Bir zamanların en ünlü çocuk yıldızıydı... Nasıl yaşlandığını görmesinler diye havuzlu villasını satıp kulübeye taşındı

Bu durum sıradan insanlar için sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra ortaya çıkmış olabilir. Ama gösteri dünyasının ünlüleri çok çok uzun zamandır bu baskıyı hissediyor.

Özellikle de kadın yıldızlar.

Sürekli olarak genç ve güzel görünümlerini korumak zorunda hisseden bu yıldızlar kimi zaman fiziksel ve ruhsal sağlıklarını da tehlikeye atıyorlar.

Diğer yandan bazıları da yaşlanma, kilo alma, zaman zaman kötü görünme gibi doğal süreçleri kabullenip hayatlarını buna göre değiştirmeyi tercih ediyor...

BİR ZAMANLAR EKRANIN EN ÜNLÜ ÇOCUK YILDIZIYDI

Tıpkı bir dönemde ülkemizde de gösterilen Küçük Ev (Little House on the Prairie) adlı dizideki Laura karakteriyle küçük yıldız olarak ünlenen Melissa Gilbert gibi!

Bugün 60 yaşında çocuk hatta torun sahibi olan Gilbert, Hollywood'daki bu gençlik ve güzellik baskısı yüzünden mesleğini geri plana itip gösterişli evini terk ettiğini, kırsal bölgeye yerleştiğini söyledi.

Hatta "Bunu yapmak zorundaydım" diye özetledi bu durumu.

Melissa Gilbert, People dergisine verdiği röportajda, fiziksel görünüm konusundaki baskıyı fazlasıyla hissettiğini söyledi.

Bu konuda şunları anlattı Gilbert: "Los Angeles'ta yaşadığınız zaman alışveriş merkezinde yaşıyormuş gibi hissedersiniz. Bir restorana girdiğinizde herkes sizin kim olduğunuzu görmek için dönüp bakar. Herkes meraklı ve herkes birbiriyle büyük bir rekabet içinde. Özellikle de kadın oyuncular. "

Kendisini evlat edinen bir aile tarafından büyütülen Melissa Gilbert, Küçük Ev dizisi sayesinde 1970'li yılların en ünlü çocuk yıldızı olarak tanındı.





HAYATLARINI DEĞİŞTİRECEK BİR KARAR VERDİLER

Bir dönemin çocuk yıldızı Melissa Gilbert "Zayıf kalmak, genç görünmek konusunda çok fazla baskı yaratılıyor. Yaşlanma sürecinde insanın kendini, kendi bedeni içinde rahat hissetmesini engelliyor" diyerek tamamladı sözlerini.

Her insanın ne kadar geciktirmeye çalışırsa çalışsın yaşlanma sürecine teslim olacağını belirten Gilbert, bu noktada kendi kendine sorduğu soruları hatırlattı: "Peki rahat ve mutlu bir şekilde yaşlanacak mısınız? Yoksa yaşlandığınız için kendinizi kusurlu mu hissedeceksiniz?"

İşte bütün bu soruların yanıtını, kendini ve hayatını ön plana çıkararak yanıtladı anlattığına göre Melissa Gilbert.

Üçüncü kocası Timothy Busfield ile birlikte 2013 yılında evlenmelerinden kısa bir süre sonra Los Angeles'tan tası tarağı toplayıp Michigan'a taşındı Gilbert.

ONDAN SONRA KENDİNİ DOĞAL SÜRECE BIRAKTI... BU BİR NİMET!

Bundan sonraki bir yılı üzerindeki güzellik ve gençlik baskısından kurtulmak için uğraşmakla geçirdi. O süreçte yüzüne herhangi bir estetik uygulama yaptırmadı.

Michigan'a taşındıktan iki yıl sonra da göğüslerindeki implantlardan kurtuldu. Bu şekilde de kendini doğal yaş alma sürecine teslim etti.

Melissa Gilbert, artık 60 yaşında... Hayatında yeni bir 10 yıla adım attı. Artık yaş alma sürecini de "bir nimet" olarak değerlendiriyor.

Gilbert, gösteri dünyasının merkezi olan Los Angeles'tan ayrılmakla iyi yaptığı düşüncesinde.

Bu konuyu da şöyle ifade etti oyuncu. "Oradan ayrılmak zorundaydım. Çünkü orada kaldığım sürece kendim gibi hissedemiyordum. Michigan'a taşındıktan sonraki beş yıl boyunca sadece fiziksel ve duygusal anlamda olabildiğince sağlıklı kalmaya odaklandım."

