Parayı da şöhreti de 34 yaşında buldu... Ünlü oyuncu geçmişini hiç unutmadı: 'Çok fakirlikten geldim... Yıllarca her şeyimi kaybetmekten korktum'

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İlk anda inanması güç olabilir ama bu sözler sinema ve TV dünyasının en zengin yıldızlarından birine ait... 16 yaşında bir anne ile 19 yaşında bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi bu ünlü. Hayatının ilk yılları da gençlik dönemi de yoksullukla boğuşarak geçti.

Sonunda "bir gecede şöhreti buldu" ve hayatı değişti. Ama söylediğine göre geçmişte yaşadığı o derin yoksulluk onu o kadar etkiledi ki izleri hiç silinmedi. Geçmişte yaşadıkları yüzünden de sahip olduklarını kaybetme korkusu beyninden hiç silinmedi.

BİR DİZİYLE HAYATI DEĞİŞTİ

Hollywood'da örneğine zaman zaman rastlanan türden bu başarı öyküsünün kahramanı ülkemizde de bir dönem gösterilen Miami Vice adlı diziyle bir anda şöhreti bulan Don Johnson.

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Bugün 74 yaşında olan ünlü oyuncunun 50 milyon doların üzerinde serveti var... Hayatının geri kalanında hiç çalışmasa bile rahatça yaşayabileceği bir standardı tutturdu. Ama verdiği bir röportajda itiraf ettiğine göre geçmişindeki o zor yılların izleri onun peşini hiç bırakmadı.

Don Johnson dünyaya geldiğinde annesi henüz 16 yaşındaydı, babası da ondan sadece üç yaş büyüktü. Missouri'de çiftçilik yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu baba Wayne. Ama bu konuda çok da başarılı değildi.

Sonuç olarak geçinemediler ve aile Kansas'a taşındı.

Orada Don Johnson'ın babası Boeing firmasında işe girdi. Annesi Nell Eva da güzellik uzmanı olarak çalışmaya başladı. Söylediğine göre iş ahlakını da anne ve babasından aldı Johnson.

YOKSULLUK PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Babanın bu iş değişiminden sonra aile fabrikanın işçileri için hazırladığı konutlardan birine taşındı. Johnson, anne ve babası ve üç kardeşiyle birlikte tek odalı bu küçük evde yaşamaya başladı.

Ama yoksulluk bir türlü ailenin peşini bırakmadı.

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Ünlü oyuncu gençlik yıllarında duygusal olarak çok büyük mücadelelerden geçtiğini söyledi. Ama bunun sanıldığı kadar kötü olmadığını insanın içindeki yaratıcılık ateşini körüklediğini de ilerleyen yıllarda anladı.

Tam işler toparlanmıştı ki anne ve babası Don Johnson 11 yaşına geldiğinde boşandı. Bu olayın ardından Johnson, öyle üzülmedi sadece suçluluk duygusu hissetti.

'ANNEM VE BABAM BOŞANINCA RAHATLADIM'

Bunu da Wall Street Journal'e verdiği röportajda şöyle anlattı Don Johnson: "Onlar boşandığında büyük bir rahatlama hissettim. Bu yüzden de suçluluk duygusuna kapıldım." Ünlü oyuncu, anlaşamayan anne ve babasının evde gerilim havası yarattığını ve bu süreçten kendisinin de olumsuz etkilendiğini gizlemedi.

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Bu boşanmanın ardından Don Johnson annesiyle yaşamaya başladı. Ama annesi o kadar gençti ki yaramaz bir çocuk olan oğluyla başa çıkamadı.

Günün birinde Johnson kendini çocuk mahkemesinde buldu. Hakim onun babasıyla yaşamasına karar verdi. Bu durum Johnson'ı sevindirdi. Söylediğine göre bu değişiklik onun da hoşuna gitti. O dönemi "Büyülü zamanlardı" diye anlattı ünlü oyuncu.

YOLU HOLLYWOOD'A UZANDI

Sonunda Don Johnson'ın hayatı Amerikan Konservatuar Tİyatrosu'na uzandı. Orada The Harrad Experiment adlı yapımda küçük bir rol üstlendi. O sırada da daha sonra iki kez evlenip boşandığı Melanie Griffith ve onun annesi, bir dönemin ünlü oyuncusu Tippi Hedren ile tanıştı.

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Don Johnson 1969'dan itibaren kendisine şöhret getiren Miami Vice dizisinde oynayıncaya kadar da hep küçük rollerde başarısız dizilerde rol aldı.

Maddi olarak epey zor geçti o süreç anlattığına göre Tam 15 sene boyunca yoksulluk sınırının bile altında hayatını sürdürdü.

İşte o dönemde yaşayıp hissettiklerinin izleri de hiç silinmedi... Bu durumu da "Yıllar boyunca hep bir gün sahip olduklarımı kaybetmekten korktum. Bunun üstesinden ancak meditasyonla gelebildim" diye anlattı.

1983 yılında Johnson artık 34 yaşına geldiğinde ise kelimenin tam anlamıyla "şeytanın bacağını kırdı:" Miami Vice için kamera karşısına geçmeye başladı. Ondan sonra da hayatı değişti zaten. Şöhret de servet de geldi.

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Johnson 34 yaşından sonra şöhrete ve rahat bir hayata kavuştu. Ama yine de yoksulluk günlerinin izleri hiç silinmedi.

Don Johnson, Melanie Griffith ile iki kez evlenip boşandı.





Bu evlilikten dünyaya gelen kızları Dakota Johnson da onların izinden gidip oyuncu oldu.





Don Johnson daha sonra Kelley Phleger ile bir evlilik yaptı. Ünlü oyuncunun Dakota dışında dört tane daha çocuğu bulunuyor.





ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ EVİ YILLAR SONRA SATIN ALDI: Don Johnson, ne çocukluğunu ne de gençliğini unuttu. Öyle ki 1999 yılında çocukluğunun geçtiği evi satın aldı. Oraya uzun süre de gitmedi. Ama söylediğine göre yakın zamanda gidecek. Bu onun için bir anlamda geçmişiyle yüzleşme de olacak. Ünlü oyuncu WSJ'ye verdiği röportajda bu durumu da şöyle anlattı: " Yakında oraya gitmeyi dört gözle bekliyorum. Oradaki hem güzel hem de acı dolu anıları da takdir etmeyi öğrendim."