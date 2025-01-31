Baba zengin kayÄ±npeder daha zengin... Daldan dala kondu, ÅŸimdi de kendine yeni bir iÅŸ buldu!

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TÄ±pkÄ± dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ± arasÄ±nda yer alan Victoria ve David Beckham'Ä±n Ã§ocuklarÄ± gibi...



Ortak servetleri 450 milyon dolar olan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift bunun keyfini hem kendileri sÃ¼rÃ¼yor hem de dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ±na Ã§ok gÃ¼zel bir hayat sunuyor.



Tabii bir yandan ikisi de emekli olmuÅŸ deÄŸil, Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. ArtÄ±k isimleri bir marka olan Beckham Ã§iftinin Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldiÄŸinde onlar zaten Ã§ok kazanan bir Ã§iftti.

Bir baÅŸka deyiÅŸle dÃ¶rt Ã§ocuk da deyim yerindeyse "aÄŸÄ±zlarÄ±nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ hatta belki de altÄ±n kaÅŸÄ±kla dÃ¼nyaya geldi." DoÄŸal olarak da bunun nimetlerinden yararlanÄ±yorlar.

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David ve Victoria Beckham'Ä±n ortak serveti 450 milyon dolar civarÄ±nda. Ãœstelik hala Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar. Bunun nimetlerinden de Ã§ocuklarÄ± da faydalanÄ±yor elbette.

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Elbette Victoria ve David onlarÄ± iyi yetiÅŸtirmek iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yor. Åžu anda 13 yaÅŸÄ±nda olan en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ± ve tek kÄ±zlarÄ± Harper'Ä± saymazsak oÄŸullarÄ± Brooklyn, Romeo ve Cruz da farklÄ± farklÄ± alanlarla kendilerine bir kariyer edinmeye Ã§abalÄ±yorlar.

DiÄŸer yandan Ã¶yle acil hayata atÄ±lÄ±p para kazanmalarÄ±nÄ± gerektiren bir durumlarÄ± da yok. 22 yaÅŸÄ±ndaki Romeo ve 19 yaÅŸÄ±ndaki Cruz daha hayat kurmak iÃ§in genÃ§ sayÄ±lÄ±r.

Ama Victoria ve David'in ilk gÃ¶z aÄŸrÄ±sÄ± Brooklyn iÃ§in geÃ§erli deÄŸil bu durum.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin artÄ±k evli olan en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn, net bir meslek edinmedi. Her ÅŸeyden biraz yapÄ±yor. Åžimdi de yeni bir giriÅŸimin iÃ§inde.Â

O artÄ±k 25 yaÅŸÄ±nda, 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana da oyuncu ve model Nicola Peltz ile yuvasÄ±nÄ± kurdu. Bir baÅŸka deyiÅŸle sÃ¶ylersek artÄ±k kendi parasÄ±nÄ± kazanmasÄ± gerekiyor.

Brooklyn de bundan geri kalmÄ±yor zaten. Ama iÅŸin aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa kendine dÃ¼zenli ve sabit bir iÅŸ bulmuÅŸ da deÄŸil tam olarak.

Bir dÃ¶nem fotoÄŸrafÃ§Ä±lÄ±k yaptÄ± Brooklyn. Sonra da bir ÅŸef olmaya karar verdi. Mutfaktaki hÃ¼nerlerini sergilemeye baÅŸladÄ±.

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Hatta bu sÄ±rada ona sunulan olanaklar bazÄ±larÄ±nÄ± kÄ±zdÄ±rdÄ±. Bu iÅŸin eÄŸitimini alanlar yerine sÄ±rf Ã¼nlÃ¼ bir aileden geldiÄŸi iÃ§in Brooklyn Beckham'a ÅŸans verildiÄŸini, gerÃ§ekten hak edenlerin geri plana itildiÄŸini savunanlar oldu.Â

Brooklyn Beckham, ÅŸimdi de Formuna E iÃ§in direksiyon baÅŸÄ±na geÃ§iyor. Sosyal medyadaki yorumlara gÃ¶re zaten zengin bir ailede doÄŸduÄŸu iÃ§in bÃ¶yle denemelerde bulunma ÅŸansÄ± var genÃ§ adamÄ±n.Â

Bu arada Brooklyn bir de yiyecekler iÃ§in acÄ± sos markasÄ± bile kurdu. Deyim yerindeyse daldan dala konuyor Brooklyn Beckham. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re her birinden de gayet gÃ¼zel para kazanÄ±yor.

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Åžimdi de Brooklyn, elektrikli otomobiller iÃ§in tek kiÅŸilik bir motor sporu olan Formula E'ye el atmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

O da bu spora olan ilgiyi arttÄ±rmak iÃ§in tanÄ±nmÄ±ÅŸ kiÅŸilerin Formula E'de boy gÃ¶stermesiyle ilgili projenin bir parÃ§asÄ± olacak.

Brooklyn Beckham ve kendisi gibi projede yer alan diÄŸer Ã¼nlÃ¼ler, 5 ve 6 Mart'ta Miami'de bir yarÄ±ÅŸa katÄ±lacak. Bu sÃ¼reye kadar da her biri bu konuda eÄŸitim alacak.

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Brooklyn, 2022 yÄ±lÄ±ndan bu yana ABD'nin en zengin ailelerinden birine mensup olan oyuncu ve model Nicola Peltz ile evli.

Onun bu adÄ±mÄ± da yine sosyal medyada tartÄ±ÅŸma konusu oldu. BirÃ§ok kiÅŸi "Zengin bir ailede dÃ¼nyaya gelmek ve bol paralÄ± biriyle evlenmek harika. Brooklyn, hiÃ§bir zaman gÃ¼nlÃ¼k normal bir iÅŸ bulmak zorunda kalmayacak" yorumunu yaptÄ±.

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Brooklyn'in bugÃ¼ne kadar hiÃ§ gerÃ§ekten Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar da oldu.

Bunlardan bazÄ±larÄ± bu kadar zengin bir ailede doÄŸmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dert yandÄ±. Bir kÄ±smÄ± da Brooklyn'in her ÅŸeyi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama hiÃ§birini iyi yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bu arada Brooklyn Beckham 'Ä±n sadece kendi ailesinin varlÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. EvlendiÄŸi Nicola Peltz'in babasÄ± Nelson da Ã§ok varlÄ±klÄ±. Sadece ABD'nin deÄŸil dÃ¼nyanÄ±n en zenginlerinden biri olan Peltz'in serveti Beckham ailesinden de daha fazla.. YaklaÅŸÄ±k 1.7 milyar dolar.





David Beckham, yÄ±llarca yeÅŸil sahalarda top koÅŸturup bugÃ¼nkÃ¼ durumuna geldi. KarÄ±sÄ± Victoria ile Spice Girls adlÄ± mÃ¼zik grubuyla evlendi. ÃœnlÃ¼ Ã§ift, Ã§ocuklarÄ±yla birlikte gayet varlÄ±klÄ± bir yaÅŸam sÃ¼rÃ¼yor.Â

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