Bu süreçte de şu sonuca vardığını saklamadı Melissa Gilbert "Evet, yaşlanıyorum. Ama bu bir lanet değil... Bunun bir nimet olduğunu düşünüyorum."

Gilbert, uzun süre saçlarını boyayıp botoks, implant gibi estetik işlemler yaparak oyunu Hollywood'un kurallarına göre oynadı. Sonra üçüncü kocası sayesinde hayatı değişti.





'YAŞLANMANIN KARŞITI ÖLÜMDÜR ZATEN'

Melissa Gilbert bu yılın şubat ayında hem kendisinin 60 yaşı, hem de üne kavuştuğu Küçük Ev'in yayın hayatına başlamasının 50'inci yılı nedeniyle Arnold Schwarzenegger'ın eski karısı Maria Shriver'in internet sitesine bir röportaj verdi.

Orada da konu Hollywood'un yaşlanma sürecine bakışına geldi... O röportajda bu konuda artık ne kadar rahat olduğunu gizlemedi Gilbert.

Bu konuda "Hepimiz yaşlanıyoruz" diye konuştu Gilbert. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaşlanma karşıtı diye bir şey yoktur. Yaşlanmanın karşıtı ölümdür zaten."

'PİS KOKULU VE ÜZGÜN' BİR KULÜBE ALIP KENDİLERİNE YUVA YAPTILAR

2018 yılında ise Melissa Gilbert ile kocası Timothy Busfield, hayatlarında yeni bir adım attı.

New York yakınlarındaki kırsal bir bölgede kendi deyişiyle "üzgün görünen pis kokulu" bir kulübe satın aldılar. Sonra da renovasyondan geçirip orayı sıcak bir yuva haline getirdiler.

İşin aslı Gilbert'ın hayata bakışının bu kadar sadeleşmesinde üçüncü kocası Busfield'ın büyük etkisi var.

Onun sayesinde, hayatının büyük bir bölümünü gösteri dünyasının merkezinde, oranın kurallarıyla yaşayarak geçiren Gilbert, tamamen başka bir hayata geçiş yapmış oldu.

ARTIK 'LAHANA'DA YAŞIYORLAR

Birçok ünlünün de çiftlik evinin bulunduğu New York yakınlarındaki Catskill dağlarında 98 bin dolara satın aldıkları bu kulübeye "Lahana" adını verdi çift.

Melissa Gilbert, üzerinde uzun uzun çalışıp renove ettirdikleri ve içini de kır yaşamına uygun düzenledikleri bu kulübede çekilen pozlarını da sık sık Instagram sayfasında paylaşıyor.

Aslında Melissa Gilbert, bu kulübeyi ilk gördüğünde o kadar da cezbedici bir yer değildi. Söylediğine göre "ezik, üzgün görünüşlü" ve "pis" bir yerdi burası.

Ama nedense hem kendisi hem kocası burada bir huzur hissettiler. O yüzden de fiyatı 100 bin doları bile bulmayan kulübeyi satın aldılar.

Bu pis kokulu kulübe iyice elden geçirildi, Gilbert ile kocasının yaşadığı, çocuklarının ve torunlarının da sık sık ziyarete geldiği huzur dolu bir yuvaya dönüştü.

Gilbert ve eşi Busfield, artık New York'taki Catskill dağlarında bulunan bu kulübede yaşıyorlar.





Ondan önce Gilbert'ın Los Angeles'ta havuzlu bir villası vardı.





TASARRUF ETMEK, DAHA HESAPLI YAŞAMAK İÇİN

Gilbert ve kocasının burada yaşamasının başka bir sebebi daha var. Aslında Melissa Gilbert, gösteri dünyasından tamamen kopmuş değil. Ayrıca kendisine ün kazandıran Küçük Ev yani orijinal adıyla Little House on the Prairie'den esin kaynağını alan Modern Prairie adlı bir marka da kurdu.

Yani hayatının büyük bir bölümünü ışıltılı dünyada geçiren birinin emekli bile olsa gösterişli malikanelerde yaşaması genelde görülen bir durum. Ama bu Melissa Gilbert ile Timothy Busfield için geçerli değil.

Gilbert kitap bile yazmış olsa da epeydir herhangi bir projede kamera karşısına geçmedi. Ayrıca Küçük Ev dizisi başta olmak üzere oynadığı yapımlardan kazandığı para çoktan bitti.

"Artık kocam da ben de ekonomik açıdan daha hesaplı bir hayat sürmek zorunda olduğumuz için bu kulübe tam bize uygun bir yer" diye anlattı.