23 yaşında evlendi, 53 yaşında babaanne oldu: Evimizin ışığısın, iyi ki doğdun canım annem!

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Son dönemde sağlık sorunları yüzünden zor günler geçirse de Kate'in milyonlarca kişinin gözündeki "peri masalı" kahramanlığı bitecek gibi değil.

Ama bundan yıllar yıllar önce tıpkı onun gibi başka bir genç kız vardı. Upuzun koyu renk saçları, pırıltılı kahverengi gözleri, narin bedeni ile ilgi dolu bakışları üzerinde topluyordu bu genç kız.

O da gelecekte ülkesinin tahtına oturacak olan prens ile hayatını birleştirdi. Öyle ki ülkenin yakın tarihinde öyle bir düğün görülmemişti.

O genç kız, 1993 yılının haziran ayındaki düğününde kendisi gibi daha hayatının baharında olan kocasının kolunda, bembeyaz gelinliği içinde bir kelebek gibi uçuyordu.

Aradan uzun zaman geçti. O gün evlenen 20'li yaşlarının başındaki bu genç kız bugün 50'li yaşlarının ilk yarısında.

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Üstelik artık torun sahibi oldu ve önceki gün de yeni yaşını kutladı. Bütün ailesi de sosyal medya hesaplarından onun yeni yaşı için iyi dileklerini sundu.

YENİ YAŞINA DAHA BÜYÜK BİR MUTLULUKLA GİRDİ

Bu öyküsünü anlattığımız kişi Ürdün'ün geçen ay ilk kez babaanne olma sevinci yaşayan kraliçesi Rania…

31 Ağustos 1970 günü dünyaya gelen Rania, hafta sonu 54 yaşına girdi. Onun yeni yaşını da kocası Kral Abdullah, ilk kez baba olan oğlu Veliaht Prens Hüseyin ve tüm ailesi kutladı.

En anlamlı kutlama da geçen yıl evlendiği Rajwa Alsahif ile birlikte İman adı verilen bir kız bebek sahibi olan Prens Hüseyin'den geldi.

Çiçeği burnunda baba Hüseyin, Instagram sayfasında annesi Rania'nın ilk torunu İman ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Yanına da duygu dolu bir mesaj yazdı: " Senin sevgin ve sonsuz desteğin için daima müteşekkirim. Güzel olan her şeyi bize sen aşıladın... Her yıl evimizin ışığısın. Doğum günün kutlu olsun sevgili annem" diye yazdı.

Ürdün kraliyet ailesinin resmi Instagram sayfasında da Kraliçe Rania'nın kocası Kral Abdullah ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşılarak yeni yaşı kutlandı.

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İlk torunu sayesinde Kraliçe Rania, yeni yaşına daha bir mutlu girdi.





KENDİ KUŞAĞININ EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN KRALİÇESİ

Kraliçe Rania, kendi kuşağının en çok dikkat çeken kraliyet ailesi üyelerinden biri olarak biliniyor. Dünyaya getirdiği dört çocuğa rağmen fiziksel görünümünün bozulmaması, iddialı giyim tarzı ile dikkat çekiyor.

Evlilik öncesi adıyla Rania Al Yasin, 31 Ağustos 1970'de Filistin kökenli bir ailenin kızı olarak Kuveyt'te dünyaya geldi.

Aynı ülkedeki bir İngiliz okulunda eğitim gördü. Birinci Körfez Savaşı sırasında doktor olan babası ve annesiyle birlikte Mısır'a taşındılar.

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Rania, Kahire Amerikan Üniversitesi'nde işletme eğitimi gördü. Daha sonra da eğitimini Londra ve ABD'de sürdürdü.

Bugün mutlu bir evlilik sürdürdüğü Kral Abdullah ile bir partide tanışıp evlendiler.

O da kocası Abdullah, 1999'da babasının ardından tahta çıkınca kraliçe unvanını aldı.

Her ne kadar aileye sonradan katıldıysa da Rania, son yıllarda kocasından daha popüler hale geldi. Özellikle de giyim kuşamıyla dünyadaki rakiplerine meydan okuyor.

Rania'nın yeni yaşı, ailenin resmi sosyal medya sayfasından da kutlandı.





DÖRT ÇOCUĞUNDAN İKİSİNİ EVLENDİRDİ

Kral Abdullah ile evliliğinden dört tane çocuk sahibi olan Kraliçe Rania, geçen yıl genç yaşında, birkaç ay arayla kayınvalide oldu.

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Önce büyük kızı İman'ı evlendirdi. Ondan birkaç ay sonra büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin'in mürüvvetini gördü. Şimdi de ilk kez babaanne olma mutluluğunu yaşıyor.

Bu arada hatırlatalım...

Ürdün kraliyet ailesinden yakın zamanda bir bebek haberi daha gelebilir. Çiftin geçen yıl evlenen büyük kızı İman'dan gelecek bu haberle Rania bu kez de genç yaşında anneanne olma mutluluğu da yaşayabilir.