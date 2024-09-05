Denememiz gereken bir öpüşme sahnesi vardı... 'Sen benim kızım yaşındasın' dedi, eğilip alnımdan öptü

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Ama elbette bir film, sadece perdeye yansıtılanlardan ibaret değil. Bir de olayın kamera arkası var ki orası görünenlerden çok farklı..

Kimi zaman perdede "aşıkmış gibi" yapan oyuncular kamera arkasında birbirlerinin yüzüne bile bakmaz... Ya da iş senaryoda yazılanları canlandırmaya gelince ateşli tartışmalar yaşanır.

Daha da öncesinde filmlerin bir de oyuncu seçimi kısmı var ki... İşte orası kelimenin tam anlamıyla filmden de öte.

İşte bunlardan birinde yaşananları da günümüzün ünlü oyuncularından biri gözler önüne serdi.

Genç yaşında kariyerinde büyük bir atılım gerçekleştiren yıldız, bir film için katıldığı oyuncu seçmelerinde yaşadıklarını anlattı.

Söylediğine göre bu seçme sırasında bir öpüşme sahnesi canlandırılması gerekiyordu. Fakat karşısındaki meslektaşı aralarındaki yaş farkını öne sürerek ısrarla bunu yapmadı.

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OYUNCU SEÇMELERİNE KATILMIŞTI

Bu ilginç oyuncu seçimi anısını anlatan ünlü Winona Ryder…

Beetlejuice (Beter Böcek) filmiyle gencecik yaşında yıldız olan Ryder, 1993 tarihli Fearless adlı yapımın oyuncu seçmelerine katıldığında karşısındaki meslektaşı Jeff Bridges ile yaşadıklarını anlattı.

Şu anda 52 yaşında olan Winona Ryder, o seçmelere katıldığında henüz 21 yaşındaydı.

Deneme sırasında da o sırada 43 yaşında olan ünlü oyuncu Jeff Bridges ile öpüşme sahnesinde oynaması gerekiyordu.

Fakat Ryder'ın anlattığına göre Bridges, aralarındaki yaş farkını öne sürerek onunla öpüşmek istemedi.

'KIZIM YAŞINDASIN' DEDİ VE ALNIMDAN ÖPTÜ

Winona Ryder, konuk olduğu Happy Sad Confused adlı podcast yayınında bu konuda şunları söyledi: "Jeff Bridges benimle o sahnede oynamadı... Çünkü ben çok gençtim."

Ünlü oyuncunun anlattığına göre deneyimli meslektaşı Jeff Bridges, aralarındaki 22 yaş farkına dayanarak o sahnede oynamaktan imtina etti.

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Yine de Bridges, o sahnenin üstesinden gelmenin ilginç bir yolunu buldu. O anları da şöyle anlattı Ryder "Beni alnımdan öptü. Sonra da 'Sen benim kızım yaşındasın, biliyor musun' dedi."

Bu arada şu anda 74 yaşında olan Jeff Bridges'ın 47 yıllık eşi Susan Bridges ile sürdürdüğü evliliğinden 43 yaşında Isabella, 41 yaşında Jessica ve 38 yaşında Haley,y adında üç tane kızı olduğunu hatırlatalım.

RYDER, O ROLÜ ALAMADI: Başka bir not daha ekleyelim... O filmdeki rolü Winona Ryder almadı. Jeff Bridges, Fearless'ın kadrosundaydı ama Ryder yerine Isabella Rossellini, Rosie Perez ve John Turturro ile birlikte kamera karşısına geçti.

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Ryder, aralarında Bettlejuice ve Edward Scissorhands'in da bulunduğu yapımlarla genç yaşında iyi bir çıkış yakaladı.





Winona Ryder, bir dönem Johnny Depp ile yaşadığı büyük aşkla da çok konuşulmuştu.





Bir süre önce kanseri yenen Jeff Bridges, 1977 yılında kurduğu mutlu yuvasını hala sürdürüyor.





Bridges, söz konusu filmde Isabella Rossellini ile birlikte kamera karşısına geçti.