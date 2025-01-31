Ünlü çiftin oğlu yeni yaşına girdi... Babasından 43 yıl sonra aynı gün doğmuş... Mutlu yıllar benim en değerlim!

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Bu sözünü ettiğimiz aile Ürdün kraliyet ailesi.

İngiliz kraliyet ailesinden sonra dünyanın en çok ilgisini çeken bu taçlı aile ardı ardına özel günleri kutluyor.

Kraliçe Rania ile Kral Abdullah 2023 yılında üç ay arayla önce büyük kızları İman'ı ardından da büyük oğulları Hüseyin'i evlendirdi.

Geçen yılın ağustos ayında Prens Hüseyin ile karısı Prenses Rajwa bir kız bebek sahibi oldu. Rania ile Abdullah da ilk torun sevincini yaşadı bu şekilde.

Bunun üzerinden altı ay geçmişti ki bu kez çiftin büyük kızı İman ile damatları Jameel Thermiotis onlara bir bebek haberi daha verdi.

BABA İLE KÜÇÜK OĞLU DOĞUN GÜNLERİNİ DE PAYLAŞIYOR

Bütün bunlar bir yana Ürdün kraliyet ailesinde şimdi de doğum günü sevinci yaşanıyor...

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İlginç bir tesadüf eseri, Kral Abdullah ile dört çocuğunun en küçüğü olan Prens Hashem, farklı yıllarda aynı gün dünyaya gözlerini açmış...

Kral Abdullah, 30 Ocak 1962, dört çocuğunun en küçüğü olan Prens Hashem de 30 Ocak 2005'te doğdu.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Kraliçe Rania, Instagram sayfasından önce kocasının doğum günü için bir paylaşım yaptı.

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ÖNCE KOCASININ YENİ YAŞINI KUTLADI

Onunla birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Rania "Mutlu yıllar... Sen bizim için dünyalara bedelsin" diye seslendi 1993 yılında evlendiği kocasına.

Rania, en küçük çocuğu Hashem için de ayrı bir paylaşım yaptı. Onunla birlikte objektif karşısına geçtiği bir pozu paylaştı ve "Mutlu yıllar benim en değerlim Hashem" diye yazdı.

Bu arada çiftin dört çocuğunun en büyüğü olan Veliaht Prens Hüseyin de babasının ve kardeşinin yeni yaşlarına özel bir paylaşım yaptı kendi sosyal medya sayfasında.

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Kraliçe Rania küçük oğlunun doğum günü için de özel bir paylaşım yaptı.





O DA BABASINI VE KARDEŞİNİ UNUTMADI

Babasıyla birlikte göründüğü siyah- beyaz bir poza yer veren Hüseyin "Doğum günün kutlu olsun, bu ülkenin gururu ve şanı. En merhametli Rabbimiz seni korusun. Yıllar geçtikçe bu ülkenin sarsılmaz direği gibi duruyorsun" mesajıyla babasına olan sevgisini sundu.

Karısı Prenses Rajwa ile birlikte kısa süre önce ilk evladını kucağına alan Hüseyin, küçük kardeşini de unutmadı.

Sosyal medya sayfasında ona özel bir paylaşım da yaptı. Ona da "Mutlu yıllar Hashem.. Tanrı seni korusun" diye seslendi.

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KIZLARI DA FARKLI YILLARDA BİR GÜN ARAYLA DOĞMUŞ

Bu arada küçük bir not...

Ürdün kraliyet ailesindeki doğum günü tesadüfleri sadece bununla sınırlı değil. Rania ile Abdullah'ın iki kızı da farklı yıllarda birer gün arayla dünyaya geldi.

Anneleri Kraliçe Rania onların doğum günleri için de özel paylaşımlar yaptı.

Çiftin, yakında ilk kez anne olmaya hazırlanan büyük kızı İman, 27 Eylül 1996'da dünyaya geldi.Çiftin küçük kızı Prenses Salma ise 26 Eylül 2000'de doğdu. Yani özetle iki prenses arasında dört yıl ve bir günlük bir fark var.

Kraliçe Rania ile Kral Hüseyin'in Iman ve Salma dışında iki tane de erkek çocuğu bulunuyor. Bunların en büyüğü bu yaz görkemli bir törenle evlenen Veliaht Prens Hüseyin.

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Rania ile Abdullah, geçen yıl ağustos ayında Hüseyin ve Rajwa sayesinde ilk torun sevincini yaşadı. Yakında kızları İman ile damatları Jameel Thermiotis'in ilk bebeğini de kucaklarına alacaklar.





53 yaşında babaanne olan Kraliçe Rania, yakında bir de anneanne olacağını da geçen hafta duyurdu.