41 yıl bir yastıkta kocadılar: Yıldırım çarpmış gibi başlayan aşka yeni torun geldi!

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Dediğini de yaptı..

Daha ilk görüşte aklını başından olan o güzel kızla fazla zaman geçirmeden evlendi. Aşklarının meyvesi dört tane çocukları oldu. Aradan geçen zaman içinde aile giderek büyüdü... Şimdi aşk hayatında mutluluğu bulan ünlü oyuncu, bir kez daha torun sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

YENİ KIZ TORUN GELDİ!

Bu sözünü ettiğimiz kişi yılların deneyimli oyuncusu Andy Garcia… 68 yaşındaki Andy Garcia, 1982 yılından bu yana evli olduğu Marivi Lorido Garcia ile birlikte bir torun sahibi daha oldu.

Rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Garcia, kızı Daniella VE eşi Stephen Borrello sayesinde kavuştuğu yeni kız torununun sevincini de Instagram sayfasından paylaştı.

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Ünlü oyuncu, kendisine bir kez daha dede unvanı kazandıran torununu bir dizi fotoğrafı eşliğinde takipçileriyle tanıştırdı.

Garcia'nın, küçük kız bebeğin çeşitli pozlarına yer verdiği paylaşımına "Benim Lily Maria Doneger'ım" notu eşlik etti.

Deneyimli oyuncunun bu paylaşımına ünlü ya da ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Garcia, yeni torununun ismini ve cinsiyetini de açıkladı.





AŞK VE EVLİLİK KONUSUNDA ÇOK ŞANSLI

Aşkların, evliliklerin beklenmedik şekilde bittiği, yuvaların kolayca dağıldığı Hollywood'un en mutlu ve sağlam aşk öykülerinden birinin kahramanı Andy Garcia ile karısı Marivi Lorido.

Tanışmaları da evlenmeleri de benzerine filmlerde rastlanacak türden.

Garcia ile Marivi'nin evlilikleri 1982'de başladı ama tanışıklıkları bunun da yıllar öncesine dayanıyor. Kısaca söylersek çift birbirlerini tam 50 yıldır tanıyor. Yani orta yaşlı bir insanın ömrü kadar süredir sevgili ve eş olarak hayatı paylaşıyorlar!

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'SANKİ YILDIRIM ÇARPMASI... ONU ELİMDEN KAÇIRMAK İSTEMEDİM'

Andy Garcia; karısıyla tanıştığında neler hissettiğini bir röportajında şöyle anlatmıştı: "İlk görüşte aşktı... Sanki yıldırım çarpması gibiydi."

Ünlü oyuncu yine aynı röportajda gerisini de şu sözlerle tanımladı: "Bazı insanlar birbirlerini uzun süre tanır. Önce arkadaşlık ederler ve sonra da bir aşk doğar. Ama bizimki öyle değildi. O gece onu görür görmez ayaklarım yerden kesildi. Tanıştığımızda onun hayatımın kadını olduğu çok açıktı."

Çiftin öyküsü bu kadar da değil. Andy Garcia, daha Marivi ile tanıştığı ilk gece ona evlenme teklif etti... Tabii ki karşısındaki genç kadın bunu çok da ciddiye almadı.

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Hatta Garcia'ya "Eminim bu gece bütün kızlara evlenme teklif ettin" dedi. Ama Garcia'ya sorarsanız bu doğru değildi.

Yine de evlenmeleri hemen olmadı. Genç çift, aşk ateşiyle tam 7 yıl flört etti. Ama Andy Garcia neden Marivi'ye tanıştıkları gece evlenme teklif ettiğini şöyle özetledi: " Böyle şeyler olabilir. Onu elimden kaçırmak istemedim."

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1983 YILINDAN BU YANA EVLİLER

Sonunda Andy Garcia ile Marivi Lorido, 1983 yılında evlendiler. Bu mutlu evlilikten 40 yaşında Dominik, 36 yaşında Daniella 32 yaşında Alessandra ve 22 yaşında Andres adında dört tane çocukları dünyaya geldi.

Andy ile Marivi bu arada torun sahibi olma mutluluğunu da yaşadı. Kızları Daniella'nın dünyaya getirdiği Violetta sayesinde dede ve babaanne olarak bir kez daha mutluluklarını perçinlediler.

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DAHA ÜNLÜ OLMADAN TANIŞTILAR

Tam adıyla Andrés Arturo García Menéndez olan ünlü oyuncu da eşi de Küba kökenli. Ama tanıştıkları, aşklarının başladığı ve yaşadıkları yer ABD. Garcia'yı oyuncu olarak kamera karşısında herkes tanıyor.

Eşi Marivi oyuncu olmasa da o da Hollywood'da bilinen bir yapımcı. Çiftin kendilerine ait bir yapım şirketi de bulunuyor.

Miami'deki bir barda tanıştıklarında Garcia henüz bugünkü gibi ünlü bir oyuncu değildi. Ama Marivi genç yaşına karşın kariyerinde sağlam adımlarla ilerliyordu. Bir başka deyişle Garcia'nın şöhret basamaklarını tırmanmasında karısının da büyük desteği oldu.

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Daniella Garcia ile eşinin Violette Rose adında bir başka kızı daha bulunuyor.





Daniella evlenirken Andy Garcia onu damadına kendi elleriyle teslim etti. O sırada genç kadının üzerinde annesinin kendi düğününde giydiği gelinlik vardı.