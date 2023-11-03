Dedesi yaşındaki sevgilileriyle konuşuluyordu: Bebeği doğurdu, binlerce doları kaptı

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YASAL DÜZENLEMELER KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

83 yaşındaki Al Pacino, bırakın kızını, torunu bile olabilecek yaştaki sevgilisi Noor Alfallah'tan bir erkek bebek sahibi olmuştu.

Her ne kadar evlenmeseler de çiftin mutlu, mesut bir şekilde bebeklerini büyüteceğini düşününler, 29 yaşındaki Alfallah'ın attığı beklenmedik adımla şaşırdı.

Genç kadın, Al Pacino ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlunun doğumundan üç ay sonra hemen mahkemeye koştu. Amacı, ünlü oyuncu ile yollarını ayırmaktı. Bunun için de önce bebeğin babasının Al Pacino olduğunu kanıtlaması gerekiyordu.

Noor Alfallah bunu yaptıktan sonra da Al Pacino ile anlaşma masasına oturdu. Sonunda da çift anlaştı.

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Ayrılacaklarına dair söylentilere rağmen zaman zaman birlikte görüntülenen Pacino ile Alfallah, TMZ adlı sitenin ele geçirdiği belgelere göre ilişkilerini bitirdi. Hatta bunun için gereken yasal düzenlemeler bile yapıldı.

Buna göre Pacino, henüz çok küçük olan oğlu için Noor Alfallah'a ayda 30 bin dolar ödeyecek. Ama bu kadar da değil.

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GELİRİ ARTTIKÇA ÖDEYECEĞİ PARA DA ARTACAK

Ünlü oyuncu aynı zamanda bebeğinin bakımı için Alfallah'a önce 110 bin dolar peşin verecek. Buna ek olarak çocuğunun eğitim masrafları için ödemesi gereken para da aylık 15 bin dolar.



İnternetteki TMZ sitesinin iddiasına göre Al Pacino'nun aylık ödeyeceği 30 bin dolar zaman içinde de artabilecek.

Bunu belirleyecek olan ise usta oyuncunun gelirindeki değişim. Bir başka deyişle Al Pacino'nun kazancı zaman içinde artarsa çocuğu için ödeyeceği miktar da artacak.

Ama Al Pacino'nun Roman adı verilen erkek bebeği için ödeyecekleri bunlarla da sınırlı değil. Yollarını ayıran çiftin şu anda bebeği için yapmakta olduğu diğer giderleri de üstlenecek. Buna gece bebek bakıcısı istihdam etmek için verilen 13 bin dolar da dahil.

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HİÇ EVLENMEDEN DÖRT ÇOCUK SAHİBİ OLDU: Al Pacino bugüne kadar hiç evlenmedi. Fakat farklı ilişkilerinden üç tane çocuğu bulunuyordu. Yıllar önce çok konuşulan bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo'dan 22 yaşında Olivia ve Anton adında biri kız diğeri erkek ikizleri olan Al Pacino'nun Jan Tarrant ile ilişkisinden de şu anda 33 yaşında olan Julie adında bir kızı bulunuyor. Noor Alfallah'tan dünyaya gelen bebeğiyle çocuk sayısı dörde çıktı.





KENDİNDEN BÜYÜK ERKEKLERLE YAŞADIĞI İLİŞKİLERLE BİLİNİYOR

Al Pacino'nun en küçük bebeğinin annesi olan Noor Alfallah'a da biraz yakından bakalım isterseniz.



Çünkü genç kadın sadece Al Pacino ile ilişkisiyle değil aynı zamanda kendisinden yaşça çok büyük erkeklerle yaşadığı ilişkilerle de gündeme geliyor sık sık.



Noor Alfallah, Al Pacino ile ilişkisinin başında da hamileliği ilk duyulduğunda da bu özelliğiyle mercek altına alınmıştı. Zaten böyle olması da normaldi.



Çünkü Alfallah, babası değil dedesi yaşındaki ünlü oyuncuyla ilişki yaşıyordu. Yani aralarındaki yaş farkı kayıtsız kalınacak türden değildi.



Her ne kadar kendisi kamera karşısında olmasını gerektiren bir iş yapmıyor olsa da öyle isimsiz biri değil. ABD'de tanınmış bir TV yapımcısı.



