœVEY BABASI YÃœZÃœNDEN Ã‡OK Ã‡EKTÄ°

Rusya'nÄ±n Nijni Novgorod kentinde dÃ¼nyaya gelen "SÃ¼pernova" ve tÃ¼m ailesi, babalarÄ± tarafÄ±ndan terk edildi. Sonradan annesinin evlendiÄŸi Ã¼vey babasÄ± da onlara kelimenin tam anlamÄ±yla gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶stermedi.

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Natalia o sÄ±ralarda annesi Larisa ile birlikte o zamanki adÄ± Gorky olan kentte pazar tezgahÄ±nda sebze ve meyve satÄ±yordu.

O dÃ¶nemde yanÄ± 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda Natalia ile ailesi Ã§ok da iyi bir durumda deÄŸildi ekonomik olarak. Ã–yle ki bir sonraki Ã¶ÄŸÃ¼nde yiyecek bir ÅŸeyler bulup bulamayacaklarÄ±nÄ± kendileri bile bilmiyordu.

GÃ¼zelliÄŸi ve endamÄ±yla bir model ajanÄ±nÄ±n dikkatini Ã§ektiÄŸi an ise Natalia'nÄ±n hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸi ilk andÄ±.

O sÄ±rada Natalia 15 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Annesinin iÅŸi hiÃ§ kolay deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Natalia ile birlikte Ã¼vey kardeÅŸleri Oksana ve Kristina'ya bakmasÄ± gerekiyordu. Ãœstelik Oksana otizmliydi.

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HENÃœZ 17 YAÅžINDA ÃœNLÃœ BÄ°R AJANSLA ANLAÅžMA Ä°MZALADI

Natalia, daha 17 yaÅŸÄ±na gelmeden Ã¼nlÃ¼ bir ajansla anlaÅŸma imzaladÄ±. Sonra da memleketinden ayrÄ±lÄ±p Paris'e gitti. Zaten ondan sonra da moda dÃ¼nyasÄ±nda kimse onu tutamadÄ±.

Kariyer basamaklarÄ±nÄ± hÄ±zla tÄ±rmandÄ±. Yoksulluk iÃ§inde yaÅŸayan o kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kÄ±sa sÃ¼rede dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± modelleri arasÄ±na girdi.

Bu arada Natalia'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ± da hareketlendi ÅŸÃ¶hretiyle birlikte. Soylu bir aileden gelen Ä°ngiliz emlak kralÄ± Justin Portman ile ilk evliliÄŸini yaptÄ±.

En bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Lucas'Ä± kucaÄŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nda henÃ¼z 20 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bu evlilikten daha sonra Neva adÄ±nda bir kÄ±z ve Victor adÄ±nda bir erkek Ã§ocuk daha dÃ¼nyaya getirdi.

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Ä°LK KOCASI Ä°NGÄ°LÄ°Z EMLAK KRALIYDI

Natalia, kÄ±zÄ±na ilk kocasÄ±yla evlendiÄŸi Rusya'nÄ±n St Petersburg kentinden geÃ§en nehrin yani Neva'nÄ±n adÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Zaten sÄ±k sÄ±k Ã§ocuklarÄ±nÄ± alÄ±p Rusya'ya giden Natalia, ÅŸu sÄ±ralar ikinci kocasÄ±yla Fransa'da yaÅŸÄ±yor.

Ama birkaÃ§ rÃ¶portajÄ±nda gerekirse Moskova'da yaÅŸayabileceÄŸini de sÃ¶ylemiÅŸti. Ã–zetle Natalia, uzaklarda bambaÅŸka bir hayat sÃ¼rse de doÄŸduÄŸu Ã¼lkeyi hiÃ§ unutmadÄ±.

Natalia Vodianova ile birlikte Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olduÄŸu Justin Portman'Ä±n evliliÄŸi 2011 yÄ±lÄ±nda sona erdi.

BOÅžANDI, AYNI YIL YENÄ° AÅžKA YELKEN AÃ‡TI

Natalia Vodianova aynÄ± yÄ±l FransÄ±z iÅŸ insanÄ± Antoine Arnault ile aÅŸk yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ã‡ift niÅŸanlandÄ± bu arada iki tane de Ã§ocuk sahibi oldu.

Vodianova ile Arnault, 2020 yÄ±lÄ±nda resmi nikah kÄ±yÄ±p evlendiler. ÃœnlÃ¼ model o mutlu anlarÄ±nÄ± da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Antoine Arnault'nun babasÄ± Bernard Arnault, dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanÄ± olarak bilinen Jeff Bezos'u bir sÃ¼re Ã¶nce tahtÄ±ndan etmiÅŸti. Supernova'nÄ±n evlendiÄŸi Antoine Arnault da bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸirketin CEO'su.

BÄ°R YARDIM VAKFININ KURUCUSU: Natalia Vodianova sadece pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyada yaptÄ±klarÄ±yla tanÄ±nmÄ±yor. Otizmli kardeÅŸi Oksana'dan ilham alarak kurduÄŸu ve bu durumdaki Ã§ocuklar iÃ§in faaliyet gÃ¶steren Naked Heart adlÄ± bir yardÄ±m vakfÄ±nÄ±n da kurucusu.





Vodianova'nÄ±n ilk evliliÄŸinden Ã¼Ã§, ikinci evliliÄŸinden iki olmak Ã¼zere toplam beÅŸ Ã§ocuÄŸu var.Â

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