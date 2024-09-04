Oynadığı dizi yayından kaldırıldı, ünlü oyuncu dağıldı! 'Çalışmazsam evim elimden gider' demişti

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Aradan yıllar geçti... Takvim yaprakları birer birer değişti o da yaş aldı... Ama hala kamera karşısına geçiyordu ve hala gençlik yıllarındaki fiziğini koruyordu.

Son olarak da iyi izlenen bir dizide rol alıyordu. Artık yaşı ilerlediği için sonrasıyla ilgili hayalleri de vardı...

Dizinin bitiminden sonra çiftliğine çekilecekti ve orada doğayla baş başa kalacaktı. Aslına bakılırsa istediği de bir bakıma oldu...

Rol aldığı dizi yayından kalktı... Kısacası emeklilik beklediğinden erken geldi..

Ama görünüşe göre bu değişim ona yaramadı....Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde çıktığı bir gezintide objektiflere takıldı... Şaşırtıcıydı çünkü görünüşünde eski halinden eser yoktu...

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ERKEN EMEKLİLİK ONA YARAMADI

İlk bakışta tanınmayacak kadar değişen bu oyuncu, Tom Selleck'in ta kendisi...

Son olarak Blue Bloods adlı dizide rol alıyordu 79 yaşındaki oyuncu... Verdiği karara göre de hemen emekli olmayacaktı, çünkü çalışmazsa yıllar önce satın aldığı çiftliğini bile satmak zorunda kalabilirdi.

Bir şanssızlık eseri dizi aniden yayından kalkınca Tom Selleck'e de beklediği emeklilik erken gelmiş oldu.

Belli ki bu yüzden görüntüsüne eskisi kadar dikkat etmek oldu.

Selleck, çıktığı bir gezintide üzerinde şortu, tişörtü ve gömleğiyle ayağında da spor ayakkabılarıyla görüntülendi.

Onunla ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise göbeği oldu. Belli ki oyuncu, dizi bittiği için biraz rahatlamış ve kendine eskisi kadar bakmaz olmuştu.

Belli ki Tom Selleck, dizi yayından kalkınca formuna eskisi kadar dikkat etmemeye başladı.





ÇİFTLİĞİ ELİNDE TUTMAK İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYORDU

Ülkemizde Magnum adlı diziyle tanınan Tom Selleck, bu diziden kazandıklarıyla California Ventura'da bir çiftlik satın almıştı. Aslında hayali emekli olup oraya taşınmaktı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı..

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Bundan birkaç ay önce verdiği bir röportajda usta oyuncu, 63 dönümlük çiftliğinin "dönmesi" için belirli ve düzenli bir gelir elde etmesi gerektiğini söyledi.

O sırada da tek isteği çiftliğini elinden tutabilecek kadar gelir elde etmekti.

CBS Sunday Morning programına konuşan Tom Selleck, neredeyse yarım asırdır sürdürdüğü başarılı kariyerinden söz etti.

Sonra da çiftliğine gönderme yaparak "Umarım burayı elimde tutacak kadar çalışmayı sürdürebilirim" diye konuştu.

Sunucu Tracy Smith'in, bu sözlerine şaşırıp "Gerçekten bu bir sorun mu? Yani eğer çalışmayı bırakırsan..." sözlerine üzerine de şunları söyledi Selleck: " Bu her zaman bir sorundur. Eğer çalışmayı bırakırsam evet. Emekli olarak hayata hazırım belki ama 63 dönümlük bir çiftlikte değil."

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1988 YILINDA SATIN ALDI

Aslına bakılırsa Tom Selleck, çok uzun zamandır bu çiftliğin sahibi. 1988 yılında Magnum adlı dizi final yaptıktan sonra satın almıştı.

Önümüzdeki yılın ocak ayında 80 yaşına girecek olan Selleck, bu çiftliği elinde tutabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Selleck'in bu konudaki sözleri şöyle: "Bir oyuncu olarak bir işi bitirdiğiniz zaman bunun son işiniz olabileceği hissini asla kaybetmezsiniz. Ben de böyleyim" diye konuştu.

Çalışmamanın hiçbir özrü olmayacağını belirten Selleck, "Sadece işe gidersiniz ve çalışırsınız. İş denilen şeye büyük bir saygım var ve bunu yapmaya devam etmek istiyorum" dedi.

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Durum böyleyken Tom Selleck'in bir umudu vardı. O da Blue Blood adlı dizinin yayınlandığı kanalın final yapma kararını geri çekmesiydi. Ama öyle olmadı.

Bir başka deyişle dizinin biraz daha uzaması. Bu konuda da "Bütün oyuncular sürdürmek istiyor" dedi. Dizinin izlenme oranlarının da iyi olduğunu belirtti Selleck.

Tom Selleck her anlamda istikrarlı bir hayat sürdürdü. 1983 yılında Londra'da sahnelenen Cats müzikalinde rol alan Jillie Mack ile tanışüı. 1987 yılında evlendi ve çiftin evliliği hala sürüyor. Evlenmelerinden bir yıl sonra da kızları Hannah dünyaya geldi. Bu arada yeri gelmişken Selleck'in Jacqueline Ray ile yaptığı ilk evliliğinden şu anda 58 yaşında olan Kevin adında bir oğlu bulunduğunu da hatırlatalım.

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Tom Selleck, Magnum dizisiyle kariyerinde zirveye çıktı.