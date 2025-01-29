Beş yıllık evlilikte üçüncü bebek! İki kızın üstüne bir de erkek geldi... İşte ünlü oyuncunun yeni torunu

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Pratt ile Katherine Schwarzenegger, adının Ford Fitzgerald olduğunu açıkladıkları bu yeni bebeğin ilk fotoğrafını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Minik bebeğin tulumunda altındaki bezden bazı sızıntılar olduğunu gösteren bu fotoğraf çiftin takipçilerinden büyük beğeni topladı.

O pozda evliliğinden iki kız çocuğu annesi olan Katherine'in ise bu durum karşısında kahkahalarını tutamadığı görüldü.

Arnold Schwarzenegger'ın torununun ilk fotoğrafı bebeğin anne ve babasının takipçilerini gülümsetti.





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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Mutlu çift Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt, yeni bebeklerinin dünyaya gelişini 2024 yılının kasım ayında yaptıkları bir ortak paylaşımla duyurdu.

Bebeğini adını açıklayan çift Ailelerine yeni katılan bu üye sayesinde hem kendilerinin hem de iki büyük çocuklarının sevincinin büyük olduğunu ve minnettarlık hissettiklerini de eklediler.

Bu arada küçük bir not...

Her ne kadar bu erkek bebek çiftin üçüncü çocuğu olsa da Chris Pratt'in dördüncü babalık sevinci. 45 yaşındaki Pratt, eski eşi Anna Faris'ten de Jack adında bir erkek evlat sahibi.

Chris Pratt, eski eşi Faris'ten boşandıktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flört etmeye başladı. Bundan bir yıl sonra da evlenme teklif etti. Fazla vakit geçirmeden de evlendiler.

Sonra ardı ardına iki tane kızları dünyaya geldi. Lyla adlı kızları 2020'de, Eloise adını verdikleri küçük kızları da 2022 yılında doğdu.

Çiftin üçüncü bebeklerini beklediği de bu yılın haziran ayında duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasından bir kez daha hamile olduğunu ilan etti.

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Her ne kadar ünlü bir babanın kızı ve onun gibi ünlü bir oyuncunun karısı da olsa Katherine Schwarzenegger, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamak istemiyor.

Katıldığı bir sohbet programında bunun nedenini de çocuklarına normal bir hayat verme isteği olarak açıklamıştı.

Kendileri tam tersi için çaba harcasa da Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'ın özel hayatı da çok ilgi çekiyor. Bunun nedeni de seçtikleri yaşam biçimi. Çünkü Pratt'in ek işi çiftçilik.

Chris Pratt, oyunculuğun yanı sıra hayvancılığa da gönül verdi. Hatta karısı ve çocuklarıyla hayatını da buna göre kurdu.

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Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.

Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı.

ONUN İÇİN AYRI BİR GELİR KAPISI

Ama bu kadar değil. Genç çiftin bir de Washington yakınlarındaki San Juan Adası'nda Still Water (Durgun Su) adını verdikleri bir çiftliği de var.

Ama sanmayın ki Pratt ile Schwarzenegger orada sadece doğanın kollarında dinginlik içinde yaşıyorlar. Tam tersine o çiftlik Chris Pratt için bir tür ek iş. Zaten eski eşi Anna Faris ile evliyken de bu çiftlikle ilgileniyordu.

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Pratt, orada bir sürü küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriyor. Ünlü oyuncunun yün elde etmek için yetiştirilen Angora keçileri bile var. Pratt'ın çiftliğinde inekleri ve koyunları da bulunuyor.

Oyuncu, bu konuda da iddialı... Bu koyunlarından biri olan Kakao, geçtiğimiz yıl katıldığı bir yarışmada ödül bile kazandı.





ÇİFTLİKTE SEBZE VE MEYVE DE YETİŞTİRİYOR

Bu arada Chris Pratt, beslediği hayvanlardan bazılarının etinden de faydalanıyor. Bir süre önce yaptığı bir paylaşımda vejetaryenlerden özün dileyerek "Onlar bu dünyadaki en mutlu kuzular" diye yazmıştı Instagram hesabından.

Pratt ile Schwarzenegger'ın çiftliğinde sebze ve meyve de yetiştirildiğini buraya not düşelim. Bir çiftliğin olmazsa olmazı tavuklar da Still Water adlı bu çiftliğin sakinlerinden.

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Yeri gelmişken Chris Pratt'ın çiftliğinin yeni olmadığını 2000'li yılların ikinci yarısından beri işlettiğini de hatırlatalım.

GELİNİN ANNESİNE YAKIN ARSA ALDILAR, İNŞAAT YAPTIRIYORLAR

Bu arada Chris Pratt ile Katherine Schwarzenegger, elbette Los Angeles ile bağlarını tam olarak koparmadı. Pacific Palisades'teki malikanelerini, geçen yılın eylül ayında satışa çıkaran çift, Los Angeles'ta bir arsa aldı.

Bu arsa Katherine'in annesi Maria Shriver'ın yaşadığı malikaneye çok yakın bir yerde. Çift, orada yeni evlerini inşa ettiriyor. Sık sık da gidip inşaatı geziyorlar.

BUGÜNLERE KOLAY GELMEDİ

Bugün hem güzel bir evi hem de çiftliği olan Chris Pratt bu noktaya kolay gelmedi.

Her ne kadar karısı Katherine, varlıklı ve ünlü bir ailenin kızı olsa da kendisi için durum öyle değildi.

Norveç kökenli annesi bir markette çalışıyordu, babası ise madenciydi. Chris, 7 yaşına geldiğinde ailesi Washington Lake Stevens'a taşındı.

Orada Pratt, lisede okurken bir yandan da okulun güreş takımına girdi.. O dönemde güreş antrenörü ona gelecekte ne yapmak istediğini sorduğunda ona "Bilmiyorum, ünlü olmak ve tonla para kazanmak istiyorum" diye yanıt verdi.

Liseden sonra ise zor dönemler geçirdi. Okurken bir yandan bilet satıcısı olarak çalıştı bir dönem de striptizci olarak. Sonunda bir anda kendini Hawai'de evsiz bir genç adam olarak buldu. Sahildeki bir karavanda uyuduğu dönemler oldu.