Ama Noor Alfallah, en çok mesleğiyle değil, farklı bir özelliğiyle tanınıyor. Bugüne kadar hep kendisinden çok büyük, zengin ve ünlü erkeklerle yaşadığı aşklarla!

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ARALARINDA ÇOK BÜYÜK YAŞ FARKI VARDI

Çok dikkat çeken ilk ilişkisini Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile yaşadı Noor Alfallah. O dönemde takvimler, 2017 yılını gösteriyordu. Şimdi sıkı durun, çünkü sıra o dönemde Jagger ile Alfallah'ın arasındaki yaş farkına geldi: Noor Alfallah 22, Jagger ise 74 yaşındaydı!



Bu ilişki çok da uzun sürmedi. Alfallah ile Jagger ayrıldıktan sonra genç kadın Hello dergisine bir demek verdi ve olup biteni kendi açısından değerlendirdi.



Genç kadın durumu şu sözlerle anlattı: " Aramızdaki yaş farkı benim için önemli değil. Kalp, gördüğünü bilmez; kalp, hissettiğini bilir. Bu benim ilk ciddi ilişkimdi. Ama aynı zamanda benim için çok mutlu bir dönemdi."

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ISRARLA SEVGİLİSİ DEĞİL, AİLE DOSTU OLDUĞUNU SAVUNDU Mick Jagger'dan ayrıldıktan sonra Noor Alfallah'ın kendi yaşıtlarına yöneldiğini düşünmeyin hemen.

Çünkü ortada dolaşan söylentilere göre bu kez de o sırada 89 yaşında olan Clint Eastwood ile romantik bir ilişki yaşadı. Ama bu kez bunu kabul etmek yerine Eastwood'un aile dostları olduğunu savundu ısrarla.

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Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde Noor Alfallah, önceki ikisinden daha "genç" biriyle aşk yaşadı. Zengin iş insanı Nicolas Berggruen hayatına girdi.İş dünyasının sayılı zenginlerinden biri olan Berggruen o dönemde 56 yaşındaydı. Tabii Alfallah'ın hala 20'li yaşlarında olduğunu hatırlatalım. Yani yine kendisiyle bambaşka kuşaktan bir sevgili seçmişti.

Noor Alfallah'ın benzerine az rastlanır özel hayatını kısaca özetledik. Şimdi biraz da geldiği aileye bir bakalım. Genç kadın, Kuveytli bir baba ile Amerikalı bir annenin evliliğinden dünyaya geldi.Anne ve babasının kendisinden başta üç tane çocuğu daha var. Noor ise kardeşlerin en büyüğü. Genç kadının babasının Q8 Capital adlı bid firmanın yöneticisi olduğunu ekleyelim.Noor Alfallah, Los Angeles'ın gözde bölgelerinden Beverly Hills'te dünyaya geldi ve orada büyüdü. UCLA Film ve Televizyon Okulu'nu bitirdi. Sonra da film yapımcısı olarak çalışmaya başladı.





BİR DÖNEM KARDEŞİ DE ÇOK KONUŞULDU

Bu arada ailesinin magazin basınında manşetlere çıkan ilk üyesinin Noor olduğunu sanmayın sakın.

Kız kardeşi Remi de bundan 10 yıl önce Michael Jackson'ın oğlu Prince ile yakınlaşması nedeniyle konuşulmuştu.



Söylentilere göre o sırada ikisi de çok genç olan Remi ve Prince, aynı özel okulda okuyordu. O sırada da aralarında bir gençlik romantizmi doğmuştu.

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Bu kısa notun arında Noor Alfallah'a dönelim. Genç kadın mesleğinin de yardımıyla kısa sürede ünlülerden oluşan bir arkadaş çevresi edindi.Ayrıca gençlik yıllarından beri de gösterişli bir hayat sürüyor: Üstelik bunu da sosyal medya hesabından gözler önüne seriyor. Özel jetlerle yolculuk etmek, lüks otellede tatil yapmak, dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler giymek onun için sıradan şeyler.

Noor Alfallah'ın Instagram sayfasına bakılırsa da Hollywood'ün birçok ünlüsüyle aralarından su sızmıyor. Sienna Miller, Timothee Chalamet, Kelly Rutherford, Brian Grazer onun yakın dostları arasında.

Ayrıca Los Angeles gece hayatının da tanınmış simalarından biri Noor. Ünlülerin gözdesi olan restoranlarda sık sık arkadaş grubuyla birlikte görüntüleniyor.